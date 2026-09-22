Το «The Corridor» του Φώτη Νικολάου στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Μια ποιητική, πολυφωνική σύνθεση για το πένθος, τη μνήμη, την αντίσταση και την ταυτότητα αποτελεί το The Corridor, η νέα δημιουργία του διεθνούς χορογράφου Φώτη Νικολάου, που παρουσιάζεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η καθολική εμπειρία του αποχαιρετισμού: όχι μόνο ως απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, αλλά και ως σταδιακή έκλειψη όσων συγκροτούν τον ανθρώπινο βίο, όπως η νεότητα, η ασφάλεια, η επιθυμία, η ελευθερία και, κυρίως, η αίσθηση του ανήκειν.

Το The Corridor είναι ένας «διάδρομος» που λειτουργεί ως μεταφορά μιας πορείας ζωής. Ένα σημείο μετάβασης, δοκιμασίας και μεταμόρφωσης, όπου το οικείο συνυπάρχει με το ανοίκειο και το τρυφερό με το απειλητικό.

Ανάμεσα στην αρχή και το τέλος αναπτύσσεται ένας ρευστός ενδιάμεσος χώρος, μια ιδιότυπη αρχιτεκτονική του εσωτερικού τοπίου: ένα καθαρτήριο, ένας ψυχικός λαβύρινθος, όπου φόβοι, αδυναμίες και προσδοκίες συνυπάρχουν και διαπλέκονται.

Μέσα από αυτή τη σκηνική διαδρομή, το έργο διερευνά την απουσία και τη θλίψη, τον χρόνο και τη γήρανση, την περιθωριοποίηση, αλλά και τη δυνατότητα της τέχνης να υπερβαίνει το ατομικό βίωμα και να ανοίγεται σε συλλογικές ανησυχίες. Υπό αυτή την προοπτική, η σκηνή μετατρέπεται και σε πεδίο αντίστασης απέναντι στη βία, τον φασισμό και τις συστημικές διακρίσεις.

Σε ένα διαρκώς μετασχηματιζόμενο σκηνικό πεδίο, οι ερμηνευτές φέρουν στο σώμα τους τα ίχνη της μνήμης, αναμετρώνται με τα εσωτερικά τους όρια και ακολουθούν μια πορεία συνεχούς ανασύνθεσης.

Χωρίς να επιδιώκει οριστικές απαντήσεις, ο διάδρομος αναδύεται ως χώρος στοχασμού και εσωτερικής παρατήρησης. Ενεργοποιώντας τη μνήμη και το συναίσθημα του θεατή, μετουσιώνεται σε μια βαθιά προσωπική εμπειρία: μια διαδρομή μέσα από την απώλεια, τη μεταμόρφωση και την υπαρξιακή μοναξιά, έναν δρόμο που, τελικά, ο καθένας καλείται να διασχίσει μόνος.

[διάδρομος, ο: 1. Ένα μακρύ πέρασμα σε ένα κτίριο, με πόρτες και δωμάτια στη μία ή και στις δύο πλευρές. 2. Μια λωρίδα γης που συνδέει μια χώρα με μια άλλη ή μια διαδρομή προς τη θάλασσα μέσω μιας άλλης χώρας.]

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σύλληψη – Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Σκηνικά: Έλενα Κοτασβήλι, Αλέξης Βαγιανός

Μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Χριστοφίδης

Κοστούμια: Κωνσταντίνα Ανδρέου

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετινάρης

Ερμηνευτές: Άννα Νικολάου, Αναστάσης Καραχανίδης, Αλέξανδρος Κυριαζής, Κατερίνα Λούρα, Μαρία Μανουκιάν, Chris Mills, Γιάννης Οικονομίδης, Μυριάνθη Παναγιώτου, Κατερίνα Τυλληρίδου, Κώστας Χαραλάμπους

Διάρκεια: 65΄, χωρίς διάλειμμα

Η πρεμιέρα του έργου πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, στο πλαίσιο του χορηγικού σχεδιασμού του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Δημιουργίας και Έρευνας στον Τομέα του Σύγχρονου Χορού – Τερψιχόρη 2026».

Στη συνέχεια, το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026.

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026 | 20:00 | Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

€20 Γενική είσοδος

€15 Μειωμένο εισιτήριο*

*Μειωμένα εισιτήρια: άτομα άνω των 65 ετών, φοιτητές, άνεργοι και βοηθοί ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ).

Άτομα με αναπηρίες εισέρχονται δωρεάν με την επίδειξη της σχετικής ταυτότητας, ενώ ένας συνοδός/βοηθός δικαιούται μειωμένο εισιτήριο.

Για ομαδικές κρατήσεις και εισιτήρια ΑμεΑ είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου.

Προπώληση εισιτηρίων:

more.com και ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Ώρες λειτουργίας ταμείου:

Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00–13:00

Πληροφορίες – Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Μουσείου 6, 1097 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 797979

Δευτέρα – Παρασκευή, 09:30–14:00

www.nif.cy