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CYCSTAT: Παράταση μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου για το open call για το SENA 2026
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.09.2026 09:06
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SENA 2024. © OISTAT

Νέα προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο «Manuals for the end of the world», που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Λευκωσία στο πλαίσιο του SENA 2026.

Παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων για το «Manuals for the End of the World» ανακοίνωσε το Cyprus Centre of Scenographers, Theatre Architects and Technicians (CYCSTAT), με τη νέα καταληκτική ημερομηνία να ορίζεται στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Το open call πραγματοποιείται στο πλαίσιο του SENA 2026: OISTAT Southern European & Northern African Forum and Festival, με το παράλληλο πρόγραμμα να πραγματοποιείται τον Νοέμβριο στη Λευκωσία.

Το CYCSTAT καλεί επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, designers, αρχιτέκτονες, performers και άλλους δημιουργούς να καταθέσουν προτάσεις που ανταποκρίνονται στις φετινές θεματικές του SENA, «Survival, Urgency, Resilience».

Οι προτάσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή σύντομων ομιλιών, εργαστηρίων, performative presentations και συλλογικών δράσεων, όπως περίπατοι και συναντήσεις ανταλλαγής δεξιοτήτων.

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Με αφετηρία το «The Carrier Bag Theory of Fiction» της Ursula K. Le Guin, το πρόγραμμα θέτει ερωτήματα γύρω από τους πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς, οικολογικούς, κοινωνικούς και προσωπικούς πόρους που επιλέγουμε να διατηρήσουμε σε περιόδους αβεβαιότητας. Ανάμεσα στα ζητήματα που εξετάζει είναι οι πρακτικές που βοηθούν τις κοινότητες να αντέχουν, η διατήρηση και ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων, οι βιώσιμες πρακτικές, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους δημιουργούνται χώροι συλλογικής συνάντησης.

Το κάλεσμα είναι ανοικτό σε κριτικές, θεωρητικές, πρακτικές, παραστατικές, ποιητικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις γύρω από πεδία όπως η σκηνογραφία, το performance design, η αρχιτεκτονική, η οικολογία, η τεχνολογία, η μνήμη, η πολιτιστική κληρονομιά, η δημιουργία κοινοτήτων και η εκπαίδευση.

Το SENA αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής μεταξύ της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής, φέρνοντας σε διάλογο διαφορετικές πρακτικές σκηνογραφίας και performance design. Το SENA 2026 συνδιοργανώνεται από το CYCSTAT, τον OISTAT (International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and Technicians) και το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πληροφορίες

SENA 2026 | Manuals for the End of the World

Νέα προθεσμία υποβολής: 14 Σεπτεμβρίου 2026

Διοργάνωση: 18-27 Νοεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Λευκωσία

Διοργανωτής: CYCSTAT

Περισσότερες πληροφορίες για το open call

Για την υποβολή των προτάσεων

 

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ΑΤΖΕΝΤΑ
CYCSTAT - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ
SENA
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