«Από τους Καιρούς του Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη» στο Θέατρο Ριάλτο

Το διήγημα και, ευρύτερα, η μικρή λογοτεχνική φόρμα βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων του Βιβλιοτροπίου για το 2026. Συνεχίζοντας αυτή τη θεματική διαδρομή, το Βιβλιοτρόπιο διοργανώνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο, ένα αφιέρωμα στον σημαντικό Κύπριο λογοτέχνη Γιώργο Φιλίππου Πιερίδη, με τίτλο «Από τους Καιρούς του Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη».

Η εκδήλωση ακολουθεί τη «Γοητεία του διηγήματος», στην οποία ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης και ο Γιάννης Μπασκόζος μοιράστηκαν με το κοινό τεχνικές και μυστικά της μικρής φόρμας, καθώς και την καθιερωμένη πλέον «Λογοτεχνία στην πόλη».

Στο νέο αυτό αφιέρωμα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει βαθύτερα τη ζωή και το έργο του Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη μέσα από τις ομιλίες της Αφροδίτης Αθανασοπούλου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, και του συγγραφέα Αντώνη Γεωργίου.

Κεντρική θέση στην εκδήλωση θα έχει, ωστόσο, ο ίδιος ο λογοτεχνικός λόγος του Πιερίδη. Επιλεγμένα διηγήματα από το συλλογικό έργο «Η Τετραλογία των Καιρών» θα μεταφερθούν στη σκηνή μέσα από αναγνώσεις, προσφέροντας στο κοινό μια άμεση συνάντηση με τη γραφή και τον κόσμο του συγγραφέα.

Τη σκηνοθεσία των αναγνώσεων υπογράφει η Μαρίνα Βρόντη, ενώ την επιλογή των κειμένων έχει αναλάβει ο Αντώνης Γεωργίου. Την πρωτότυπη μουσική συνθέτει ο Αντρέας Θεοχάρους και τον σχεδιασμό φωτισμού υπογράφει ο Βασίλης Πετεινάρης.

Τα επιλεγμένα κείμενα αποδίδουν οι ηθοποιοί Γιώργος Ευαγόρου, Νεκτάριος Θεοδώρου και Παναγιώτα Παπαγεωργίου.

Πληροφορίες

«Από τους Καιρούς του Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη»

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:30

Θέατρο Ριάλτο, επί σκηνής

Ομιλητές: Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Αντώνης Γεωργίου

Σκηνοθεσία αναγνώσεων: Μαρίνα Βρόντη

Επιλογή κειμένων: Αντώνης Γεωργίου

Πρωτότυπη μουσική: Αντρέας Θεοχάρους

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Ηθοποιοί: Γιώργος Ευαγόρου, Νεκτάριος Θεοδώρου, Παναγιώτα Παπαγεωργίου

Εισιτήρια διατίθενται από το ταμείο του Θεάτρου Ριάλτο και ηλεκτρονικά.