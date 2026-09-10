International Dance Waves Festival: Δύο βραδιές σύγχρονου χορού στο Εγκώμιο

Το International Dance Waves Festival επιστρέφει στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, παρουσιάζοντας δύο βραδιές σύγχρονου χορού με τη συμμετοχή Κυπρίων και ξένων δημιουργών.

Σε δύο διαδοχικές βραδιές, το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, τέσσερις επιλεγμένες παραστάσεις σύγχρονου χορού από την ευρωπαϊκή σκηνή και έργα Κυπρίων δημιουργών της νέας γενιάς θα παρουσιαστούν στο black box του Εγκώμιου Πολιτιστικού Κέντρου.

Οι διεθνείς συμμετοχές της Ondine Malfoy από τη Γαλλία και του Claudio Scalia από την Ιταλία έχουν επιλεγεί μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων διεθνών φεστιβάλ Lucky Trimmer στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο και International Solo Tanz Theater Festival στη Στουτγάρδη.

Odine Malfoy ©Jo Grabowski

Οι κυπριακές συμμετοχές των νέων χορογράφων Κώστα Χαραλάμπους, Μάγδας Αργυρίδου και Άντρεας Μάντη αποτελούν προϊόν της δημιουργικής δράσης του προγράμματος Dance Artists in Residency (D.A.I.R.), το οποίο διανύει τον τέταρτο χρόνο του.

Το έργο «Noi» των Κάλιας Μαυρόφτη και Παναγιώτη Τασούλη θα παρουσιαστεί στη Λευκωσία έπειτα από μια σειρά παραστάσεων σε φεστιβάλ του εξωτερικού, ενώ το «Fullfeel» της Κατερίνας Τυλληρίδου, με τη ζωντανή παρουσία επί σκηνής του συνθέτη Δημήτρη Σπύρου, θα κλείσει τη δεύτερη βραδιά του Φεστιβάλ.

Κώστας Χαραλάμπους

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει το πολυβραβευμένο έργο της Γαλλίδας Ondine Malfoy «I Believe It Because It’s Absurd», το οποίο θα παρουσιαστεί και τις δύο βραδιές.

Η Ondine Malfoy έχει λάβει το βραβείο «Bridges Over the Waves» στο Solo Tanz Stuttgart, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ, καθώς και τη φιλοξενία της στο πρόγραμμα D.A.I.R. αμέσως μετά τη διοργάνωση στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας της θα δημιουργήσει νέο έργο, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2026.

Το πρόγραμμα

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν τα έργα «LIF» του Claudio Scalia, σε συνεργασία με τον Sergio Campisi, «I Believe It Because It’s Absurd» της Ondine Malfoy, «Hunting Gun» του Κώστα Χαραλάμπους και «Inheritance» της Άντρεας Μάντη.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα «I Believe It Because It’s Absurd» της Ondine Malfoy, «Noi» των Κάλιας Μαυρόφτη και Παναγιώτη Τασούλη, «Not Sure Yet» της Μάγδας Αργυρίδου και «Fullfeel» της Κατερίνας Τυλληρίδου, με τη ζωντανή παρουσία επί σκηνής του συνθέτη Δημήτρη Σπύρου.

Κατερίνα Τυλληρίδου

22 ταινίες χορού στο Moving Images

Παράλληλα με το International Dance Waves Festival, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο και το Moving Images International Videodance Festival.

Από τις 18:00 έως τις 19:00 και τις δύο ημέρες θα προβάλλονται 22 επιλεγμένες ταινίες videodance από διάφορες χώρες, λίγο πριν από την έναρξη των παραστάσεων του International Dance Waves Festival. Ανάμεσα στις συμμετοχές βρίσκεται η πρώτη videodance ταινία της Κύπριας Χριστίνας Τσούντα, με τίτλο «Red», η οποία γυρίστηκε στην Ισπανία. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ταινία του Lino Eckenstein από την Ελβετία, στην οποία συμμετέχει η Κύπρια χορεύτρια Ana Paula Lemus Payiatsou.

Η είσοδος στο Moving Images International Videodance Festival είναι ελεύθερη.