«Scores for Somatheque Orchestra»: Πατρόν, σώμα και ήχος στη νέα παρουσίαση του Λοΐζου Ολύμπιου

Χρησιμοποιώντας πατρόν ραπτικής από τα περιοδικά Burda Moden των δεκαετιών του 1980 και του 1990, τα οποία ανήκαν σε γυναίκες της οικογένειάς του, ο Λοΐζος Ολύμπιος δημιουργεί τομές, αφαιρεί τμήματα και επανεντάσσει τεχνικές απεικονίσεις, όπως μηχανισμούς ραπτομηχανών που αποδίδονται με τη μορφή ανατομικών τομών.

Παρεμβαίνει επίσης με μελάνι, το οποίο συσσωρεύεται και διαχέεται, θυμίζοντας βαφή υφάσματος ή μια πληγή που αιμορραγεί.

Τα έργα αυτά λειτουργούν ταυτόχρονα ως μουσικές παρτιτούρες. Τα φύλλα των πατρόν είναι ήδη γεμάτα από ένα πυκνό σύστημα συμβόλων, το οποίο υποδεικνύει πώς πρέπει να μετρηθεί, να κοπεί και να συναρμολογηθεί ένα ένδυμα πάνω στο σώμα. Οι τομές και οι παρεμβάσεις του Ολύμπιου με μελάνι εισάγονται σε αυτό το σύστημα σημειογραφίας ως νέα σημάδια, μετατρέποντας τις οδηγίες κατασκευής ενός ενδύματος σε ανοιχτές οδηγίες, τις οποίες οι μουσικοί καλούνται να ερμηνεύσουν και να αποδώσουν ηχητικά.

Παράλληλα, παρουσιάζονται φωτογραφίες από τη σειρά Nocturnes του Ολύμπιου. Οι φωτογραφίες αυτές, που δημιουργήθηκαν πριν από περίπου είκοσι χρόνια και θεωρούνταν για μεγάλο διάστημα χαμένες, ανακαλύφθηκαν ξανά τυχαία.

Σε αυτές, ο καλλιτέχνης εφάρμοσε την ίδια μέθοδο κοπής με λεπίδα σε εσώρουχα φορεμένα πάνω στο σώμα, δημιουργώντας κενά στο ύφασμα που θυμίζουν δαντέλα. Πρόκειται για μια πρώιμη παρτιτούρα που έρχεται ξανά στο φως και «εκτελείται» εκ νέου, σε διάλογο με το μεταγενέστερο έργο του.

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Ο Λοΐζος Ολύμπιος (γεν. 1977) είναι διεπιστημονικός καλλιτέχνης με έδρα τη Λεμεσό. Η πρακτική του συνδυάζει ηχητικά δοκίμια, κολάζ, συλλογές έντυπου υλικού, ασημική γραφή και εκδοτική δραστηριότητα, διερευνώντας διαφορετικές πτυχές της κουίρ εμπειρίας και του αρχείου, καθώς και διευρυμένες προσεγγίσεις στη γραφή και την ηχητική επιτέλεση.

Στις πρόσφατες δραστηριότητές του περιλαμβάνονται:

All over the place: Archive as Contagion, διάλεξη-περφόρμανς στο πλαίσιο της έκθεσης Rehearsals in Placemaking, στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη.

Playlist As Biography, ηχητικό δοκίμιο/περφόρμανς στο πλαίσιο του 1953 του Χριστόδουλου Παναγιώτου, στο Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός, 2025.

Death is Not the End: A Sound Essay on Metamorphosis, στο πλαίσιο του 1953: Night Works and Other Studies, στους χώρους Pylon και The Island Club, Λεμεσός, 2025.

Η πρωτοβουλία «world-un-making»

Το world-un-making είναι μια πρωτοβουλία του Sic. Contemporary Culture, η οποία διερευνά τρόπους δημιουργίας συλλογικών υποδομών και μορφών συλλογικής οργάνωσης.

Μέσα από μια σειρά συνεργασιών και αναθέσεων, φέρνει κοντά καλλιτέχνες, επιμελητές και ερευνητές που ασχολούνται με ιδέες γύρω από την κριτική επανεξέταση και αποδόμηση του κόσμου, με στόχο τη δημιουργία εναλλακτικών δομών αντίληψης και συσχέτισης.

Με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού – Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού Κύπρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτισμός ΙΙΙ.