Το κτίριο Τσαούση ζωντανεύει μέσα από την τέχνη, τον ήχο και την επιτέλεση

Το ερευνητικό διεπιστημονικό πρότζεκτ Space of Tapes επανενεργοποιεί το εμβληματικό κτίριο Τσαούση στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, με την πενθήμερη επιτελεστική εγκατάσταση Tape #1 — Εργαλεία Μέτρησης Αποστάσεων.

Η εγκατάσταση ξεκινά από μια διαπίστωση: οι αποστάσεις που χωρίζουν την ακαδημία από τους κρατικούς θεσμούς, τη θρησκεία από τις αρχαιότητες, τη σύγχρονη δημιουργία από το χρήμα δεν είναι απλώς γεωμετρικές. Είναι και αποστάσεις εξουσίας, ερμηνείας, ιδιοκτησίας.

Φαίνεται δε ότι, πίσω από κάθε απόσταση - ακόμη κι εκεί όπου ο πολιτισμός δεν κατονομάζεται - αυτός είναι που διέπει τη μέτρηση: ο τρόπος με τον οποίο κοιτάμε, ονομάζουμε, διατηρούμε, κρατάμε ή απορρίπτουμε αυτό που βρίσκεται απέναντι. Η ταινία - το tape - λειτουργεί ως ένα από τα εργαλεία μέτρησης των μεταβαλλόμενων μεγεθών τους: όχι για να τα εξαλείψουμε, αλλά για να γνωρίζουμε πόσο απέχουμε από το άλλο, το μέλλον, το παρελθόν, τον θεσμό, την δημιουργία, την αλήθεια - σήμερα.

Για πέντε ημέρες, η πολιτιστική κληρονομιά δεν προσεγγίζεται ως «παρελθόν-τοτέμ», αλλά ως μια ζωντανή πράξη διάσωσης και μετάδοσης του παρόντος. Από το ηλεκτροακουστικό επιτελεστικό λαμέντο και το circuit bending, μέχρι τα διαδραστικά έργα και την παρουσίαση -Revisiting-, στο tape #1 ανοίγεται ένας διάλογος παίζοντας με τα όρια του τι μπορεί να ειπωθεί, τι μπορεί να ακουστεί, τι μπορεί να μεταδοθεί - σε ένα παιχνίδι, που δεν αποτελεί φυγή αλλά τον τρόπο να πλησιάσεις το άλλο χωρίς να το καταστρέψεις - μια πράξη επιβίωσης: μια άρνηση στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας με επιβαλλόμενους όρους.

Το “tape #1” δεν προσπαθεί να ενώσει αυτές τις αποστάσεις. Προσπαθεί να τις αφήσει ορατές, ακουστές, παιγμένες. Να δείξει ότι η μέτρηση δεν είναι ποτέ ουδέτερη: κάθε μέτρο φέρει την εξουσία που το επέβαλε, το σώμα που το κρατά, τον χρόνο που το φθείρει. Και ότι, παρ’ όλα αυτά, μετράμε ακόμα.

ΔΡΑΣΕΙΣ

11 & 12 Νοεμβρίου, 20:30

Ηλεκτροακουστικό Επιτελεστικό Λαμέντο: «post-truth is another water game I play against my mouth»

Αποτελεί την εναρκτήρια - κεντρική δράση της εγκατάστασης. Σε σύνθεση και κατασκευή της Στέλλας Ν. Χρίστου, με τη Σαβίνα Γιαννάτου να λαμβάνει ξανά τη θέση του «Στόματος», το επιτελεστικό λαμέντο μετρά τις αποστάσεις ανάμεσα στην αλήθεια και το «παιχνίδι», ανάμεσα στην οπτική και τη θεωρία -στο παρελθόν και το μέλλον- ανάμεσα στο σώμα που μιλά και στον λόγο που διαφεύγει. Σε αυτή τη συνθήκη, προτείνεται ο θρήνος ως ενεργητική γνωστική επιτέλεση — το εργαλείο για να αποτινάξουμε ό,τι μας συνθλίβει, δημιουργώντας άλλο ένα συλλογικό τοπίο ζωντανής πράξης επιβίωσης και μετάδοσης του παρόντος.

Σύνθεση – Κατασκευή: Στέλλα Ν. Χρίστου

Στόμα: Σαβίνα Γιαννάτου

Εργάτης Παρελθόν: Ανδρούλα Καφά

Εργάτης Μέλλον: Στέλλα Ν. Χρίστου

Arcades Bildakt:

Άντρια Νικοδήμου (βιμπράφωνο / κρουστά), Τάσος Στάμου (μπουζούκι / αυτοσχέδιες ηχητικές πηγές / ηλεκτρονικά), Γιάννης Αναστασάκης (μουσικό πριόνι / αναλογικά ηλεκτρονικά), Σύμης Σουκιούρογλου (κλαρίνο), Yeti (GAI / who is who), Δημήτρης Σιαμμάς (lighting performance).

