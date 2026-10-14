«Ο Διγενής και το Ντρόουν»: Τετραήμερο δημιουργικών δράσεων με αφορμή την πτώση ντρόουν στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Μουσείο Καρναβαλιού Λεμεσού και με την υποστήριξη του Δήμου Λεμεσού, παρουσιάζει το «Ο Διγενής και το Ντρόουν» (Digenis and the Drone), ένα τετραήμερο συμμετοχικό ερευνητικό και δημιουργικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης στη Λεμεσό.

Το έργο διερευνά τη λαϊκή παράδοση, τη συλλογική μνήμη και την ατμόσφαιρα φόβου, αβεβαιότητας και συλλογικής ανησυχίας που βίωσαν πολλοί άνθρωποι στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεγονότων γύρω από το RAF Akrotiri.

Αντλώντας από τις λαϊκές παραδόσεις του Καρναβαλιού Λεμεσού και με αφετηρία το κυπριακό δημοτικό τραγούδι «Ο Διγενής τζι’ ο Κάουρας», το πρόγραμμα φέρνει σε διάλογο κατοίκους, φοιτητές, καλλιτέχνες, ερευνητές και ανθρώπους του πολιτισμού. Μέσα από τη συλλογική αφήγηση, τη δημιουργία, τη μουσική, την καντάδα και το θέατρο σκιών, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πώς σύγχρονες εμπειρίες μπορούν να μετασχηματιστούν σε μια νέα συλλογική παράσταση.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε τέσσερις ημέρες, περνώντας από τον δημόσιο διάλογο στη συλλογική δημιουργία και, τελικά, στην παράσταση.

Πρόγραμμα

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου | 17:30–20:30 Δημόσιο Συμπόσιο — Ελεύθερη είσοδος

Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα δημόσιο συμπόσιο που φέρνει σε διάλογο διαφορετικές οπτικές γύρω από τον Διγενή και την ακριτική παράδοση, τη συλλογική μνήμη και την καλλιτεχνική επανερμηνεία, το αποικιακό και οικολογικό τοπίο του Ακρωτηρίου, τη σύγχρονη γεωπολιτική και προσωπικές εμπειρίες από τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από το RAF Akrotiri.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ερευνητές και επαγγελματίες από διαφορετικά πεδία, μεταξύ των οποίων η Καθηγήτρια Βυζαντινών Σπουδών Σταυρούλα Κωνσταντίνου, ο Δρ Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, η ερευνήτρια Ceylan Hassan, η δημοσιογράφος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων Νικολέττα Κουρούσι, ο δημοσιογράφος Γιάννης Πάζουρος, εκπρόσωπος του BirdLife Cyprus Μέλπω Αποστολίδου και ο μουσικός και κανταδόρος Μιχάλης Γρηγορίου.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμποσίου, ο καλλιτέχνης Denis Constantinou θα καταγράφει ζωντανά τη συζήτηση μέσα από την εικονογράφηση, αποτυπώνοντας οπτικά τις ιστορίες, τις ιδέες και τις συνδέσεις που προκύπτουν.

Η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από τρία κεντρικά ερωτήματα:

Τι είναι το Τέρας; Ποιος — ή τι — είναι ο Ήρωας; Τι θα πρέπει να σημαίνει αυτή η ιστορία σήμερα;

Πέμπτη 5 και Παρασκευή 6 Νοεμβρίου | 10:00–16:00 Δημιουργικά Εργαστήρια — Απαιτείται δήλωση συμμετοχής

Οι ιστορίες, οι διαφορετικές οπτικές, οι λέξεις και οι εικόνες που θα προκύψουν από το συμπόσιο θα αποτελέσουν το υλικό των δημιουργικών εργαστηρίων. Μέσα από την ανάπτυξη χαρακτήρων και αφήγησης, το σχέδιο, τις κατασκευές, το θέατρο σκιών και την καντάδα, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν συλλογικά την οπτική γλώσσα και την αφήγηση μιας νέας παράστασης.

Τα εργαστήρια είναι ανοικτά σε φοιτητές, κατοίκους, καλλιτέχνες και κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου | 18:00–20:00 Δημόσια Παράσταση — Ελεύθερη είσοδος

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια δημόσια παράσταση θεάτρου σκιών, η οποία θα έχει δημιουργηθεί συλλογικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Η παράσταση θα συνδυάζει τις ιστορίες, τους χαρακτήρες και τις ιδέες που αναπτύχθηκαν μέσα από το συμπόσιο και τα εργαστήρια, με μουσική και καντάδα από τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους κανταδόρους.

Πληροφορίες και συμμετοχή

Ημερομηνίες: 4–7 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, Πάνου Σολομωνίδη 8, Λεμεσός

Η είσοδος στο συμπόσιο και στη δημόσια παράσταση είναι ελεύθερη. Για τη συμμετοχή στα δημιουργικά εργαστήρια απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.

Πλήρες πρόγραμμα και πληροφορίες: https://sites.google.com/view/digenis-and-the-drone/gr

Δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια: https://forms.gle/SH92CER5Y13C68BQ8

Επικοινωνία: demetrios.kargotis@cut.ac.cy

Το έργο σχεδιάζεται και διοργανώνεται από τον Δημήτρη Καργώτη, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τους Dash Macdonald και Nicholas Mortimer από το Goldsmiths, University of London.

Με τη χρηματοδότηση και υποστήριξη: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Με την υποστήριξη: Δήμος Λεμεσού και Μουσείο Καρναβαλιού Λεμεσού.