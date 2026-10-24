«Πάμε Καϊμακλί»: Θέατρο δρόμου, μουσική και περφόρμανς - Το πρόγραμμα του διημέρου

Με ένα διήμερο πρόγραμμα παραστάσεων και καλλιτεχνικών δράσεων επιστρέφει το φεστιβάλ «Πάμε Καϊμακλί», στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Το θέατρο δρόμου, η μουσική, η αφήγηση και η συμμετοχική περφόρμανς μεταφέρονται στον δημόσιο χώρο, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν διαφορετικές πλευρές της γειτονιάς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον δρόμο, παραστάσεις από νέους δημιουργούς, μουσική, χορό και δράσεις που διερευνούν ζητήματα συλλογικής μνήμης, συνύπαρξης και σχέσης με την πόλη.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Από το θέατρο δρόμου στη μουσική

Οι ζωντανές παραστάσεις του Σαββάτου ξεκινούν στις 18:00 με το The Destination της ομάδας Metamorphe, μια παράσταση δρόμου που θα διαρκέσει έως τις 18:45.

Στις 19:00, το Θέατρο Ειδεκανού παρουσιάζει το Show Me Your City, μια επιτόπια παράσταση (site-specific performance) με τη συμμετοχή εφήβων. Η δράση, που ολοκληρώνεται στις 19:45, εντάσσει τη ματιά των νέων στον δημόσιο χώρο της πόλης.

Ακολουθεί, στις 20:00, το Stop: Synergasias Street, μια σκηνική ανάγνωση με την Έλενα Αγαθοκλέους και τον Νεκτάριο Θεοδώρου, βασισμένη σε έρευνα της Valentine Stavrou. Η παρουσίαση θα διαρκέσει έως τις 20:40.

Το βραδινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το Gaba Project, που θα παρουσιάσει μουσική παράσταση από τις 21:00 έως τις 22:00.

Νωρίτερα, από τις 17:00 έως τις 19:00, η Suzana Anastasi θα πραγματοποιήσει το Adiexodo: A Sensory Walk, έναν επιμελημένο περίπατο που προσεγγίζει τον χώρο μέσα από τις αισθήσεις.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Θέατρο, τάνγκο και συλλογικές αφηγήσεις

Το πρόγραμμα της Κυριακής περιλαμβάνει δράσεις που δίνουν έμφαση στη συμμετοχή του κοινού και στη συλλογική εμπειρία.

Στις 15:00, η Valentina Otmačić παρουσιάζει το No More Divided Societies, μια δράση συνεργατικών παιχνιδιών που διαρκεί έως τις 16:15.

Στις 17:00, η Annie Sofocleous και το Yasemin Collective παρουσιάζουν το Borderline, μια παράσταση θεάτρου δρόμου διάρκειας 30 λεπτών.

Από τις 18:00 έως τις 21:00, οι Σάββας Κουρτής και Νικόλας Κουρτής φέρνουν το τάνγκο στο Καϊμακλί με τη δράση A Tango for Every Body.

Στις 19:00, το Koullou|Makka Collective παρουσιάζει το In Our Bubble(s), μια διαδραστική περφόρμανς που θα διαρκέσει έως τις 19:45.

Η τελευταία προγραμματισμένη ζωντανή παρουσίαση του διημέρου είναι το The Still Small Voice of the People II, στις 20:00. Οι Άδωνις Σεργίου, Αριάννα Οικονόμου, Γαλάτεια Χριστοδούλου και Ulaş Öğüç, σε συνεργασία με το ECHO ARTS Living Arts Centre, συνδυάζουν προβολές και ζωντανή αφήγηση σε μια δράση διάρκειας 40 λεπτών.

Παράλληλα, από τις 17:00 έως τις 22:00, θα πραγματοποιείται η προβολή Women Walk Home Archives της Stephanie Andreou, που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Κυριακής.

Εργαστήρια και συμμετοχικές δράσεις

Πέρα από τις παραστάσεις, το φεστιβάλ περιλαμβάνει εργαστήρια και δραστηριότητες για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά.

Το Σάββατο διοργανώνονται το παιχνίδι γειτονιάς Kaimakli Street Quest από την Orientaction (16:00–18:00), το εργαστήριο Reinventing Cypriot Heritage Through Mixed-Media Art της Yasemin Kemal (16:00–18:00) και το Weaving Spaces της Carolina Vasilikou (16:00–19:00).

Την Κυριακή, από τις 16:00 έως τις 18:00, πραγματοποιούνται το εργαστήριο δημιουργικής γραφής Collective Writing με την Antonia Kattos και τη Roz και το εργαστήριο Table/Cloth της Tina Rousou.

Και τις δύο ημέρες, από τις 17:00 έως τις 19:00, η Miss Marble παρουσιάζει το Common Waters, ένα εργαστήριο μαρμαρογραφίας, το οποίο την Κυριακή πραγματοποιείται σε ζωντανή μορφή.

INFO

Ημερομηνίες: Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 4μμ-10μμ

Περιοχή: Καϊμακλί, Λευκωσία, με επίκεντρο την οδό Συνεργασίας

Πρόγραμμα: Παραστάσεις δρόμου,

θέατρο, μουσική, χορός, αφηγήσεις, περίπατοι και εργαστήρια.