Βίντεο: Εύη Ρουμάνη, Ελένη Μπαρτζίλα

Ήχος: Χρήστος Χριστοδούλου

Εικαστική Εγκατάσταση:

Σύμης Σουκιούρογλου, Στέλλα Ν. Χρίστου, Yeti, KinΣ, Field-Effect Transistors

Οπτικός Σχεδιασμός: Στέλιος Παπαγεωργίου (Common Grounds studio)

Σχέδιο: Γιώργος Τσαγγάρης

Εισιτήρια Παραστάσεων (11 & 12/11): 12€ (Κανονικό) / 5€ (Μειωμένο)

Πληροφορίες & Κρατήσεις θέσεων: Instagram: @spaceoftapes / 96 510 696

Online κρατήσεις για το επιτελεστικό λαμέντο

13 Νοεμβρίου, 17:00 – 02:00

Gathering: Rec • Interactive Artists’ Tour (tapes x Kala Kathoumena).

14 Νοεμβρίου, 10:30 – 19:00

Εργαστήριο: «Η Τέχνη του Circuit Bending»

Με εισηγητή τον καλλιτέχνη και ερευνητή Τάσο Στάμου, το εργαστήριο εστιάζει στην παρουσίαση και στην (προ)ιστορία του αυτοσχέδιου ηλεκτρονικού ήχου, στις βασικές αρχές, τεχνικές και εργαλεία του. Τα άτομα που συμμετέχουν θα μεταποιήσουν και θα (ανα)κατασκευάσουν μοναδικά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα από ανακυκλωμένα υλικά. Δεν απαιτούνται προϋπάρχουσες γνώσεις.

Κρατήσεις θέσεων: Instagram: @spaceoftapes

Πληροφορίες: 96 510 696

Online κρατήσεις θέσεων για το circuit bending

15 Νοεμβρίου, 17:00

Revisiting Aboulomania

Το Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά προσκαλεί σε μια ανοιχτή διαδικασία συλλογικής έρευνας και καλλιτεχνικής επανεπεξεργασίας, με αφετηρία την έννοια της επανεπίσκεψης (Revisiting). Τι σημαίνει να επιστρέφουμε σε έργα, κείμενα, ιδέες και πρακτικές, όχι για να ανασυνθέσουμε μια ιστορική αφήγηση, αλλά για να επανενεργοποιήσουμε τις δυνατότητές τους στο παρόν; Μέσα από αποσπάσματα, εικόνες, ήχους, σιωπές και διαφορετικές φωνές, η ομάδα επαναπροσεγγίζει επιλεγμένο υλικό από το έργο ABOULOMANIA, διασταυρώνοντάς το με πρακτικές που φιλοξενήθηκαν την ίδια περίοδο της υγειονομικής κρίσης στην ιστοσελίδα της ομάδας. Συγκροτώντας ένα νέο συλλογικό ίχνος από αποσπάσματα, σιωπές και ηχογραφημένες φωνές όπου η μελέτη και η δημόσια τοποθέτηση παράγονται ταυτόχρονα με το υλικό. Το κοινό προσκαλείται να συμμετάσχει συνεισφέροντας στη δημιουργία ενός πλέγματος νέων σχέσεων και πιθανών διαδρομών.

Η Aboulomania - από το ελληνικό a- (χωρίς) και boulē (βούληση) - δεν είναι απλώς δυσκολία στη λήψη αποφάσεων. Είναι παράλυση μπροστά στο ενδεχόμενο της επιλογής, υπερφόρτωση του νου από την ίδια τη δυνατότητα να πράξεις.

Το διαδραστικό ψηφιακό έργο δημιουργήθηκε από τους Field-Effect Transistors μέσα στην πανδημία, το 2021-22, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος The Whole Life, Archives and Imaginaries του HKW στο Βερολίνο — μια πρωτοβουλία που εξέταζε τα αρχεία όχι ως χώρους φύλαξης του παρελθόντος, αλλά ως τρόπους αντι-αφηγήσεων και μελλοντικής παραγωγής γνώσης. Η Αβουλομανία ενεργοποιείται στο υπόγειο του κτιρίου: ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου η απόφαση δεν λαμβάνεται ποτέ, αλλά η ίδια η δυσκολία της λήψης γίνεται κατάλυμα - ένας τόπος διαμονής μέσα στην ακατάπαυστη ροή πληροφορίας.

