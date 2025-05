The Blind Spot | Αφηγήσεις από το περιθώριο

Δημοσιεύθηκε 14.05.2025

Τι συμβαίνει όταν έξι φωνές γυναικών θεατρικών συγγραφέων συναντούν τον κόσμο του animation μέσα από το βλέμμα γυναικών δημιουργών; Γεννιέται το The Blind Spot – μια τολμηρή και καινοτόμα πλατφόρμα αφήγησης που ρίχνει φως σε όσα η Ιστορία αφήνει στο σκοτάδι.

Η ΣΕΖΟΝ Γυναίκες παρουσιάζει ένα θεατρικό αναλόγιο – showcase με αποσπάσματα από έξι φιλόδοξα και προκλητικά νέα έργα γυναικών συγγραφέων, τα οποία συνδιαλέγονται ζωντανά με ταινίες μικρού μήκους animation από γυναίκες δημιουργούς. Θέατρο και κινούμενη εικόνα ενώνονται σε ένα ενιαίο σκηνικό και κινηματογραφικό γεγονός – μια συνθήκη όπου οι αφηγήσεις των γυναικών αποκτούν κεντρική θέση.

The Blind Spot αναφέρεται στο «τυφλό σημείο» της συλλογικής μας συνείδησης – εκεί που οι γυναικείες φωνές σβήνονται ή δεν καταγράφονται ποτέ. Εκεί όπου η Ιστορία, η Τέχνη, η Πολιτική και τα Μέσα αποτυγχάνουν να δουν ή να αφηγηθούν τις εμπειρίες των γυναικών. Τα έργα της δράσης τολμούν να κοιτάξουν απευθείας αυτό το κενό και να το γεμίσουν με φως και αλήθεια.

Με ιδιαίτερη χαρά, η διοργάνωση συνεργάζεται με τη Waltraud Grausgruber, διευθύντρια του φεστιβάλ animation της Βιέννης Tricky Women/Tricky Realities, το μοναδικό διεθνώς αφιερωμένο αποκλειστικά σε ταινίες από γυναίκες δημιουργούς. Η Waltraud Grausgruber επιμελείται το κινηματογραφικό πρόγραμμα και προλογίζει την πρεμίερα με μια σύντομη αλλά ουσιαστική εισαγωγή με τίτλο: “Curating through the lens of Gender.”

Μετά το τέλος της εκδήλωσης στις 24 Μαΐου θα ακολουθήσει δεξίωση που θα φιλοξενήσει η Πρέσβης της Αυστρίας Δρ. Susanne Bachfischer.

Κύριος Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Κύπρο.

Παραγωγή – Επιμέλεια: ΣΕΖΟΝ Γυναίκες

Σκηνοθεσία / δραματουργία κειμένων:

Μαρία-Ιόλη Καρολίδου & Εβίτα Ιωάννου

Επιμέλεια προγράμματος ταινιών & εισαγωγή: Waltraud Grausgruber

Κείμενα από τις: Μαρία-Ιόλη Καρολίδου, Ευαγγελία Κυπριανού, Μαρία Παύλου, Μελίνα Παπαγεωργίου, Μαρία Πισιήλη, Μαρία Χριστοφίδη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίκη Δραγούμη, Μαρίνα Μανδρή, Λουκία Πιερίδου, Μυρσίνη Χριστοδούλου

Μουσική/Σχεδιασμός ήχου: Χριστίνα Γεωργίου

Σκηνική επιμέλεια: Έλενα Κατσούρη

Παραστάσεις:

23 Μαΐου, 20:00 (προλογίζει η Waltraud Grausgruber)

24 Μαΐου, 20:00 (ακολουθεί συζήτηση με τη Waltraud Grausgruber, τις σκηνοθέτιδες και τις συγγραφείς)

25 Μαΐου, 20:00

27 Μαΐου, 20:00

Εισιτήρια: www.ticketmaster.cy/ 77777040



Τοποθεσία: Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Αμμοχώστου 55-59, Λευκωσία 1016