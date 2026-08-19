EXPLICIT: Τρεις μέρες με τον Lars von Trier και τον κινηματογράφο στα όριά του

Τι συμβαίνει όταν ο κινηματογράφος ξεπερνά τα όρια;Ποιος αποφασίζει πού βρίσκονται αυτά τα όρια;Από 7–9 Σεπτεμβρίου, το Θέατρο Ριάλτο, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού παρουσιάζει το EXPLICIT, ένα νέο τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα σε ταινίες που προκάλεσαν, αμφισβήτησαν και διεύρυναν τα όρια της κινηματογραφικής έκφρασης.

Η πρώτη διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον Lars von Trier, μέσα από πέντε εμβληματικές ταινίες που συνεχίζουν να προκαλούν συζήτηση γύρω από την τέχνη, τη βία, τη συναίνεση, τη λογοκρισία και την ελευθερία της έκφρασης.

Δεν είναι απλώς προβολές. Είναι μια πρόσκληση να παρακολουθήσουμε, να αμφισβητήσουμε και να συζητήσουμε.

Πρόγραμμα

7/9 | Breaking the Waves 19:00 · Antichrist 21:45

8/9 | Nymphomaniac 19:00

9/9 | Ανοιχτή συζήτηση 18:00 · Dancer in the Dark 19:00 · The House That Jack Built 21:30

Εισιτήρια: €8 ανά προβολή

Αυστηρά 18+

Επιλεγμένες ταινίες με υπότιτλους.

Εισιτήρια & Πληροφορίες: www.rialto.interticket.com