«The Open Call»: Με μια ωδή στις ιδέες που δεν έγιναν ποτέ, ανοίγει αυλαία το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Με μια ωδή στις ιδέες που γεννιούνται, δοκιμάζονται, απορρίπτονται και συχνά μένουν απραγματοποίητες, ανοίγει αυλαία το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 20:00, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Η φετινή τελετή έναρξης, με τίτλο «The Open Call: A Cheap, Ideal Idea», φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Μάριου Κακουλλή και αντλεί έμπνευση από μια εμπειρία γνώριμη σε όσους ασχολούνται με την καλλιτεχνική δημιουργία: τις ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, τα γνωστά open calls.

Πρόκειται για μια ωδή σε εκείνα τα «στείλε την ιδέα σου μέχρι τις 23:59», που οδηγούν τους δημιουργούς σε ξενύχτια, αμφιβολίες, διαρκείς διορθώσεις και νέες προσδοκίες. Στις ιδέες που επιλέγονται, αλλά κυρίως σε εκείνες που δεν βρίσκουν ποτέ τον δρόμο προς την υλοποίηση. Στα πρότζεκτ που έμειναν στα χαρτιά, αλλά έγιναν αφορμή για να γεννηθεί η επόμενη ιδέα.

Γιατί, όπως υπαινίσσεται και ο τίτλος της τελετής, πολλές δημιουργικές διαδρομές ξεκινούν από μια cheap, ideal idea: μια ιδέα που μπορεί να μοιάζει μικρή, πρόχειρη ή ανεδαφική, αλλά κρύβει μέσα της τη δυνατότητα μιας νέας αρχής.

Μια τελετή με μουσική, χορωδίες και ζωντανές ερμηνείες

Η τελετή συγκεντρώνει μια πολυμελή δημιουργική ομάδα και συνδυάζει διαφορετικές μορφές σκηνικής έκφρασης.

Το κείμενο και τους στίχους υπογράφει η Έρι Κύργια, ενώ τη μουσική σύνθεση και τον σχεδιασμό ήχου αναλαμβάνει η Αναστασία Δημητριάδου (Nama Dama). Τη μίξη και την πρόσθετη μουσική παραγωγή υπογράφει ο Λευτέρης Μουμτζής.

Τον σχεδιασμό φωτισμού έχει αναλάβει ο Βασίλης Πετεινάρης και τα κοστούμια ο Ορέστης Λαζούρας. Τη διεύθυνση της Χορωδίας Ενηλίκων «Επιλογή» έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου και της Παιδικής Χορωδίας «Επιλογή» η Κορίνα Βασιλείου.

Τη χορογραφία των Μαζορετών Λεμεσού υπογράφουν οι Βούλα Ιωαννίδου, Άννα Γενεθλίου και Σαββίνα Γεωργίου, ενώ τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λεμεσού διευθύνει ο Γιώργος Κρασίδης. Τη σκηνική απόδοση στη νοηματική γλώσσα αναλαμβάνει ο Φάνος Θεοφάνους.

Ερμηνεύουν η Πολυξένη Σάββα και η Άννα Κωνσταντινίδη, με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας και της Χορωδίας Ενηλίκων «Επιλογή», των Μαζορετών Λεμεσού, της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεμεσού και της Passion in Motion Cheerleading Academy by Antonis Leontiou.

Επτά ημέρες αφιερωμένες στο σινεμά μικρού μήκους

Από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο, φιλοξενώντας κινηματογραφιστές από την Κύπρο και το εξωτερικό, με διαγωνιστικές ταινίες, ειδικές προβολές και παράλληλες δράσεις.

Η 16η διοργάνωση αντλεί έμπνευση από την ανήσυχη ενέργεια της εφηβείας και τη λαχτάρα για ζωή. Μέσα από διαφορετικές κινηματογραφικές φόρμες και αφηγήσεις, το φεστιβάλ επιδιώκει να αναδείξει τη χαρά, την περιέργεια και την ανάγκη για συνάντηση, ακόμη και μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις.

Οι πρώτες πέντε ταινίες της διοργάνωσης

Αμέσως μετά την τελετή έναρξης, το κοινό θα παρακολουθήσει τις πρώτες πέντε ταινίες του Διεθνούς και του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος:

Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection) , Αλεξάνδρα Ματθαίου, Κύπρος / Ελλάδα / Γαλλία, 20΄

Hyena , Altay Ulan Yang, ΗΠΑ / Κίνα, 21΄

Cosmonauts , Leo Černic, Σλοβενία / Ιταλία, 14΄

Night Shift , Talat Gokdemir, Κύπρος, 17΄

Kentucky Gaza, Omar Rammal, Ιορδανία, 21΄

Μετά τις προβολές θα ακολουθήσει συζήτηση των δημιουργών με το κοινό.

Η πρώτη φεστιβαλική νύχτα συνεχίζεται στην Πλατεία Ηρώων

Η βραδιά δεν ολοκληρώνεται με τις προβολές. Από τις 22:30, το φεστιβάλ μεταφέρεται στο ISFFC Hub, στην Πλατεία Ηρώων, για το Opening Night Party, με την Ariadne στα decks.

Για όσους επιθυμούν να μπουν νωρίτερα σε φεστιβαλικό κλίμα, το Brandy Sour Hour αρχίζει στις 19:00, επίσης στο Hub.

Πληροφορίες

16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

10–16 Οκτωβρίου 2026 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Τελετή έναρξης: Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 20:00

Opening Night Party: Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 22:30, ISFFC Hub, Πλατεία Ηρώων

Εισιτήρια: €5 ημερήσιο | €25 κάρτα διαρκείας

Δωρεάν είσοδος για φοιτητές με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας, κατόχους κάρτας ΑμεΑ, σκηνοθέτες μέλη της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου και ηθοποιούς μέλη της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Οι προβολές είναι κατάλληλες για άτομα άνω των 18 ετών.

Πληροφορίες και κρατήσεις: Θέατρο Ριάλτο, 77 77 77 45

Ιστοσελίδες: www.isffc.com.cy | www.rialto.com.cy

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