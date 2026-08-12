Vaivén: Μια χορογραφία για τη σύγχρονη εφηβεία

Μια σύγχρονη χορογραφική δημιουργία που φωτίζει τις προκλήσεις της εφηβείας και τη σχέση των νέων με τον ψηφιακό κόσμο παρουσιάζουν οι χορογράφοι Μελίνα Ιωαννίδου και Έλενα Πιερούδη.

Το έργο ακολουθεί τη ζωή τριών εφήβων που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Το πρόγραμμά τους είναι γεμάτο σχολικές υποχρεώσεις, μαθήματα χορού και πρόβες, αφήνοντάς τους ελάχιστο χρόνο για ξεκούραση ή ουσιαστική επικοινωνία. Ανάμεσα στο διάβασμα, την εξάσκηση και την αδιάκοπη περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πραγματική ανθρώπινη επαφή μοιάζει να χάνεται.

Αντλώντας έμπνευση από τις τάσεις του TikTok και τη σύγχρονη κουλτούρα των social media, η χορογραφία αποτυπώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στην ψηφιακή έκφραση και την αυθεντική ανθρώπινη σύνδεση. Μέσα από την κίνηση, οι χορεύτριες εκφράζουν την ένταση που δημιουργούν η πίεση της καθημερινότητας, οι επαναλαμβανόμενες ρουτίνες και η διαρκής αναζήτηση της ελευθερίας.

Καθώς το έργο εξελίσσεται, οι τρεις έφηβοι συνειδητοποιούν ότι, παρά τις διαφορετικές προσωπικότητες και τις ξεχωριστές διαδρομές τους, μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια συναισθήματα και τις ίδιες προσδοκίες. Μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση ανακαλύπτουν την αίσθηση του «ανήκειν», μια εμπειρία που καμία ψηφιακή σύνδεση δεν μπορεί να υποκαταστήσει.

Χορογραφία: Μελίνα Ιωαννίδου, Έλενα Πιερούδη

Χορεύουν:

Κλέο Θεοφίλου

Μαρίνα Ξενοφώντος

Γεωργία Τρίγκη

Η Μαρίνα Ξενοφώντος και η Κλέο Θεοφίλου είναι μαθήτριες του Ballet & Pilates Studio by Monica Pericleous, ενώ η Γεωργία Τρίγκη είναι μαθήτρια της Dance Studio Mayia Mina.

Η Corus Motus Youth Dance Company αποτελεί την πρώτη νεανική ομάδα σύγχρονου χορού στη Λεμεσό για ηλικίες 13 έως 18 ετών. Δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στους νέους χορευτές ουσιαστικές ευκαιρίες καλλιτεχνικής ανάπτυξης, προσωπικής έκφρασης και σκηνικής εμπειρίας μέσα από επαγγελματική καθοδήγηση και δημιουργική διαδικασία.

Η φιλοσοφία της ομάδας βασίζεται στη σύνδεση σώματος, ψυχής, νου και εσωτερικού ρυθμού, καλλιεργώντας έναν χώρο όπου η τέχνη λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας, ανακάλυψης και εξέλιξης.

Η ιδρύτρια της ομάδας και χορογράφος Μελίνα Ιωαννίδου σπούδασε στο ArtEZ University of the Arts στην Ολλανδία και έχει παρουσιάσει έργα όπως τα «To the Rhythm of Our Soul», «Golden Frame», «A Shoe from the Homeland», «MATCH POINT» και «ήςhοι», ενώ η Έλενα Πιερούδη, απόφοιτος της φημισμένης DAF Dance Arts Faculty της Ρώμης, έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια με τις ανεξάρτητες δημιουργίες της «Akantha» και «Anasa».

Πληροφορίες

Παραστάσεις: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 5.30μ.μ. & 7μ.μ.

Πληροφορίες: Τηλ. 96720407

Χώρος: Λεμεσός, Θέατρο Ένα (Β’ Δημοτική Αγορά)

Εισιτήρια: www.myticketcy.com