Με την υποστήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Στέλλα Ν. Χρίστου

Η Στέλλα Ν. Χρίστου σπούδασε Μουσική στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση την Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία και Εικαστικές Τέχνες στο Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει συνεργαστεί με ιδρύματα πολιτιστικής έρευνας, χώρους τέχνης και φεστιβάλ, συμμετέχοντας με ηχητικά γλυπτά και εγκαταστάσεις, με επιτελέσεις πειραματικής μουσικής, ζωντανές συναυλίες ως τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Συνθέτει μουσική για επιτελέσεις, για εικόνες και υλικά σώματα. Δημιούργησε την OuterStella ProductionTeam, με την οποία ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το avant-garde άλμπουμ NI•KO. Είναι ιδρυτικό μέλος της Space of Tapes (Artist-Run, Research - Creation Field based between Nicosia, Athens and Berlin), μέλος των (video/sound) “ΚΙΝΣ” και μέλος των (digital/robotics/sound) ‘Field—Effect Transistors’.

Σαβίνα Γιαννάτου

Η Σαβίνα Γιαννάτου γεννήθηκε στην Αθήνα. Μελέτησε τραγούδι με τη Γωγώ Γεωργιλοπούλου και αργότερα με το Σπύρο Σακκά στο Εργαστήρι Φωνητικής Τέχνης. Αποφοίτησε από το τμήμα Performance and Communication Skills του Guildhall School of Music and Drama στο Λονδίνο με υποτροφία του Μουσηγέτη. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1979 με την εκπομπή του Γ’ Προγράμματος της ΕΡΤ “Εδώ Λιλιπούπολη”. Για δέκα χρόνια υπήρξε μέλος του Εργαστηρίου Παλιάς Μουσικής. Από το 1992 ασχολείται με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό στο χώρο της free jazz. Από το 1994 συνεργάζεται με το γκρουπ Primavera en Salonico με τους οποίους έχει ερμηνεύσει τραγούδια από την Μεσόγειο σε δίσκους (ΛΥΡΑ και ECM) και σε πολλά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Έχει συνθέσει μουσική για το Εθνικό Θέατρο, το ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και για ντοκιμαντέρ, παντομίμα και video art. Η δισκογραφία της περιλαμβάνει γύρω στους 30 δίσκους με συνθέσεις Ελλήνων συνθετών, παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες χώρες, ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς και δικά της τραγούδια.

Τάσος Στάμου

Ο Τάσος Στάμου αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση στο χώρο της αυτοσχέδιας ηλεκτρονικής σκηνής του επωνομαζόμενου “circuit bending”. Έχει αναπτύξει μια προσωπική τέχνη/τεχνική ως κατασκευαστής και χρήστης DIY electronics, μέσα από ιδιοσυγκρασιακά designs αλλά και πρακτικές ακραίας μεταμόρφωσης απλών ηλεκτρονικών γεννητριών ήχου σε περίπλοκα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα. Έχει στο ενεργητικό του κατασκευές εκατοντάδων οργάνων και εργαστήρια ιδιοκατασκευής τόσο σε ανεξάρτητους χώρους τέχνης και τεχνολογίας (Music Hackspace, Café OTO London, Iklectik London, Frown Tails Αθήνα, MEX Dortmund) σε φεστιβάλ (Sounds of the Underground Vilnius, Hack the Barbican London, Ural Nights Ekaterinburg, ADAF Athens Digital Arts Festival) όσο και σε επισκέψεις σε ακαδημίες μουσικής και τεχνών (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, KHM Κολωνία, Guildhall School of Music London, Canterbury Christ Church University).

Laboratory for the Urban Commons - LUC / Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά

Το Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά (Laboratory for the Urban Commons – LUC) είναι ένα συλλογικό πεδίο έρευνας, καλλιτεχνικής παραγωγής και πολιτικής πρακτικής με έδρα την Αθήνα. Με αφετηρία τη συλλογική παραγωγή γνώσης, πειραματίζεται με τρόπους οργάνωσης, συνεργασίας και κοινής χρήσης, αναπτύσσοντας εργαλεία και μεθοδολογίες μέσα από την έρευνα, τις καλλιτεχνικές πρακτικές, τις αστικές παρεμβάσεις και την εκπαίδευση. Λειτουργεί ως ένας αυτοαναλυτικός και αυτοπαραγωγικός χώρος, όπου η κριτική σκέψη και η συγκυριακή ανάλυση συναντούν τις εξελισσόμενες κοινωνικές και καλλιτεχνικές πρακτικές. Ενδιαφέρεται για τις αντιηγεμονικές μορφές γνώσης, τις άτυπες διαδικασίες μάθησης, τις καθημερινές αφηγήσεις και τις δυνατότητες συγκρότησης συλλογικών υποκειμένων και κοινών κόσμων.

Πέγκυ Ζάλη, Ξένια Καλπακτσόγλου, Παναγιώτης Λιανός και Σταύρος Σταυρίδης.