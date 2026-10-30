Η «Μνήμη Αμμοχώστου» ταξιδεύει στη Λεμεσό

Μετά την παρουσίασή της στη Λευκωσία, η δράση «Μνήμη Αμμοχώστου» μεταφέρεται στη Λεμεσό, με εγκαίνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 18:30, στο Πάρκο Γλυπτικής Μικρή Σαλαμίνα Φίλιππου Γιαπάνη, στη Φασούλα.

Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 3 Νοεμβρίου, ολοκληρώνει το πρόγραμμα του Poetry MOVES International Festival 2026, το οποίο φέτος έχει ως κεντρική θεματική τον χρόνο και τη ροή του.

Μέσα από φωτογραφίες, ποιητικά έργα και οικογενειακά αρχεία, η «Μνήμη Αμμοχώστου» εξερευνά τη σχέση της πόλης με τη μνήμη, την απουσία και το πέρασμα του χρόνου. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο η σημερινή εικόνα της περίκλειστης Αμμοχώστου όσο και οι προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν σε αυτήν.

Η πόλη μέσα από τη φωτογραφία και την ποίηση

Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες της Ερατώς Καντούνα και της Κάτιας Χριστοδούλου, οι οποίες επισκέφθηκαν την περίκλειστη Αμμόχωστο μετά το άνοιγμα τμήματός της, τον Οκτώβριο του 2020.

Μέσα από διαφορετικές φωτογραφικές προσεγγίσεις, οι δύο δημιουργοί καταγράφουν δρόμους, κτίρια και σημεία της πόλης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σταδιακή παρουσία της φύσης μέσα στο εγκαταλελειμμένο αστικό τοπίο.

Οι εικόνες συνομιλούν με την ποίηση των Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Νίκης Κατσαούνη και Κλαίρης Αγγελίδου, καθώς και με δώδεκα ποιήματα που επιλέχθηκαν μέσα από το ανοικτό κάλεσμα «Μνήμη Αμμοχώστου». Το εκθεσιακό υλικό συμπληρώνουν βίντεο με μελοποιημένη ποίηση.

Η συνύπαρξη εικόνας και λόγου δημιουργεί διαφορετικές διαδρομές προσέγγισης της Αμμοχώστου, συνδέοντας τη σημερινή της πραγματικότητα με τις μνήμες και τις αφηγήσεις που εξακολουθούν να τη συνοδεύουν.

Ο Τοίχος των Οικογενειακών Φωτογραφιών

Κεντρική θέση στη δράση κατέχει ο «Τοίχος των Οικογενειακών Φωτογραφιών», μια συλλογή φωτογραφικών τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν μέσα από ανοικτό κάλεσμα προς κατοίκους της Αμμοχώστου.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παραχωρήσουν οικογενειακές φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί σε φωτογραφικά στούντιο της πόλης. Μέσα από αυτά τα πορτρέτα αναδύονται πρόσωπα, ονόματα και στιγμές της καθημερινής ζωής, που συνδέουν την προσωπική και οικογενειακή ιστορία με τη συλλογική μνήμη της Αμμοχώστου.

Η παρουσία των φωτογραφιών μετατοπίζει το βλέμμα από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στους ανθρώπους που κατοίκησαν την πόλη, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από την εικόνα της σημερινής Αμμοχώστου υπάρχουν προσωπικές διαδρομές και βιώματα.

Η «Μνήμη Αμμοχώστου» εντάσσεται στη φετινή θεματική του Poetry MOVES, προσεγγίζοντας τον χρόνο όχι μόνο ως ιστορική απόσταση, αλλά και ως μια συνεχή διαδικασία διατήρησης, μεταβίβασης και επαναδιαπραγμάτευσης της μνήμης.

Την παραγωγή και διοργάνωση του φεστιβάλ έχει η GSA Cultural Productions Ltd, με χορηγούς την GSA Cultural Productions Ltd και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη.

Πληροφορίες

Δράση: «Μνήμη Αμμοχώστου»

Εγκαίνια: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 18:30

Διάρκεια: 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Πάρκο Γλυπτικής Μικρή Σαλαμίνα Φίλιππου Γιαπάνη, Φασούλα, Λεμεσός

Ώρες επισκέψεων: 10:00–13:00 και 15:00–18:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: www.poetry-moves-international-festival.com