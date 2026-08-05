Απεβίωσε ο Ian A. Todd: Ο αρχαιολόγος που άλλαξε την κατανόηση της Κυπριακής προϊστορίας

Απεβίωσε ο αρχαιολόγος Ian A. Todd, μία από τις σημαντικότερες μορφές της αρχαιολογικής έρευνας στην Κύπρο, το έργο του οποίου συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης γνώσης για την προϊστορία του νησιού. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτίοντας φόρο τιμής στη μακρόχρονη επιστημονική του προσφορά.

Ο Ian A. Todd ίδρυσε και διηύθυνε το Vasilikos Valley Project το 1976, ηγούμενος σημαντικών ανασκαφών σε εμβληματικές θέσεις της κοιλάδας του Βασιλικού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ακεραμικός νεολιθικός οικισμός της Καλαβασού-Τέντας και, σε συνεργασία με την Alison South, ο σημαντικός οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Καλαβασό-Άγιο Δημήτριο.

Το εκτεταμένο πρόγραμμα ανασκαφών και επιφανειακών ερευνών που πραγματοποίησε στην κοιλάδα του Βασιλικού αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την κυπριακή αρχαιολογία, τεκμηριώνοντας περίπου εννέα χιλιετίες ανθρώπινης παρουσίας, από τη Νεολιθική έως και τη Ρωμαϊκή περίοδο.

Όπως αναφέρει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, η επιστημονική του κληρονομιά παραμένει ζωντανή μέσα από τους αρχαιολογικούς χώρους που είναι σήμερα ανοικτοί στο κοινό, τις δημοσιεύσεις του και τους πολλούς συνεργάτες και φοιτητές που εργάστηκαν δίπλα του.

Το 2023 τιμήθηκε με την έκδοση του συλλογικού τόμου Prehistoric Anatolia and Cyprus: Studies in Honour of Ian A. Todd, ως αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του στην αρχαιολογική έρευνα.

Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στη σύζυγό του, Alison South-Todd, καθώς και στους συνεργάτες και μαθητές του, επισημαίνοντας ότι η συμβολή του θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές αρχαιολόγων.