«Harmoni»: Ατομική έκθεση της Ιαπωνίδας εικαστικού Chiaki Kamikawa - Ένας διάλογος ανάμεσα σε Κύπρο, Ιαπωνία και Ελλάδα

Έναν διάλογο ανάμεσα στην ιαπωνική λαογραφία, την ελληνική μυθολογία και τον κυπριακό πολιτισμό δημιουργεί η Chiaki Kamikawa στη νέα ατομική της έκθεση «Harmoni», η οποία παρουσιάζεται από τις 24 έως τις 31 Οκτωβρίου στο Χάνι του Ιμπραήμ, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Εικαστικές Τέχνες» του Δήμου Πάφου.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ιαπωνία και έχοντας ζήσει και εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και την Κύπρο για περισσότερα από 25 χρόνια, η Kamikawa αντλεί στοιχεία από διαφορετικές πολιτιστικές και εικαστικές παραδόσεις. Από το 2007 ζει και δημιουργεί στην Πάφο, ενσωματώνοντας συχνά στο έργο της το μεσογειακό τοπίο, τις τοπικές παραδόσεις και την κυπριακή χειροτεχνία.

Στη δουλειά της σημαντική θέση κατέχει ο ιαπωνικός ανιμισμός, η αντίληψη ότι στοιχεία της φύσης, αντικείμενα, ακόμη και λέξεις φέρουν πνεύμα και αξίζουν σεβασμό. Στην «Harmoni», παραδοσιακά πνεύματα της ιαπωνικής λαογραφίας μεταφέρονται σε δυτικά και κυπριακά περιβάλλοντα, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η καθημερινότητα, η μυθολογία και η φαντασία συνυπάρχουν.

Μέσα από πίνακες, ακουαρέλες και υφασμάτινα γλυπτά, η Kamikawa δημιουργεί τοπία, εσωτερικούς χώρους και συνθέσεις νεκρής φύσης που κατοικούνται από φανταστικούς χαρακτήρες και πνεύματα. Παράλληλα, ορισμένα έργα παραπέμπουν στην ολλανδική ζωγραφική νεκρής φύσης του 17ου αιώνα, ενώ άλλα αντλούν από τα έντονα χρώματα και τις φόρμες του Henri Matisse.

Η Κύπρος αποκτά ιδιαίτερη θέση στην έκθεση. Οι μπανανώνες της Κισσόνεργκας εμφανίζονται δίπλα σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο ramen από τη γενέτειρα της καλλιτέχνιδας, τη Γιοκοχάμα, ενώ σε πρόσφατη σειρά έργων της η Αφροδίτη και η Πέτρα του Ρωμιού συναντούν θαλάσσια πλάσματα της ιαπωνικής λαογραφίας.

«Η τέχνη αποτελεί μια παγκόσμια γλώσσα όπου οι διαφορετικές παραδόσεις δεν μας χωρίζουν, αλλά μας εμπλουτίζουν», αναφέρει η Kamikawa, εξηγώντας πως μέσα από τη συνάντηση της ιαπωνικής λαογραφίας με την ελληνική μυθολογία και την κυπριακή φύση επιχειρεί να αναδείξει τη δυνατότητα μιας αρμονικής συνύπαρξης πολιτισμών.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 19:30 και θα τελεστούν από τον Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν επίσης δύο δωρεάν δράσεις το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Από τις 11:00 έως τις 13:00 θα διοργανωθεί παιδικό εργαστήριο ζωγραφικής γύρω από την αφήγηση και την εικονογράφηση λαογραφικών ιστοριών, ενώ στις 17:00 η καλλιτέχνιδα θα πραγματοποιήσει artist talk για τον διαπολιτισμικό συμβολισμό, τη δημιουργική της διαδικασία και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών παραδόσεων.

Η Chiaki Kamikawa έχει σπουδάσει Design και Καλές Τέχνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία και εργάζεται με τη ζωγραφική, την ακουαρέλα, τη χαρακτική και τις εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Έργα της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην Κρατική Συλλογή της Κύπρου και σε δημόσια μουσεία στην Ολλανδία.

Πληροφορίες

Harmoni: Ατομική έκθεση της Chiaki Kamikawa

Εγκαίνια: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, 19:30

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-13:00 & 17:00-19:00 | Σάββατο-Κυριακή 11:00-18:00

Τοποθεσία: Χάνι του Ιμπραήμ, Πάφος

Διάρκεια: 24-31 Οκτωβρίου 2026