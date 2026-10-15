16ο ISFFC: Αυλαία με βραβεία, νέες διακρίσεις και πάρτι στην Πλατεία Ηρώων

Μετά από μια εβδομάδα γεμάτη ταινίες, συναντήσεις και συζητήσεις, το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC) ρίχνει αυλαία εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά του κάθε βράδυ: στην πλατεία Ηρώων. Η τελετή λήξης και απονομής των βραβείων ξεκινά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 21:30, και η βραδιά συνεχίζεται με το πάρτι λήξης, με τον DJ Pueblo Franco στα decks.

Η τελευταία μέρα του προγράμματος

Πριν από την τελετή, το Θέατρο Ριάλτο φιλοξενεί τις τελευταίες προβολές του φεστιβάλ. Στις 18:00 προβάλλεται το The Space Between, ένα πρόγραμμα που επιμελήθηκε η Επιτροπή Προεπιλογής του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος, με ταινίες γυναικών δημιουργών για τη ζωή ανάμεσα σε γλώσσες, τόπους και εκδοχές του εαυτού.

Στις 18:30 ακολουθεί το Cyprus Sideways, τρεις ταινίες που αποσταθεροποιούν τα γνώριμα τοπία του νησιού και τα παρουσιάζουν με νέο βλέμμα. Η μέρα ολοκληρώνεται στις 20:00 με τις τελευταίες ταινίες του Διαγωνιστικού: Faux Bijoux, Shekerika, Crazy for You, Icarus, A hint of daily terrors και Coyotes. Ακολουθεί συζήτηση με τους δημιουργούς.

Τα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος

Η διεθνής κριτική επιτροπή θα απονείμει:

1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου

Έως τρεις τιμητικές διακρίσεις

Τα βραβεία του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό, οι κυπριακές ταινίες διεκδικούν:

1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας

2ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη», που φέρει το όνομα του πρωτοπόρου του κυπριακού κινηματογράφου

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας

Έως τρεις τιμητικές διακρίσεις

Δύο νέα βραβεία

Φέτος, τον λόγο δεν θα τον έχει μόνο η κριτική επιτροπή. Το φεστιβάλ εγκαινιάζει δύο νέες διακρίσεις:

Με το Βραβείο Κοινού (Audience Award) , οι θεατές αναδεικνύουν την αγαπημένη τους ταινία, η οποία κερδίζει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ.

, οι θεατές αναδεικνύουν την αγαπημένη τους ταινία, η οποία κερδίζει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ. Το Βραβείο Ομοτίμων (Peer Award) είναι τιμητική αναγνώριση για μία κυπριακή συμμετοχή και απονέμεται από επιτροπή εκπροσώπων της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου (ΕΗΚ) και της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Πρόκειται για βραβείο με ιδιαίτερο βάρος, αφού το απονέμουν άνθρωποι του χώρου στους συναδέλφους τους.

Η πλατεία Ηρώων, σημείο συνάντησης του φεστιβάλ

Η επιλογή της πλατείας Ηρώων για το φινάλε δεν είναι τυχαία. Εκεί λειτούργησε όλη την εβδομάδα το ISFFC Hub, στην ανακαινισμένη πλατεία που μόλις άνοιξε ξανά, και εκεί κάθε βράδυ κοινό, σκηνοθέτες και ηθοποιοί συζητούσαν για τις ταινίες μετά τις προβολές. Την Παρασκευή, η πλατεία γίνεται ο χώρος όπου θα γιορτάσουν μαζί τους νικητές.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου

18:00: The Space Between, Θέατρο Ριάλτο

The Space Between, Θέατρο Ριάλτο 18:30: Cyprus Sideways, Θέατρο Ριάλτο

Cyprus Sideways, Θέατρο Ριάλτο 20:00: Διαγωνιστικό πρόγραμμα και συζήτηση με τους δημιουργούς, Θέατρο Ριάλτο

Διαγωνιστικό πρόγραμμα και συζήτηση με τους δημιουργούς, Θέατρο Ριάλτο 21:30: Τελετή λήξης και απονομής βραβείων, πλατεία Ηρώων(Ακολουθεί πάρτι λήξης με τον DJ Pueblo Franco, πλατεία Ηρώων)

Τελετή λήξης και απονομής βραβείων, πλατεία Ηρώων(Ακολουθεί πάρτι λήξης με τον DJ Pueblo Franco, πλατεία Ηρώων) Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες:

Θέατρο Ριάλτο: 77 77 77 45

77 77 77 45 Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus

@Int’l Short Film Festival of Cyprus Instagram: @isffc_filmfestival

@isffc_filmfestival Websites: www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy

Εισιτήρια:

€5 ημερήσιο | €25 κάρτα διαρκείας

Δωρεάν είσοδος: Παρέχεται σε φοιτητές με επίδειξη φοιτητικής κάρτας, σε κατόχους κάρτας ΑμεΑ, σε σκηνοθέτες μέλη της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, καθώς και σε ηθοποιούς μέλη της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Οι προβολές είναι κατάλληλες για άτομα άνω των 18 ετών.