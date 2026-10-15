Η Τέχνη του Διηγήματος: Αφιέρωμα στον Raymond Carver από το Βιβλιοτρόπιο

Μετά τη φιλοξενία του διηγηματογράφου Γιώργου Σκαμπαρδώνη και του διευθυντή του ηλεκτρονικού περιοδικού «Ο Αναγνώστης», Γιάννη Μπασκόζου, σε μια εκδήλωση με θέμα τις τεχνικές και τα μυστικά του διηγήματος, καθώς και το αφιέρωμα στον Κύπριο λογοτέχνη Γιώργο Φιλίππου Πιερίδη στη σκηνή του θεάτρου Ριάλτο, το Βιβλιοτρόπιο, συνεχίζοντας τη σειρά εκδηλώσεων με κεντρικό άξονα το διήγημα, προτείνει και συστήνει στο κοινό έναν από τους σημαντικότερους διηγηματογράφους του 20ου αιώνα, τον Αμερικανό διηγηματογράφο και ποιητή Raymond Carver.

Ο Carver, διαχρονικά επίκαιρος, αποδομεί το αμερικανικό όνειρο, γίνεται ανατόμος της αλλοτρίωσης, παραμένοντας, ωστόσο, αταλάντευτα ανθρώπινος ακόμα και μέσα στην απόλυτη παρακμή. Με εντυπωσιακή λιτότητα και εντελώς επίπεδο ύφος, χωρίς καθόλου εξάρσεις, φτιάχνει ιστορίες που δεν αποκαλύπτουν ευθέως, αλλά «σημαίνουν», ανοίγοντας δρόμους πολλαπλής ερμηνείας.

Για τη διηγηματογραφία αλλά και την ποίηση του Raymond Carver θα συνομιλήσουν η συγγραφέας Νάσια Διονυσίου, ο ποιητής και μεταφραστής Γιάννης Δούκας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Αντώνης Μπαλασόπουλος. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου αφιερώματος θα προβληθούν αποσπάσματα από την ταινία του Robert Altman “Short Cuts”, η οποία είναι βασισμένη σε διηγήματα του Carver, ώστε να συζητηθεί η ψηφιακή αποτύπωση του λογοτεχνικού έργου στην οθόνη.

Raymond Carver – η ποιητική της καθημερινότητας

Νάσια Διονυσίου – συγγραφέας

Γιάννης Δούκας – ποιητής, μεταφραστής

Αντώνης Μπαλασόπουλος – Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, 19:30

Χώρος: Ξυδάδικο, Λεμεσός

Κρατήσεις θέσεων στο 99 667599

Χορηγός : Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού

Υποστηρικτές : Βιβλιοπωλεία ΚΠ Κυριάκου, Wunderart Productions

Λίγα λόγια για τους συμμετέχοντες

Νάσια Διονυσίου (Κύπρος) – Συγγραφέας

Η Νάσια Διονυσίου γεννήθηκε στη Λευκωσία και είναι Λειτουργός Α’ στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έχει γράψει τη νουβέλα «Μη γράφετε Αρθούρος» (Εκδόσεις Πόλις, 2025), τη νουβέλα «Τι είναι ένας κάμπος» (Εκδόσεις Πόλις, 2021), η οποία τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος-Νουβέλας Ελλάδας και μεταφράστηκε στα γαλλικά, ουκρανικά και σέρβικα, και τη συλλογή διηγημάτων «Περιττή ομορφιά» (Το Ροδακιό, 2017), η οποία τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος/Νουβέλας Κύπρου και μεταφράστηκε στα σέρβικα.

Η συγγραφέας έχει παρουσιάσει το έργο της σε διεθνή λογοτεχνικά φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων των φεστιβάλ Μασσαλίας (2025), Παρισιού (2025), Γκέτεμποργκ (2024), Αθηνών-Επιδαύρου (2023), Χανίων (2022) και Βουδαπέστης (2021).

Γιάννης Δούκας (Ελλάδα) – Ποιητής, μεταφραστής

Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει φιλολογία και Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Είναι διδάκτωρ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Γκόλγουεϊ. Τα ως τώρα βιβλία του: Ο κόσμος όπως ήρθα και τον βρήκα (Κέδρος, 2001), Στα μέσα σύνορα (Πόλις, 2011, βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ποιητή του περ. Διαβάζω), Το σύνδρομο Σταντάλ (Πόλις 2013, βραβείο Γ. Αθάνα της Ακαδημίας Αθηνών), Η θήβα μέμφις (Πόλις 2020). Ποιήματά του έχουν ανθολογηθεί και μεταφραστεί σε δέκα γλώσσες. Δύο τραγούδια σε στίχους του έχουν συμπεριληφθεί Στην ομίχλη των καιρών (2017), τελευταίο δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου. Μεταφράζει από τα αγγλικά και δημοσιεύει κείμενά του σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

Αντώνης Μπαλασόπουλος (Κύπρος) – Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

O Αντώνης Μπαλασόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου διδάσκει αγγλόφωνη πεζογραφία του 18ου και του 19ου αιώνα, κριτική θεωρία και συγκριτικές λογοτεχνικές σπουδές. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το επιστημονικό του έργο εστιάζει στη συγκριτική μελέτη της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας της ουτοπίας και στη δυστοπική πεζογραφία, στη σχέση μυθιστορήματος και πολιτικής ιδεολογίας, στην πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, στη λογοτεχνική γεωγραφία και στον οπτικό πολιτισμό. Έχει δημοσιεύσει πάνω από πενήντα άρθρα και κεφάλαια βιβλίων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ενώ έχει επίσης επιμεληθεί αποκλειστικά ή συνεπιμεληθεί τέσσερις ακαδημαϊκούς τόμους και δύο ειδικά τεύχη ακαδημαϊκών περιοδικών. Στην πιο πρόσφατη ερευνητική του εργασία συγκαταλέγεται η σειρά εκτεταμένων ερευνητικών δοκιμίων που συνέγραψε για το Oxford Research Encyclopedia of Literature (πέντε συνολικά) και το βιβλίο του Figures of Utopia: Literature, Politics, Philosophy, που θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό Peter Lang.

Στο λογοτεχνικό πεδίο, έχει εκδώσει τέσσερις συλλογές ποίησης (δύο εκ των οποίων κατετάγησαν στα επικρατέστερα έργα για το Κρατικό Βραβείο ποίησης στην Κύπρο), μία συλλογή διηγημάτων (Ο Κύβος και άλλες ιστορίες, Κρατικό Βραβείο Διηγήματος/Νουβέλας Κύπρου 2021), μία νουβέλα και δύο συλλογές αφορισμών και δοκιμίων. Έχει επίσης εκδώσει μία ανθολογία αμερικανικής ποίησης σε μετάφραση (Νέα Αγγλία: Dickinson, Frost, Stevens, 2022), ενώ έχει μεταφράσει έργα των Domenico Losurdo, John Berger και Nasser Abourahme για τις εκδόσεις Οκτάνα. Έχει επίσης μεταφράσει δεκάδες αγγλόφωνα ποιήματα και πολλά ακαδημαϊκά δοκίμια για έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά φιλοσοφίας, πολιτικής, λόγου και λογοτεχνίας. Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί σε μετάφραση στα περιοδικά Poetica Review, Ekphrastic Review, Evening Street Review και Wayne Literary Review..