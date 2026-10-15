Η τραγωδία της δημοκρατίας μέσα από το βλέμμα του αρχαίου ελληνικού δράματος

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου διοργανώνουν το «18ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 στο Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης» στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία. Την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου θα κηρύξει η Υφυπουργός Πολιτισμού, κα Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Η φετινή, δέκατη όγδοη, διοργάνωση του Συμποσίου με θέμα «Η Τραγωδία της Δημοκρατίας: Αρχαίοι μύθοι, σύγχρονες πολιτικές ρήξεις και αντηχήσεις του αρχαίου δράματος στον 21ο αιώνα», εστιάζει στη σύνθετη σχέση τραγωδίας και δημοκρατίας, εξετάζοντας τον πολιτικό στοχασμό της αρχαίας τραγωδίας και τις σύγχρονες αναγνώσεις και επανερμηνείες της, υπό το φως των κοινωνικών και πολιτικών προκλήσεων από τα τέλη του 20ού έως τον 21ο αιώνα.

Η αρχαία τραγωδία γεννήθηκε μέσα στον θεσμικό και ιδεολογικό ορίζοντα της αθηναϊκής δημοκρατίας και, αντλώντας από το μυθικό παρελθόν, έθεσε καίρια ερωτήματα για την εξουσία, τη δικαιοσύνη, τη συλλογική ευθύνη και τη θέση του ατόμου στην κοινότητα. Το Συμπόσιο διερευνά πώς οι αρχαίοι μύθοι και τα τραγικά σχήματα επανερμηνεύονται μέσα από τη σύγχρονη δραματουργία και σκηνοθεσία, συνομιλώντας με τις κρίσεις ταυτότητας, τις κοινωνικές ρήξεις, την πολιτική πόλωση και τον πόλεμο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημοκρατία ως πεδίο έντασης και αναστοχασμού, με το αρχαίο δράμα να παραμένει εργαλείο καλλιτεχνικού προβληματισμού και πολιτικού διαλόγου για το παρόν.

Στόχος των διοργανωτών είναι η παρουσίαση μιας ποικιλίας θεωρητικών προσεγγίσεων, από τη δραματολογική ανάλυση, την πολιτική θεωρία, τη σημειολογία του θεάτρου, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, την παραστασιογραφία και τη θεατρική κριτική, έως τις θεωρίες της πρόσληψης, της διακειμενικότητας και της πολιτισμικής μεταγραφής. Εξίσου σημαντική θεωρείται η συμβολή σκηνοθετών, δραματουργών και ηθοποιών, οι οποίοι μεταφέρουν σκέψεις και συμπεράσματα από τη σύγχρονη σκηνική πρακτική με πολιτική ή κοινωνική διάσταση.

Στο διήμερο εργασιών της φετινής διοργάνωσης συμμετέχουν δεκαπέντε εισηγητές, ακαδημαϊκοί και πρακτικοί του θεάτρου, από Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, Νορβηγία, Πολωνία και Τσεχία.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του Συμποσίου, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου (10:00 – 13:15 και 16:30 – 19:00), δέκα εισηγητές από την ακαδημαϊκή και τη θεατρική κοινότητα θα παρουσιάσουν τις προσεγγίσεις τους σε τρεις συνεδρίες: «Δημοκρατία και ετερότητα: από την αρχαία σκηνή στη σύγχρονη πρόσληψη», «Μετασχηματισμοί του μύθου και του τραγικού σε καιρούς κρίσης» και «Το αρχαίο δράμα στη σύγχρονη σκηνή: σκηνοθεσία, σώματα και φωνές».

Piero Totaro (Ιταλία), Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και Ιστορίας του Ελληνικού Θεάτρου στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι «Aldo Moro», και Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Μελετών για το Καρναβάλι, τη Μάσκα και τη Σάτιρα (CMS)

Thea Selliaas Thorsen (Νορβηγία), Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας (NTNU), Τρόντχαϊμ

Ελένη Παπάζογλου (Ελλάδα), Καθηγήτρια της Ιστορίας, Θεωρίας και Πρόσληψης του Αρχαίου Θεάτρου, Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Nikolaus Müller-Schöll (Γερμανία), Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρτης (Goethe-Universität, Φρανκφούρτη/Μάιν)

Pavlína Šípová (Τσεχία), Πρώην Επίκουρη Καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας, Ερευνήτρια στους τομείς του ελληνικού θεάτρου, της λογοτεχνίας και της μετάφρασης, και Λειτουργός στο Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Małgorzata Budzowska (Πολωνία), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Δράματος και Θεάτρου του Πανεπιστημίου του Λοτζ στην Πολωνία, και Ερευνητική Συνεργάτιδα στο Αρχείο Παραστάσεων Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δράματος (APGRD) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Δηώ Καγγελάρη (Ελλάδα), Θεατρολόγος, Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου

Giovanna Di Martino (Ηνωμένο Βασίλειο), Επίτιμη Υπότροφος Ερευνήτρια του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία, University College London, και Ερευνητική Βοηθός στο Αρχείο Παραστάσεων Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δράματος (APGRD), Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Ελένη Αναστασίου (Κύπρος), Διδάκτωρ Θεατρολογίας, Σκηνοθέτρια

Ivica Buljan (Κροατία), Σκηνοθέτης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Θεάτρου του Ζάγκρεμπ

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 13:30, θα πραγματοποιηθεί Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Η τραγωδία της δημοκρατίας επί σκηνής: σύγχρονες αναγνώσεις του αρχαίου δράματος». Οι προσκεκλημένοι θα μοιραστούν σκέψεις και εμπειρίες από τη συμμετοχή τους σε σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, διερευνώντας τη σχέση της με τη δημοκρατία και τα ερωτήματα του παρόντος. Συμμετέχουν η Ιώ Βουλγαράκη, Σκηνοθέτρια, Αναπληρώτρια Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου Ελλάδας, η Έρι Κύργια, Θεατρολόγος, Δραματουργός, Μεταφράστρια, ο Βαρνάβας Κυριαζής, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, η Λέα Μαλένη, Ηθοποιός, Σκηνοθέτρια, και ο Νεοκλής Νεοκλέους, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης. Τη συζήτηση συντονίζει ο Χρίστος Γεωργίου, Θεατρολόγος, Διευθυντής του ΚΚΔΙΘ.

Το «Διεθνές Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος» ξεκίνησε το 1990 ως δραστηριότητα της τότε Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας και Ανάπτυξης του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και διοργανώνεται ανά διετία από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το ΚΚΔΙΘ. Φιλοξενώντας προσωπικότητες της ακαδημαϊκής και θεατρικής κοινότητας, προάγει τον διάλογο ανάμεσα στη μελέτη του αρχαίου δράματος και τη σκηνική πράξη. Τα πρακτικά του εκδίδονται και αποτελούν εργαλείο έρευνας και μελέτης.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Aμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης», Λεβέντειος Πινακοθήκη

Πληροφορίες: 7000 2414

▪ Οι εργασίες του Συμποσίου είναι ανοιχτές για το κοινό με ελεύθερη είσοδο,

ενώ θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία

από τα ελληνικά στα αγγλικά και από τα αγγλικά στα ελληνικά.