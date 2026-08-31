LUX_KILL: Η Σουζάνα Φιαλάς μεταμορφώνει το Θέατρο Ριάλτο

Από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, το κοινό καλείται να κατέβει κάτω από τη σκηνή και να ανακαλύψει έναν ψυχρό, ακατέργαστο και απρόσμενο χώρο του Θεάτρου, όπου η χορογραφία, η τεχνολογία και η αρχιτεκτονική συναντώνται. Μακριά από το κόκκινο βελούδο και τη συμβατική εμπειρία της θεατρικής αίθουσας, το LUX_KILL μετατρέπει τον υπόγειο χώρο σε ένα διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον.

Στο επίκεντρο της εγκατάστασης βρίσκονται τρεις αποσυναρμολογημένες οθόνες, στις οποίες προβάλλεται ένα αλγοριθμικό σώμα που αντιδρά στη φυσική παρουσία των επισκεπτών. Καθώς το κοινό εισέρχεται και κινείται στον χώρο, η παρουσία του επιβαρύνει το τοπικό δίκτυο, προκαλώντας οπτικές παραμορφώσεις σε πραγματικό χρόνο και διαταράσσοντας τη ροή της εικόνας. Ο θεατής, επομένως, δεν παραμένει παθητικός παρατηρητής, αλλά γίνεται ενεργό στοιχείο του έργου.

Η εγκατάσταση αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής φιλοξενίας της Φιαλάς στο Θέατρο Ριάλτο, μέσα από μια διαδικασία κατασκευής, δοκιμής, αποτυχίας, επανακατασκευής και πειραματισμού. Σε στενή συνεργασία με την τεχνική ομάδα και ομάδα παραγωγής του Θεάτρου, η καλλιτέχνιδα αξιοποίησε την αρχιτεκτονική και τις υποδομές του υπόγειου χώρου ως αναπόσπαστο μέρος του έργου.

Η ευρύτερη καλλιτεχνική πρακτική της Φιαλάς διερευνά τη σχέση μεταξύ κίνησης, ψηφιακών τεχνολογιών, τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινου σώματος. Προσεγγίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως δημιουργικό συνεργάτη, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αλγόριθμοι μαθαίνουν από την ανθρώπινη εμπειρία και πώς οι δικές τους παραμορφώσεις μπορούν να αντανακλούν την πολυπλοκότητα του κόσμου που τους τροφοδοτεί. Με το LUX_KILL, αυτή η διαρκής έρευνα αποκτά μια σωματική και site-specific διάσταση.

Η Σουζάνα Φιαλάς είναι δημιουργός που κινείται μεταξύ διαφορετικών καλλιτεχνικών μέσων, δημιουργός παραστατικών έργων, καλλιτέχνιδα τεχνητής νοημοσύνης και επιμελήτρια, με πρακτική που κινείται στη συνάντηση της ψηφιακής και της σωματικής τέχνης. Συνδυάζει χορογραφία, performance, κώδικα και τεχνητή νοημοσύνη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κίνηση ως αλγόριθμο.

Το έργο της έχει παρουσιαστεί διεθνώς σε εκθέσεις, διοργανώσεις χορού και performance, site-specific φεστιβάλ και προγράμματα screen dance. Η σωματική performance με τεχνητή νοημοσύνη AiNA εκπροσώπησε την Κύπρο στο European Contemporary Dance Festival (CCDF) 2024. Έργα της έχουν επίσης ενταχθεί στη συλλογή της Κρατικής Πινακοθήκης Κύπρου και σε ιδιωτικές συλλογές ψηφιακής τέχνης, ενώ από το 2023 εκπροσωπείται από το FELLOWSHIP AI.

4-6 Σεπτεμβρίου 2026

Εγκαίνια: Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, 19:00 | Ελεύθερη είσοδος | Ελεύθερη προσέλευση

Συντελεστές:

Σύλληψη & Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Σουζάνα Φιαλάς

Creative Technologist & Developer: Dominica Zofia Matos Nogueira da Gama

Τεχνική Ομάδα: Ανδρέας Παύλου, Αντώνης Στεφάνου, Γιώργος Κεσίδης, Θεόφιλος Θεοφίλου

Παραγωγή: Θέατρο Ριάλτο, Πρόγραμμα Associate Artist in Residence 2026

Ώρες: Βραδιά εγκαινίων (4 Σεπτεμβρίου): 19:00 -22:00 .Το κοινό θα έχει την ευκαιρία στον χώρο του εξωτερικού μπαρ του Θεάτρου να συναντηθεί και να συνομιλήσει με την καλλιτέχνιδα.

5 & 6 Σεπτεμβρίου: 6:00 - 10:00 μμ (walk in)

Χώρος: Υποσκηνιακός χώρος Θεάτρου Ριάλτο

Ευχαριστίες: Αλέξης Βασιλείου: Για την ελευθερία πειραματισμού στους μη συμβατικούς χώρους του θεάτρου | Βασίλης Πετεινάρης: Συμβουλευτική Σχεδιασμού Φωτισμού | Νεφέλη Στυλιανού: Οργάνωση & Παραγωγή |Χρυσήλια Φιλιαστίδη: Προώθηση & Επικοινωνία | Νίκη Βασιλείου: Διοικητική Υποστήριξη

Σημαντικές Προειδοποιήσεις: Φωτισμός (Flickering) & Ήχος Χαμηλών Συχνοτήτων. Καταλληλότητα: Προτείνεται για άτομα 12+ (Κατάλληλο για το ευρύ κοινό· σκοτεινό περιβάλλον).

Είσοδος: Ελεύθερη (Δεν χρειάζεται κράτηση)

Πληροφορίες: www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45