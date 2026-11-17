Ένα πεδίο συνάντησης διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων και δημιουργικών αναζητήσεων γύρω από τον πηλό δημιουργεί η διεθνής έκθεση σύγχρονης κεραμικής CERAMIC FORMS 2026, την οποία διοργανώνει η Ομάδα Σύγχρονης Κεραμικής «Πηλόμορφο», με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών από την Κύπρο, τη Μάλτα και την Ελλάδα.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί αρχικά στους Χαρουπόμυλους Λανίτη στη Λεμεσό, από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου, ως παράλληλη πολιτιστική δράση της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, όπου θα εγκαινιαστεί στις 25 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου.

Μέσα από διαφορετικές τεχνικές, μορφές και αισθητικές κατευθύνσεις, οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν την κεραμική όχι μόνο ως μια τέχνη με μακραίωνη παράδοση, αλλά και ως ένα σύγχρονο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης που συνεχώς επαναπροσδιορίζεται.

Η συνύπαρξη δημιουργών από τρεις χώρες της Μεσογείου αναδεικνύει διαφορετικές εικαστικές γλώσσες και πρακτικές, δημιουργώντας έναν διάλογο γύρω από τις δυνατότητες του υλικού και τη θέση του στη σύγχρονη τέχνη.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Μάλτας, η οποία ανανεώθηκε το 2025 με την παρουσίαση της CERAMIC FORMS στη Μάλτα. Η συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα το 2026 διευρύνει το δίκτυο συνεργασίας, συνδέοντας τρεις χώρες με μακρόχρονες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές σχέσεις.

Τον συντονισμό της έκθεσης έχει αναλάβει ο κεραμίστας Βάσος Δημητρίου, σε συνεργασία με την επιμελήτρια Χρυσήλια Φιλιαστίδη.

Από την Κύπρο συμμετέχουν οι Βάσος Δημητρίου, Χριστίνα Καρεκλά, Ήβη Μιχαηλίδου, Κατερίνα Παπαραδαμάνθους, Ελευθερία Φιλή, Μαρία Θεοδώρου, Mümine Özdemirağ Yağlı και Άντρη Ιωνά.

Από τη Μάλτα συμμετέχουν οι Albert Attard, Charles Sammut, Charles Sciberras, Joseph Agius, Kenneth Grima, Mario Sammut, Paul Haber, Ruben Formosa και Sina Micallef, ενώ από την Ελλάδα οι Ιωσηφίνα Κοσμά, Χαρούλα Κοροπούλη, Ιφιγένεια Τσίρου, Γιώργος Βαβάτσης, Κώστας Καρακίτσος, Στράτος Καρακίτσος και Ηλίας Χριστόπουλος.

Kenneth Grima

Βάσος Δημητρίου

Ο πηλός, η φωτιά και η τεχνική Raku

Στο πλαίσιο της παρουσίασης στη Λεμεσό, η ομάδα «Πηλόμορφο» θα πραγματοποιήσει παράλληλες δράσεις και ζωντανές επιδείξεις της τεχνικής όπτησης Raku, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μια ιδιαίτερη διαδικασία κεραμικής δημιουργίας.

Οι επιδείξεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 15:00, στον εξωτερικό χώρο των Χαρουπόμυλων Λανίτη, στην πίσω αυλή του κτιρίου.

Μέσα από τη διαδικασία της όπτησης, οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο η φωτιά και τα διαφορετικά στάδια επεξεργασίας επηρεάζουν τη μορφή και την τελική όψη των κεραμικών έργων.

Ηλίας Χριστόπουλος

Η ομάδα «Πηλόμορφο»

Η Ομάδα Σύγχρονης Κεραμικής «Πηλόμορφο» ιδρύθηκε το 2024 από νέους καλλιτέχνες με κοινό στόχο την προώθηση της σύγχρονης κεραμικής τέχνης στην Κύπρο και την ανάπτυξη σχέσεων με τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή.

Μέσα από εκθέσεις, διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με δημιουργούς του εξωτερικού, επιδιώκει να ενισχύσει την καλλιτεχνική παραγωγή και να διευρύνει την παρουσία της κυπριακής κεραμικής πέρα από τα σύνορα του νησιού.

Η CERAMIC FORMS 2026 εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας χώρο για ανταλλαγή ιδεών, πειραματισμό και ανάπτυξη νέων καλλιτεχνικών συνεργασιών.

Πληροφορίες

Λεμεσός | 20–22 Νοεμβρίου 2026

Χαρουπόμυλοι Λανίτη, μεσοπάτωμα

Ώρες λειτουργίας: 10:00–20:00

Ζωντανές επιδείξεις Raku: Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 15:00.

Λάρνακα | 25 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2026

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Εγκαίνια: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 19:30.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα–Παρασκευή, 09:30–12:30 και 15:00–17:30. Σάββατο, 10:00–12:30.

Διοργάνωση: Ομάδα Σύγχρονης Κεραμικής «Πηλόμορφο»

Επιμέλεια: Χρυσήλια Φιλιαστίδη

Με τη στήριξη: Δήμου Λάρνακας

Περισσότερες πληροφορίες: Instagram @pilomorfo_ και Facebook «Πηλόμορφο Ομάδα Σύγχρονης Κεραμικής – Pilomorfo».