«Frozen Winds: Passage to Eschaton»: Περφόρμανς της Visceral Promotions

Δημοσιεύθηκε 24.06.2025 15:03

To Kέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει επόμενη δράση του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.25 από την Visceral Promotions στις 19 Ioυλίου στο Ξυδάδικο. Μια τελετουργική performance βασισμένη στο άλμπουμ Keys to Eschaton του κυπριακού avant-garde black metal σχήματος Frozen Winds. Κάθε ένα από τα επτά κομμάτια γίνεται ένα κλειδί — μια πύλη σε ένα επταπλό πέρασμα εσωτερικής μεταμόρφωσης, ακολουθώντας αταβιστικούς και αλχημικούς κύκλους διάλυσης και επανασύνθεσης — ένα μεταφορικό solve et coagula.Οραματίζεται την επόμενη μέρα ως μία κάθαρση· ένα πέρασμα μέσα από τα τέλη προς το άγνωστο.

Συντελεστές

Φωνητικά: Σοφία Κωνσταντίνου (τραγουδίστρια των Frozen Winds)

Ερμηνείες: Μαρίνα Σοφοκλέους, Στέφανη Νασρ, Hierophants.

Ενδυματολογικός σχεδιασμός: Soraya Oronti.

Με την υποστήριξη των Anasa Yoga Studio και Oronti Studio.

Προειδοποίηση ευαίσθητου περιεχομένου: περιλαμβάνει έντονα φώτα, αίμα, δυνατό ήχο, καπνό και ήπια διαδραστική & καθηλωτική εμπειρία.



*Σημείωση: Δεν πρόκειται για πλήρη live εμφάνιση της μπάντας.

Πληροφορίες

19 Ιουλίου 2025, 18:00

(ενδέχεται να προστεθεί και δεύτερη παράσταση στις 20:30)

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

Είσοδος: €10

Κρατήσεις: +357 99668644

Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, Λεμεσός