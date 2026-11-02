Parathyro logo
Ατζέντα
Θέματα
Μουσική
«Της κυρά-Δόμνας»: Μια μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση στη Λεμεσό για τη Δόμνα Σαμίου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.11.2026 15:30
Header Image

Περισσότεροι από 120 χορευτές, τραγουδιστές και μουσικοί από την Κύπρο και την Ελλάδα τιμούν τη σπουδαία ερμηνεύτρια και ερευνήτρια της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στον πλούτο της ελληνικής μουσικής παράδοσης, μέσα από τα τραγούδια, τη ζωή και το έργο της Δόμνας Σαμίου, παρουσιάζει ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο.

Η μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Της κυρά-Δόμνας» εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων «Μεγάλοι Έλληνες Δημιουργοί» και αποτελεί ένα αφιέρωμα στη γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στη διάσωση, την καταγραφή και τη διάδοση του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 120 συντελεστών, η παράσταση συνδυάζει ζωντανή μουσική, τραγούδι, παραδοσιακούς χορούς και σπάνιο αρχειακό υλικό, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και της πολύτιμης πολιτιστικής παρακαταθήκης της Δόμνας Σαμίου.

Η γυναίκα που έδωσε νέα ζωή στο δημοτικό τραγούδι

Η Δόμνα Σαμίου υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Με την πολύχρονη ερευνητική και καλλιτεχνική της δραστηριότητα συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση τραγουδιών και μουσικών παραδόσεων από διαφορετικές περιοχές του ελληνισμού, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν μουσικό πλούτο που κινδύνευε να χαθεί.

Η προσφορά της ξεπέρασε τα όρια της ερμηνείας, καθώς μέσα από τις καταγραφές, τις ηχογραφήσεις και τις συναυλίες της συνέδεσε τη μουσική παράδοση με τις νεότερες γενιές. Αυτήν ακριβώς την πολύπλευρη διαδρομή επιχειρεί να αναδείξει η παράσταση «Της κυρά-Δόμνας», παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά τραγούδια από το έργο της και αξιοποιώντας σπάνιο αρχειακό υλικό.

Ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα κατέχει η σχέση της Δόμνας Σαμίου με την Κύπρο και τον Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού, αναδεικνύοντας τους δεσμούς που καλλιέργησε με τη μουσική και χορευτική παράδοση του νησιού.

Με τη συμμετοχή στενών συνεργατών της Δόμνας Σαμίου

Τη μουσική επιμέλεια της παράστασης έχουν αναλάβει δύο άνθρωποι που συνεργάστηκαν στενά με τη Δόμνα Σαμίου: ο καθηγητής Εθνομουσικολογίας Λάμπρος Λιάβας και η ερμηνεύτρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Ο Λάμπρος Λιάβας υπογράφει επίσης την επιμέλεια των κειμένων και αναλαμβάνει την παρουσίαση, καθοδηγώντας το κοινό μέσα από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής και του έργου της μεγάλης δημιουργού.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Κωνσταντίνος Πρωτοπαπάς, πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού.

Περισσότεροι από 120 καλλιτέχνες επί σκηνής

Η παραγωγή συγκεντρώνει μια πολυμελή ομάδα χορευτών του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού, τραγουδιστών και μουσικών από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ξεχωριστή παρουσία αποτελεί ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος συμμετέχει με την οκταμελή ορχήστρα του, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των Κύπριων μουσικών Πέτρου και Μιχάλη Κουλουμή.

Στην παράσταση συμμετέχουν επίσης οι Κατερίνα Παπαδοπούλου, Κώστας Φιλιππίδης, Στέφανος Δορμπαράκης, Μανούσος Κλαπάκης, Γιώργος Κοντογιάννης, Σάκης Χατζηανδρέας, Μιχάλης Κυπριανού, Γιάννης Φραγκιαδουλάκης και Χαράλαμπος Παντελή.

Η συνύπαρξη μουσικών και χορευτών από τις δύο χώρες αναδεικνύει τον κοινό πολιτιστικό πλούτο και τη ζωντανή σχέση της Κύπρου με την ελληνική μουσική παράδοση.

Ένα αφιέρωμα στη μνήμη και τη συνέχεια της παράδοσης

Μέσα από τις μελωδίες, τους χορούς και τις αφηγήσεις, η παράσταση φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από μια αναδρομή στη ζωή μιας σπουδαίας καλλιτέχνιδας.

Είναι ταυτόχρονα μια υπενθύμιση της σημασίας της διατήρησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετάδοσής της στις επόμενες γενιές.

Η μουσική παρακαταθήκη της Δόμνας Σαμίου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για ερευνητές, μουσικούς και ερμηνευτές, επιβεβαιώνοντας ότι το δημοτικό τραγούδι δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά παραμένει ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας.

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας Νεόφυτου Χαραλαμπίδη.

Πληροφορίες και εισιτήρια

Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού

Εισιτήρια: €20 κανονικό και €15 για μαθητές, φοιτητές και στρατιώτες.

Προπώληση: Ticketmaster.cy και ταμείο θεάτρου.

Τηλέφωνα ταμείου: 7777 7040 / 25377277

 

Tags

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Δόμνα Σαμίου
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα