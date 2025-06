Το Πανεπιστήμιο Frederick τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Δημοσιεύθηκε 12.06.2025

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, που τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, το Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο, πραγματοποιούν εκδήλωση με τίτλο Voices of Resilience: Stories, Creativity and Solidarity, την Παρασκευή 20 Ιουνίου στις 10:45-13:00 στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει παρουσιάσεις και ιστορίες προσφύγων και αιτητών ασύλου, που βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στην Κύπρο, ως φωνές ανθεκτικότητας, επιβίωσης και προσαρμοστικότητας στις κοινότητες όπου διαμένουν.

Ο Καθηγητής Κώστας Μάντζαλος, μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας, θα παρουσιάσει το Φεστιβάλ EU-CONEXUS, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Frederick τον περασμένο Μάιο, με σκοπό να αναδείξει τις δυναμικές της Μεσογείου και τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα. Η Βικτώρια Λεωνίδου, μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του ίδιου Τμήματος, θα παρουσιάσει το πρότζεκτ Face forward… into my journey, που διοργάνωσε το Τμήμα σε συνεργασία με τον Οργανισμό Nicosia for Art, προσφέροντας βιωματικά εργαστήρια σε σχεδιαστές και σχεδιάστριες μόδας με μεταναστευτικό υπόβαθρο. O industrial designer Κωνσταντίνος Οικονομίδης, θα παρουσιάσει το πρότζεκτ Open Up Design Lab, που υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Πιερίδη στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Open Up. Επιπλέον, τρεις πρόσφυγες και αιτητές ασύλου θα αναφερθούν στο πώς συμβάλλουν στην κυπριακή κοινωνία μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες και εμπειρίες.

Θα ακολουθήσει συζήτηση την οποία θα συντονίσει η Δρ Άννα Μέρι, μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 2025 εστιάζει στην αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες. Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για αυτή τη Μέρα, «αλληλεγγύη σημαίνει να τιμούμε τους πρόσφυγες όχι μόνο με λόγια αλλά με πράξεις. Σημαίνει να τους ακούμε και να δημιουργούμε χώρο για τις ιστορίες τους, να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά τους στην ασφάλεια και να βρίσκουμε λύσεις για τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται, να επιδιώκουμε τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων ώστε να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σημαίνει να διασφαλίζουμε ότι έχουν ευκαιρίες να ευημερήσουν στις κοινότητες που τους υποδέχονται και να παρέχουμε στις χώρες τους πόρους που χρειάζονται για να παρέχουν στήριξη και εργαλεία συμπερίληψης. Πάνω απ’ όλα, αλληλεγγύη σημαίνει να λέμε, ξεκάθαρα και θαρραλέα, ότι οι πρόσφυγες δεν είναι μόνοι και ότι δεν θα τους γυρίσουμε την πλάτη.»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ (μέχρι τις 19 Ιουνίου). Για περισσότερες πληροφορίες: www.frederick.ac.cy, τηλ. 22394394 (Δρ Άννα Μέρι).

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Frederick:

Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί από το 2007 ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφοσίωση στην ακαδημαϊκή αριστεία, και έχει ιστορία 60 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης. Αποστολή του είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσα από ένα περιβάλλον που προωθεί τη γνώση και συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών/τριών, η προσήλωση στην έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στο κοινωνικό σύνολο για την επίτευξη της αλλαγής που ο κόσμος μας χρειάζεται.

Προσφέρει περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Γραμμάτων και των Τεχνών, και λειτουργεί σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Στα Times Higher Education Impact Rankings 2024, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στα πρώτα 201-300 πανεπιστήμια παγκοσμίως, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν από την Κύπρο για δεύτερη συνεχή χρονιά.