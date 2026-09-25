Πέντε διαλέξεις για τη μνήμη, τα αρχεία και την κληρονομιά - Νέα σειρά από την ΕΠΙΚΥ

Μια νέα σειρά διαδικτυακών διαλέξεων, με επίκεντρο την προφορική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη συλλογική μνήμη, εγκαινιάζει η Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου (ΕΠΙΚΥ).

Από τον Οκτώβριο του 2026 μέχρι τον Ιούνιο του 2027, πέντε συναντήσεις με ερευνητές και ερευνήτριες θα προσεγγίσουν διαφορετικές πτυχές της προφορικής ιστορίας, από τις μεθόδους και τα αντικείμενά της μέχρι τη σχέση της με την εθνογραφία, την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τη βιομηχανική μνήμη και τα αρχειακά τεκμήρια.

Η σειρά αρχίζει στις 7 Οκτωβρίου 2026 με τον Δρ Γεώργιο Α. Καζαμία, Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα «Τι είναι και τι ερευνά η Προφορική Ιστορία».

Στις 2 Δεκεμβρίου 2026, η Δρ Νικολέττα Δημητρίου, Εθνομουσικολόγος και Διευθύντρια του Αρχείου Κυπριακής Μουσικής, θα παρουσιάσει τη διάλεξη «Η ιστορία τους με τα δικά τους λόγια: Προφορική ιστορία, εθνογραφία και “Ο Κύπριος βιολάρης”».

Η τρίτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2027, με την Κωνσταντίνα Μαρκόγλου, Υποψήφια Διδάκτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και δημιουργό της πλατφόρμας HeritAgent. Η διάλεξή της, με τίτλο «Κελύφη μνήμης: Η συμβολή της προφορικής ιστορίας στην ερμηνεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς», εξετάζει τη σύνδεση της προφορικής μαρτυρίας με την κατανόηση του δομημένου περιβάλλοντος.

Στις 7 Απριλίου 2027, η Δρ Νικολέττα Χριστοδούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σπουδών Αναλυτικού Προγράμματος και Διδασκαλίας στο Frederick University και επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του έργου The Cyprus Oral History and Living Memory Project Revisited: Working at Mines and the Story of a Glorious Quarry, θα παρουσιάσει τη διάλεξη «Ανακαλύπτοντας τα “Φαντάσματα” του Αμιάντου: Όταν η Προφορική Ιστορία γίνεται Αναλυτικό Πρόγραμμα».

Η σειρά ολοκληρώνεται στις 2 Ιουνίου 2027 με την Παρασκευή Λοΐζου, Συντηρήτρια Αρχειακού Υλικού, και τη διάλεξη «Τα αρχειακά τεκμήρια στην προφορική ιστορία: ασφαλής χειρισμός, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση».

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ανά δίμηνο, ημέρα Τετάρτη, από τις 18:30 μέχρι τις 19:30, αποκλειστικά διαδικτυακά. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και ανοικτή σε όλες και όλους, ενώ απαιτείται εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας για την αποστολή του συνδέσμου συμμετοχής, υπενθυμίσεων και τυχόν αλλαγών στο πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε διάλεξης θα ακολουθεί συζήτηση με το κοινό. Οι διαλέξεις θα βιντεοσκοπούνται και στη συνέχεια θα αναρτώνται στο κανάλι της ΕΠΙΚΥ στο YouTube.

Πληροφορίες

Νέα σειρά διαλέξεων από την ΕΠΙΚΥ

Ημερομηνίες: Ανά δίμηνο, ημέρα Τετάρτη

7 Οκτωβρίου 2026: «Τι είναι και τι ερευνά η Προφορική Ιστορία»

2 Δεκεμβρίου 2026: «Η ιστορία τους με τα δικά τους λόγια: Προφορική ιστορία, εθνογραφία και “Ο Κύπριος βιολάρης”»

3 Φεβρουαρίου 2027: «Κελύφη μνήμης: Η συμβολή της προφορικής ιστορίας στην ερμηνεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς»

7 Απριλίου 2027: «Ανακαλύπτοντας τα “Φαντάσματα” του Αμιάντου: Όταν η Προφορική Ιστορία γίνεται Αναλυτικό Πρόγραμμα».

2 Ιουνίου 2027: «Τα αρχειακά τεκμήρια στην προφορική ιστορία: ασφαλής χειρισμός, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση»

Ώρα: 18.30-19.30

Διαδικτυακά και δωρεάν - με απαραίτητη εγγραφή. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της ΕΠΙΚΥ.