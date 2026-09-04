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«Nobody came to my funeral»: Η νέα performance του theYard.Residency.26
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 04.09.2026 11:30
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Η ομάδα Art Sphere παρουσιάζει στο Ξυδάδικο μια παράσταση γύρω από τη μετανάστευση, την πόλη και την αίσθηση του ανήκειν

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει την επόμενη δράση του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26, την performance Nobody came to my funeral της ομάδας Art Sphere, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Ξυδάδικο στη Λεμεσό.

Βαλίτσα, εισιτήριο, πουλιά, κρύο, πλεκτές κάλτσες, σιωπή, σκιά… Λέξεις και εικόνες γίνονται αφετηρία για μια παράσταση που εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και την πόλη, τη μετανάστευση και την αίσθηση του ανήκειν.

Ποιος είσαι μέσα στην πόλη και ποια θέση έχεις σε αυτήν; Τι θέση καταλαμβάνει η πόλη μέσα σου; Και ήταν πράγματι δική σου επιλογή να βρίσκεσαι εκεί;

Η μετανάστευση παρουσιάζεται ως κίνηση και παύση ταυτόχρονα, ως μια εμπειρία ζωής μέσα στην πόλη που δεν συνεπάγεται απαραίτητα και ζωή μαζί με αυτήν.

Το Nobody came to my funeral στρέφει το βλέμμα στη σχέση της πόλης με εκείνους που την επέλεξαν ή αναγκάστηκαν να την επιλέξουν, αναζητώντας μέσα από την performance διαφορετικές εκδοχές της μετακίνησης, της αποξένωσης και του ανήκειν.

«Συνέχισε τη σειρά των λέξεων: βαλίτσα, εισιτήριο, πουλιά, κρύο, πλεκτές κάλτσες, σιωπή, σκιά…»

Πληροφορίες

19 & 20 Σεπτεμβρίου | 20:00

Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, Λεμεσός

Είσοδος: €10

Πληροφορίες: 97742371

 

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ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΙΤΟΣ
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