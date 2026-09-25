Ένας γιγαντιαίος διαδραστικός χάρτης της Μεσογείου απλώνεται στη Λάρνακα

Ένα διαφορετικό «ταξίδι» στη Μεσόγειο, με επίκεντρο τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τις λύσεις για ένα ανθεκτικότερο μέλλον, στήνεται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πλατεία Ευρώπης, στη Λάρνακα, στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Κλιματικής Προσαρμογής που διοργανώνεται στην Κύπρο.

Με θέμα «Η Μεσόγειος που επιθυμούμε», το φεστιβάλ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μεσογειακή περιφέρεια, όπως η ξηρασία, οι πλημμύρες, οι καύσωνες και οι πυρκαγιές, αλλά και να ανακαλύψουν λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός κλιματικά ανθεκτικότερου μέλλοντος.

Το Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (Cyprus Energy Agency) και το Cyprus Marine & Maritime Institute (CMMI), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Έρευνας και Καινοτομίας DesirMED (Demonstration & mainstreaming of nature-based solutions for climate resilient transformation in the Mediterranean), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν ενεργά η International Union for Conservation of Nature (IUCN) και η ευρύτερη κοινοπραξία του DesirMED, ενώ την εκδήλωση στηρίζουν ο Δήμος Λάρνακας και οργανισμοί και φορείς από τους χώρους της έρευνας, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν με δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Μια μικρή «Μεσόγειος» στην Πλατεία Ευρώπης

Με αφετηρία την παραδοχή ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της δεν αποτελούν μόνο υπόθεση των επιστημόνων και των κυβερνητικών φορέων, αλλά συλλογική ευθύνη, οι διοργανωτές θα μεταμορφώσουν την Πλατεία Ευρώπης σε μια μικρή «Μεσόγειο».

Στην πλατεία θα απλωθεί ένας γιγαντιαίος διαδραστικός χάρτης, μέσα από τον οποίο τίθεται το ερώτημα: «Πώς φανταζόμαστε τη Μεσόγειο του αύριο και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να τη διαμορφώσουμε;»

Με τη βοήθεια του χάρτη, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να «ταξιδέψουν» από τις ακτές του Ατλαντικού στην Πορτογαλία μέχρι τη Λάρνακα, εξερευνώντας διαφορετικές περιοχές και ανακαλύπτοντας τρόπους με τους οποίους άνθρωποι και φύση μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα από παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες θα γνωρίσουν, επίσης, λύσεις που βασίζονται στη φύση, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν όχι μόνο στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στη δημιουργία πολλαπλών οφελών για τη βιοποικιλότητα και τους ανθρώπους.

Από τη «γιαγιά της Λάρνακας» στους Windcraft

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ αρχίζει στις 15:00 και ολοκληρώνεται στις 20:30.

Την έναρξη θα σηματοδοτήσει η παράσταση «Η γιαγιά της Λάρνακας και το ταξίδι στη Μεσόγειο», η οποία θα εισαγάγει το κοινό στο «ταξίδι» του γιγαντιαίου χάρτη.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί μουσικά με συναυλία των Windcraft, ενός συγκροτήματος πνευστών με 20 μουσικούς.

Δύο δράσεις μέσα στην πόλη

Το Φεστιβάλ πλαισιώνεται από δύο επιπλέον δράσεις, στις οποίες η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προηγούμενη εγγραφή.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί το βιωματικό εργαστήρι «Αποτυπώνοντας τον χώρο» (Sketching on Location). Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν στην πόλη, επιχειρώντας να αποτυπώσουν μέσα από το σκίτσο την αίσθηση και την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος χώρου. Σημείο εκκίνησης θα είναι η πλατεία της εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου, ενώ το εργαστήρι συντονίζει η Chloe Finn. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο email chloe.fnn@gmail.com.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η Κολλεκτίβα Κούλλου|Μάκκα προτείνει μια περιπατική εμπειρία που προσεγγίζει το περιβάλλον μέσα από την κίνηση, τη δημιουργική γραφή και το παιχνίδι. Η δράση θα ξεκινήσει στις 17:00 από την Πλατεία Ευρώπης, θα κινηθεί μέσα στην πόλη και θα επιστρέψει στο σημείο αφετηρίας γύρω στις 20:00. Είναι φιλική προς Άτομα με Αναπηρίες και απαιτεί προηγούμενη εγγραφή.

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν επίσης οι Marine & Environmental Research Lab, Coastal Urban Futures Exhibition, Nicosia Development Agency, GREENLINK, AKTI Project and Research Centre, ENALIA PHYSIS, Friends of the Earth Cyprus, TerraCypria, The Cyprus Institute, UCy Laboratory – Isle of Excellence of Environment Fluid Mechanics, Cyprus Environment Foundation, Urban Sketching Workshop Outputs by Chloe Finn, Κολλεκτίβα Κούλλου|Μάκκα και MEDCONNECT.

Πληροφορίες

1ο Φεστιβάλ Κλιματικής Προσαρμογής

Ημερομηνία: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 15.00-20.30

Τοποθεσία: Πλατεία Ευρώπης, Λάρνακα

Περισσότερες πληροφορίες: DesirMED