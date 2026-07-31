Επιστήμονες αναζητούν την Κιβωτό του Νώε: Ξεκινά νέα μεγάλη έρευνα στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ της Τουρκίας

Ξεκινά νέα πολυεπιστημονική έρευνα για να εξεταστεί αν ο γεωλογικός σχηματισμός Ντουρουπινάρ (Durupınar), στην επαρχία του Άγρι, στην ανατολική Τουρκία, θα μπορούσε να συνδέεται με την Κιβωτό του Νώε.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το ερευνητικό πρόγραμμα συντονίζει ο καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Cumhuriyet της Σεβάστειας, Τζενκέρ Ατίλα, με τη συμμετοχή περίπου 20 επιστημόνων και φοιτητών από πέντε χώρες. Στην αποστολή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Andrew Mark Jones από τον αμερικανικό οργανισμό Noah’s Ark Scans και ο Δρ. Evrensel Barış Berkant.

Οι εργασίες πεδίου θα πραγματοποιηθούν από τις 29 Ιουνίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και θα αξιοποιήσουν προηγμένες τεχνολογίες, όπως γεωραντάρ (GPR), ακριβείς μετρήσεις GPS, δισδιάστατες και τρισδιάστατες ψηφιακές απεικονίσεις, καθώς και δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (καρότα).

Σύμφωνα με τον Τούρκο καθηγητή, στόχος είναι να διαπιστωθεί επιστημονικά αν ο σχηματισμός έχει οποιαδήποτε σχέση με την Κιβωτό του Νώε. Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα στην περιοχή είχαν πραγματοποιηθεί μόνο περιορισμένες αναλύσεις εδάφους και επιφανειακές έρευνες, χωρίς ολοκληρωμένη αρχαιολογική και γεωλογική μελέτη.

Ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ εντοπίστηκε το 1959 από τον λοχαγό Ιλχάν Ντουρουπινάρ. Το σχήμα του, που θυμίζει πλοίο, καθώς και οι διαστάσεις του, οι οποίες σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας προσεγγίζουν εκείνες που περιγράφονται στα ιερά κείμενα, οδήγησαν στη διατύπωση της υπόθεσης ότι ενδέχεται να σχετίζεται με την Κιβωτό του Νώε.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας θα πραγματοποιηθούν επίσης αναλύσεις εδάφους και δοκιμαστικές γεωτρήσεις, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών ξύλινων ή οστέινων καταλοίπων. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον χειμώνα, ενώ οι πρώτες συνολικές επιστημονικές εκτιμήσεις αναμένονται την άνοιξη του 2027.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε ειδική έκδοση και θα παρουσιαστούν σε τρεις διεθνείς επιστημονικές ανακοινώσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση πως ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ αποτελεί την Κιβωτό του Νώε. Η νέα αποστολή έχει ως στόχο να συγκεντρώσει νέα γεωλογικά και αρχαιολογικά δεδομένα που θα επιτρέψουν την επιστημονική αξιολόγηση της συγκεκριμένης θεωρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ/Άννα Ανδρέου.