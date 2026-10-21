Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

ArtCargo Festival 2026 στη Λευκωσία

Το ArtCargo Festival 2026 μεταφέρει τις παραστατικές τέχνες στον δημόσιο χώρο της Λευκωσίας, μετατρέποντας δρόμους και πλατείες της παλιάς πόλης σε χώρους καλλιτεχνικής δημιουργίας και συλλογικής εμπειρίας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 10 παραγωγές και περισσότερες από 30 παρουσιάσεις, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα συνδυάζει σύγχρονο τσίρκο, ακροβατικά, χορό, αστικές εγκαταστάσεις και συμμετοχικές δράσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, από τις 15.30 | Δημόσιοι χώροι στη Λευκωσία

Poetry MOVES International Festival

Το Poetry MOVES International Festival επιστρέφει για τέταρτη χρονιά, έχοντας ως φετινή θεματική τον χρόνο. Η διοργάνωση τοποθετεί την ποίηση στον πυρήνα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη φέρνει σε διάλογο με τη μουσική, τον σύγχρονο χορό, το τραγούδι, τη φωτογραφία και το βίντεο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 18.00 με 23.00 | ARTos House, Λεωφόρος Αγίων Ομολογητών, Λευκωσία | Ελεύθερη είσοδος

«Κυπριακή Κοινωνία και Τέχνη» στη Λεβέντειος Πινακοθήκη

Η ειδική ξενάγηση «Κυπριακή Κοινωνία και Τέχνη» εξετάζει τις αναπαραστάσεις της κυπριακής κοινωνίας και την επίδραση των κοινωνικών και πολιτιστικών ανησυχιών στην ανάπτυξη της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Επιλεγμένα έργα των Αδαμάντιου Διαμαντή, Τηλέμαχου Κάνθου, Μιχαήλ Μιχαηλίδη, Γεωργίου Πολ. Γεωργίου, Λουκίας Νικολαΐδου Βασιλείου και Χριστόφορου Σάββα διαμορφώνουν μια διαδρομή από τη δεκαετία του 1930 μέχρι τη δεκαετία του 1970. Η ξενάγηση θα γίνει στα ελληνικά και απαιτείται κράτηση.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 18.00 με 19.00 | Λεβέντειος Πινακοθήκη, Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5, Λευκωσία | Κρατήσεις: 22 668838, rsvp@leventisgallery.org

WIP Festival 2026: «FLOWS» στη Λευκωσία

Το WIP Festival, που διοργανώνει το Κέντρο Αριστείας CYENS, συνεχίζεται με περισσότερα από 50 έργα τέχνης και τεχνολογίας, εξερευνώντας τις ροές της ενέργειας, των δεδομένων, του νερού και της μνήμης. Στο σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται ξενάγηση με την επιμελητική ομάδα στις 11.00 και η συμμετοχική δράση «CHRONOPSIS: Memories Made Visible» από τις 13.00 έως τις 15.00. Η διοργάνωση συνεχίζεται μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2026.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, έκθεση 10.00 με 20.00, ξενάγηση 11.00, CHRONOPSIS 13.00 με 15.00 | Διάφοροι χώροι στην εντός των τειχών Λευκωσία | Δωρεάν ξενάγηση με υποχρεωτική εγγραφή | Πληροφορίες: 22 747575

Η κληρονομιά της καθημερινής ζωής στο Πανεπιστήμιο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2026 με την εκδήλωση «Η κληρονομιά της καθημερινής ζωής. Παραδοσιακή και Μοντέρνα Αρχιτεκτονική και Επιπλοτεχνία: κίνδυνοι, προστασία και προοπτικές». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντομες διαλέξεις για τον κυπριακό μοντερνισμό, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, την επιπλοτεχνία και τις δυνατότητες προστασίας και δημιουργικής συνέχισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 18.00 με 20.00 | Κτήριο Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick, Δημητρίου Χάματσου 13, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία | Πληροφορίες: 22 394465

Προβολή της ταινίας «Ben Is Back» στο Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών

Στο πλαίσιο της τελικής εκδήλωσης του ευρωπαϊκού έργου Choose Life προβάλλεται η ταινία «Ben Is Back». Το οικογενειακό δράμα ακολουθεί έναν νεαρό που επιστρέφει απροσδόκητα στο σπίτι του για τις γιορτές και τη μητέρα του, η οποία προσπαθεί να τον στηρίξει ενώ εκείνος αντιμετωπίζει τις συνέπειες του εθισμού. Η προβολή εντάσσεται στις δράσεις ευαισθητοποίησης του προγράμματος.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 18.00 | Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, Αγχιάλου 1, Λευκωσία | Ελεύθερη είσοδος

«A Planet in Common» του Γιάννου Οικονόμου

Η νέα ατομική έκθεση του Γιάννου Οικονόμου, σε επιμέλεια Δάφνης Νικήτα, διερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα και τον φυσικό κόσμο. Στο επίκεντρό της βρίσκεται μια πολυκάναλη βιντεοεγκατάσταση που καταγράφει τη διαμάχη ανάμεσα σε έναν γάτο και δύο κοράκια, εξετάζοντας τη συμπεριφορά, τη μνήμη και τα συναισθήματα των ζώων. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.

