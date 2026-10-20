«A Cascade of Messages for Ruth»: Μια βραδιά μνήμης αφιερωμένη στη Ρουθ Κεσισιάν του Moufflon

Το «A Cascade of Messages for Ruth» αποτελεί πρωτοβουλία, σύλληψη και επιμέλεια της Γιάννας Τσολάκη και έχει ως αφετηρία μία από τις τελευταίες συζητήσεις της με τη Ρουθ. Οι δυο τους σχεδίαζαν έναν κοινό περίπατο στον Άγιο Ανδρέα, τη γειτονιά στην οποία είχαν ζήσει σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με σκοπό να εξερευνήσουν τις προσωπικές και συλλογικές μνήμες που κουβαλά ο συγκεκριμένος τόπος. Ο περίπατος δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί, η ιδέα του όμως βρίσκεται σήμερα στον πυρήνα της εκδήλωσης.

Μέσα από την κριτική πολιτιστική οπτική που χαρακτηρίζει το έργο της Γιάννας Τσολάκη, ο περίπατος αποκτά ένα νόημα πολύ βαθύτερο από μια απλή φυσική περιήγηση σε μια γειτονιά. Ο Άγιος Ανδρέας, ένας τόπος σημαδεμένος από τη διαίρεση της Λευκωσίας, τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και τις ιστορικές μετατοπίσεις που διαμόρφωσαν την πόλη, γίνεται πεδίο επαναπροσέγγισης της μνήμης, της ταυτότητας και της σχέσης του ανθρώπου με τον τόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, το περπάτημα μπορεί να ιδωθεί και ως μια μορφή material resistance, μια έμπρακτη επαναδιεκδίκηση δηλαδή της σχέσης με τη γη και τον χώρο απέναντι στις αποικιακές κληρονομιές, τη διαίρεση και τον αποκλεισμό. Το περπάτημα μετατρέπεται έτσι σε μια διαδρομή μέσα σε όσα θυμόμαστε, όσα χάθηκαν και όσα εξακολουθούν να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και το περιβάλλον γύρω μας.

Αυτή η ιδέα μεταφέρεται στο «A Cascade of Messages for Ruth». Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Γιάννας Τσολάκη, φίλοι της Ρουθ συμμετέχουν σε έναν κοινό, υποθετικό περίπατο, μεταφέροντας ο καθένας τις δικές του αναμνήσεις από τη Ρουθ και τη γειτονιά. Μέσα από προσωπικές ιστορίες, σκέψεις και βιώματα, οι διαφορετικές αυτές διαδρομές συναντώνται, συνθέτοντας μια συλλογική περιπλάνηση στη μνήμη, στον τόπο και στο αποτύπωμα που άφησε η Ρουθ στους ανθρώπους που τη γνώρισαν.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν φίλοι και συνεργάτες της Ρουθ, καθώς και άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών και των γραμμάτων όπως η Αριάννα Οικονόμου, Βασουχάν ΒΧ, Γαβριήλ Κουρέας, Γκάρο Κεχεχιάν, Κρις Κοννάρης, Μαίρη Πλαντ, Νάτια Αναξαγόρα, Σεβίνα Φλωρίδου, Στέλλα Ευαγγελίδου, Στέφανος Στεφανίδης, Χουρίγκ Τοροζιάν, Νουρίτσα Ματτοσιάν, Χάρης Πελλαπαϊσιώτης, Κωνσταντίνος Οικονομίδης και Diana Wood Conroy. Την εκδήλωση συμπληρώνουν φωτογραφίες του Ανδρέα Δρουσσιώτη και μουσική του Τάσου Παπαμιχαήλ.

Η Ρουθ και το Moufflon

Η ιστορία του βιβλιοπωλείου Moufflon ξεκινά το 1967, όταν το δημιούργησε ο αδελφός της Ρουθ, Ζιραΐρ Κεσισιάν. Μετά τον θάνατό του, η Ρουθ επέστρεψε στην Κύπρο από το Εδιμβούργο όπου σπούδαζε και εργαζόταν, αναλαμβάνοντας το Moufflon το 1995, μαζί με τους γονείς της. Με βιβλία σε διαφορετικές γλώσσες και μια ιδιαίτερα σημαντική συλλογή νέων και μεταχειρισμένων εκδόσεων για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν πλέον εκτός κυκλοφορίας, το Moufflon εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για αναγνώστες, ερευνητές, αρχαιολόγους, ακαδημαϊκούς και ανθρώπους του πολιτισμού.

Παράλληλα με τη λειτουργία του βιβλιοπωλείου, το Moufflon ανέπτυξε σημαντική εκδοτική δραστηριότητα, με 26 εκδόσεις κυπριολογικού ενδιαφέροντος. Η εκδοτική του παραγωγή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων η λογοτεχνία, η αρχαιολογία, η ιστορία, η βυζαντινολογία, η μουσειολογία, η μεσαιωνική Κύπρος, το αρχαίο θέατρο και οι εικαστικές τέχνες, ενώ περιλαμβάνει επίσης μεταφράσεις κυπριακών εκδόσεων στα αγγλικά. Υπήρξε επίσης πρωτοπόρος στην Κύπρο στον τομέα των Artists’ Books, αναθέτοντας έργα σε Κύπριους δημιουργούς και αναζητώντας πρώιμα δείγματα της δουλειάς σημαντικών καλλιτεχνών και ποιητών.

Η Ρουθ διέθετε μια σχεδόν εγκυκλοπαιδική γνώση της ιστορίας και της λογοτεχνίας της Κύπρου. Γνώριζε τα βιβλία που βρίσκονταν στα ράφια, στα κουτιά και στις χαρακτηριστικές στοίβες του Moufflon και μπορούσε να καθοδηγήσει τον επισκέπτη σε εκδόσεις και πηγές που δύσκολα θα ανακάλυπτε αλλού. Αυτή η ιδιαίτερη σχέση της Ρουθ με τη γνώση και τους ανθρώπους αποτυπώθηκε και στα μηνύματα που ακολούθησαν την είδηση του θανάτου της.

Μια διαδρομή μέσα από τη μνήμη

Ο περίπατος που η Γιάννα Τσολάκη και η Ρουθ Κεσισιάν σχεδίαζαν να κάνουν στον Άγιο Ανδρέα έμεινε τελικά απραγματοποίητος. Μέσα από το «A Cascade of Messages for Ruth», όμως, ο περίπατος αυτός αποκτά μια διαφορετική μορφή. Οι συμμετέχοντες καλούνται τώρα να τον πραγματοποιήσουν όλοι μαζί, σε μια κοινή, υποθετική διαδρομή, με το βλέμμα στραμμένο στη Ρουθ, στη γειτονιά και στις μνήμες που ο τόπος αυτός κουβαλά.

Η κίνηση μέσα στον χώρο μετατρέπεται έτσι σε κίνηση μέσα στη μνήμη. Η γειτονιά δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως σκηνικό του παρελθόντος, αλλά ως φορέας ιστορίας, απώλειας, ανθεκτικότητας και ταυτότητας. Μέσα από τις προσωπικές καταθέσεις, τις αναμνήσεις και τις διαφορετικές οπτικές των συμμετεχόντων, ο κοινός αυτός περίπατος επιχειρεί να αναζητήσει όσα από τη Ρούθ εξακολουθούν να υπάρχουν στους ανθρώπους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν και επαναπροσεγγίζουν τον τόπο.

Πληροφορίες:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο Dance House Lefkosia, 25 Παρθενώνος, Άγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία. Η προσέλευση θα αρχίσει στις 18.30 και η εκδήλωση στις 19.00.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες, 99 573420 - 99 486772