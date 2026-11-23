Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Κούνδουρου (1926–2017), το Θέατρο Ριάλτο, η Σχολή Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού διοργανώνουν τριήμερο αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη, από τις 7 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2026, στη Λεμεσό.

Το αφιέρωμα επιχειρεί να προσεγγίσει την καλλιτεχνική παρακαταθήκη του Κούνδουρου μέσα από τον κινηματογράφο, τον διάλογο και τις εικαστικές τέχνες, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σύνδεσή του με την Κύπρο.

Τον Αύγουστο του 1974, λίγες εβδομάδες μετά την τουρκική εισβολή, ο σκηνοθέτης ταξίδεψε στο νησί με ένα μικρό συνεργείο και κατέγραψε, μέσα από το ντοκιμαντέρ «Ελληνιστί Κύπρος», μαρτυρίες και στιγμές από την αγωνία των ανθρώπων που αναζητούσαν καταφύγιο μετά τις επιθέσεις. Το υλικό αυτό αποτελεί πολύτιμο κινηματογραφικό τεκμήριο μιας καθοριστικής περιόδου της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και προσδίδει στο αφιέρωμα ιδιαίτερη σημασία για το κυπριακό κοινό.

Με ξεχωριστή κινηματογραφική γλώσσα, έντονη εικαστική προσέγγιση και σταθερό ενδιαφέρον για τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής του, ο Νίκος Κούνδουρος δημιούργησε έργα που σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο. Ταινίες όπως «Μαγική Πόλις», «Ο Δράκος» και «1922» αποτυπώνουν την ανθρώπινη εμπειρία μέσα από τις αντιφάσεις της κοινωνίας, τις ιστορικές ανατροπές και τις συλλογικές μνήμες.

Το τριήμερο πρόγραμμα φέρνει σε διάλογο αυτή την κινηματογραφική παρακαταθήκη με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία, προσεγγίζοντας ζητήματα ιστορίας, μνήμης και συλλογικού τραύματος.

Εικαστική έκθεση και προβολή της ταινίας «Ο Δράκος»

Το αφιέρωμα ξεκινά τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στις 19:00, με τα εγκαίνια εικαστικής έκθεσης στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, στο ισόγειο του Κτηρίου Τσεριώτη.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των καλλιτεχνών Γιούλας Χατζηγεωργίου, Νίκου Σύννου και Μάκη Φάρου, σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Στρατή Πανταζή. Εμπνευσμένα από τη ζωή, τη σκέψη και τον κινηματογραφικό κόσμο του Κούνδουρου, τα έργα προσεγγίζουν τη σχέση της τέχνης με την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και το τραύμα.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00.

Την ίδια ημέρα, στις 20:30, θα προβληθεί στον κινηματογράφο ΡΙΟ η εμβληματική ταινία «Ο Δράκος» (1956, 103 λεπτά), ένα από τα σημαντικότερα έργα του ελληνικού κινηματογράφου, που αποτυπώνει με διεισδυτικό τρόπο τη σχέση του ατόμου με την κοινωνία και την ταυτότητα.

«Συζήτηση για τον Νίκο»

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στον χώρο της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τίτλο «Συζήτηση για τον Νίκο», με τη συμμετοχή της ανθρωπολόγου Μαρίας Καραμητσοπούλου, συνεργάτιδας και υπεύθυνης του Αρχείου Νίκου Κούνδουρου, και της πολιτιστικής διαχειρίστριας Γεωργίας Ντέτσερ.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη ζωή, τη δημιουργική πορεία και την καλλιτεχνική σκέψη του σκηνοθέτη.

«Μαγική Πόλις» και «1922» στο Θέατρο Ριάλτο

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ριάλτο, με την προβολή δύο σημαντικών ταινιών στην κινηματογραφική πορεία του Νίκου Κούνδουρου.

Στις 18:00 θα προβληθεί η «Μαγική Πόλις» (1954, 75 λεπτά), η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη, με φόντο το Δουργούτι, μια λαϊκή προσφυγική συνοικία της μεταπολεμικής Αθήνας.

Μέσα από την ιστορία ενός νεαρού οδηγού φορτηγού που προσπαθεί να ξεφύγει από τις δύσκολες συνθήκες της καθημερινότητάς του, ο Κούνδουρος σκιαγραφεί τη ζωή στις φτωχογειτονιές, τις κοινωνικές ανισότητες και την ανάγκη για μια καλύτερη προοπτική. Με εμφανείς επιρροές από τον ιταλικό νεορεαλισμό, η ταινία σηματοδότησε την εμφάνιση μιας ιδιαίτερης κινηματογραφικής γραφής και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1954.

Στις 19:30 ακολουθεί η προβολή της ταινίας «1922» (1978, 135 λεπτά), βασισμένης στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη «Το Νούμερο 31328».

Μέσα από την προσωπική τραγωδία τριών ανθρώπων, η ταινία ανασυνθέτει τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη μαρτυρική πορεία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που αιχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν στο εσωτερικό της Ανατολίας.

Με ωμή ειλικρίνεια και έντονη δραματική δύναμη, ο Κούνδουρος καταγράφει τη βία, τον ξεριζωμό και την ανθρώπινη οδύνη, μετατρέποντας την ιστορική μνήμη σε μια συγκλονιστική κινηματογραφική μαρτυρία.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Μαγική Πόλις»

Αναλυτικό πρόγραμμα

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

19:00 | Εγκαίνια εικαστικής έκθεσης

Σχολή Καλών Τεχνών, ΤΕΠΑΚ, Κτήριο Τσεριώτη, ισόγειο.

Καλλιτέχνες: Γιούλα Χατζηγεωργίου, Νίκος Σύννος, Μάκης Φάρος.

Επιμέλεια: Στρατής Πανταζής.

20:30 | Προβολή «Ο Δράκος» (1956, 103΄)

Κινηματογράφος ΡΙΟ.

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

19:00 | «Συζήτηση για τον Νίκο»

Σχολή Καλών Τεχνών, ΤΕΠΑΚ, Κτήριο Τσεριώτη, ισόγειο.

Ομιλήτριες: Μαρία Καραμητσοπούλου, ανθρωπολόγος, συνεργάτιδα και υπεύθυνη του Αρχείου Νίκου Κούνδουρου, και Γεωργία Ντέτσερ, πολιτιστική διαχειρίστρια.

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου

Προβολές στο Θέατρο Ριάλτο:

18:00 | «Μαγική Πόλις» (1954, 75΄)

19:30 | «1922» (1978, 135΄)

Πληροφορίες

Η εικαστική έκθεση θα παραμείνει ανοικτή στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. Για τις προβολές στο Θέατρο Ριάλτο είναι απαραίτητη η κράτηση εισιτηρίου.

Πληροφορίες και εισιτήρια: www.rialto.com.cy ή στο τηλέφωνο 77 77 77 45.

Διοργάνωση: Θέατρο Ριάλτο, Τμήμα Καλών Τεχνών ΤΕΠΑΚ, Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού.

Επιμέλεια έκθεσης: Στρατής Πανταζής, ιστορικός τέχνης και επιμελητής.

Με τη συμβολή: Οικογένεια Νίκου Κούνδουρου.

Χορηγοί: Δήμος Λεμεσού, Πρεσβεία της Ελλάδος.