Εγκαίνια: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 19.00 | Diatopos Art Centre, Κρήτης 11Δ-Ζ, Λευκωσία | Πληροφορίες: 22 766117

«Heaven Can Wait, Wir leben jetzt» στο GoetheKino

Η τέταρτη διοργάνωση του GoetheKino, με τίτλο «Ζητήματα για ό,τι απομένει», συνεχίζεται με το ντοκιμαντέρ «Heaven Can Wait, Wir leben jetzt» του Sven Halfar. Η ταινία προσεγγίζει τη μουσική, την κοινότητα, τη γήρανση, τη χαρά και την ανθεκτικότητα. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση στα αγγλικά. Οι διάλογοι της ταινίας είναι στα γερμανικά και στα αγγλικά, με αγγλικούς υπότιτλους.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 19.00 με 22.00 | Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Μάρκου Δράκου 21, Λευκωσία | Ελεύθερη είσοδος

Παρουσίαση βιβλίου για τον καταδρομέα Κωνσταντίνο Σωτήρη του Αδάμου

Στον Πολυχώρο Αττικόν παρουσιάζεται το βιβλίο «Καταδρομέας Κωνσταντίνος Σωτήρης του Αδάμου, Ήρωας της Αντίστασης κατά του πραξικοπήματος», των Κύπρου Κουρτελλάρη και Παναγιώτη Αντωνίου. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 19.00 | Πολυχώρος Αττικόν, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Πάφος

The Golden Voices of Gospel στο Παττίχειο

Οι Golden Voices of Gospel από τη Νέα Υόρκη εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Κύπρο, συνοδευόμενοι από ζωντανό ρυθμικό σύνολο. Το πρόγραμμά τους συνδυάζει σύγχρονες gospel συνθέσεις με γνωστά τραγούδια της μουσικής παράδοσης, όπως τα «Oh Happy Day» και «Swing Low, Sweet Chariot».

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 19.30 | Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Αγίας Ζώνης 4, Λεμεσός | Εισιτήρια από €49

«All of It» του Άλιστερ ΜακΝτάουαλ

Το ΚΤΗΡΙΟΝ 53 παρουσιάζει το έργο «All of It» του Βρετανού συγγραφέα Άλιστερ ΜακΝτάουαλ, σε μετάφραση, δραματουργία και σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου. Ο μονόλογος ακολουθεί τη διαδρομή μιας ανώνυμης γυναίκας μέσα από διαφορετικά στάδια της ζωής, αποτυπώνοντας τις σκέψεις και τις αναμνήσεις της σαν μια αδιάκοπη ροή. Επί σκηνής βρίσκεται η Αντωνία Χαραλάμπους. Η παράσταση συστήνεται για άτομα άνω των 16 ετών.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 20.00 | ΚΤΗΡΙΟΝ 53, Λευκωσία | Πληροφορίες: 70001384

«Brandy Sour» στη Δερύνεια

Η δίγλωσση παράσταση «Brandy Sour», σε κείμενο Κωνσταντίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, στρέφεται στο ιστορικό ξενοδοχείο Ledra Palace και στους ανθρώπους που συνδέθηκαν μαζί του. Μέσα από τις ιστορίες τους, η παράσταση εξερευνά την ταυτότητα, τη μνήμη και τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Χρησιμοποιεί την κοινή ελληνική και την κοινή τουρκική, καθώς και τις αντίστοιχες διαλέκτους.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 20.00 | Famagusta Avenue Garage, Δερύνεια | Πληροφορίες: 99 251331

«Mad Mozart 2026» στην Πάφο

Το μουσικοθεατρικό θέαμα «Mad Mozart 2026» επιστρέφει στην Κύπρο με ένα νέο πρόγραμμα που συνδυάζει τη συμφωνική μουσική με τη θεατρική έκφραση και το θέαμα, προσεγγίζοντας με διαφορετικό τρόπο τον μουσικό κόσμο του Μότσαρτ.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 20.00 | Μαρκίδειο Θέατρο, Ανδρέα Γερούδη 18, Πάφος | Εισιτήρια από €30

«Το Γάλα» στο Θέατρο Ριάλτο

Το Θέατρο Λέξη παρουσιάζει το έργο «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Το έργο επικεντρώνεται σε μια οικογένεια μεταναστών που επιστρέφει στην Ελλάδα και προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της, φωτίζοντας τις οικογενειακές σχέσεις, την ψυχική ασθένεια, την αγάπη και την ανάγκη για αποδοχή.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 20.30 | Θέατρο Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη 19, Λεμεσός | Εισιτήρια €25, €22 και €18

Marios Toumbas Trio στο Sarah’s Jazz Club

Ο πιανίστας Μάριος Τούμπας εμφανίζεται μαζί με τον Ειρηναίο Κουλλουρά στο κοντραμπάσο και τον Ιωάννη Βαφέα στα τύμπανα. Το τρίο παρουσιάζει μια βραδιά straight-ahead jazz με σύγχρονη προσέγγιση.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 21.00 | Sarah’s Jazz Club, Φανερωμένης 63, Λευκωσία | Κρατήσεις και πληροφορίες: 95 147711