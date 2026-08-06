Το CAARI αποχαιρετά τον Ian A. Todd: Πάνω από 50 χρόνια προσφοράς στην κυπριακή αρχαιολογία

Με μια συγκινητική ανακοίνωση, το Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI) αποχαιρέτησε τον καθηγητή Ian A. Todd, τιμώντας έναν από τους σημαντικότερους ερευνητές της κυπριακής αρχαιολογίας και έναν άνθρωπο που αφιέρωσε περισσότερα από 50 χρόνια στην έρευνα, τις ανασκαφές και τη μελέτη της προϊστορίας της Κύπρου.

Στην ανακοίνωσή του, το CAARI χαρακτηρίζει τον Ian A. Todd ως έναν από τους πλέον αφοσιωμένους και παραγωγικούς ανασκαφείς και ερευνητές που εργάστηκαν ποτέ στην κυπριακή αρχαιολογία, με επιστημονικό έργο που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Υπενθυμίζει ότι ο Todd επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κύπρο το 1969, περιηγούμενος το νησί και καταγράφοντας αρχαιολογικές θέσεις, ενώ ακολούθησε η συμμετοχή του στις ανασκαφές του νεολιθικού οικισμού του Αγίου Επικτήτου Βρύση και στην επιφανειακή έρευνα του Ιδαλίου. Μετά τη διακοπή των εργασιών στον Άγιο Επίκτητο Βρύση εξαιτίας των γεγονότων του 1974, ανέλαβε, ύστερα από εισήγηση του τότε διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Βάσου Καραγιώργη, τις ανασκαφές στη νεολιθική θέση Καλαβασός-Τέντα. Από το έργο αυτό γεννήθηκε το Vasilikos Valley Project, το οποίο επεκτάθηκε σε εκτεταμένες επιφανειακές έρευνες και ανασκαφές σε θέσεις διαφορετικών περιόδων που απειλούνταν από την ανάπτυξη, με τα αποτελέσματά του να δημοσιεύονται σε πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα και εννέα τόμους της σειράς SIMA.

Το CAARI αναφέρεται επίσης στη θητεία του Ian Todd ως δεύτερου διευθυντή του Ινστιτούτου την περίοδο 1979-1980, επισημαίνοντας ότι εργάστηκε ακούραστα για την ενίσχυση του νεοσύστατου τότε οργανισμού.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην περσινή τιμητική έκδοση του τόμου Prehistoric Anatolia and Cyprus. Studies in Honour of Ian A. Todd, την οποία ο ίδιος πρόλαβε να παραλάβει σε εκδήλωση του CAARI. Το Ινστιτούτο παραθέτει και απόσπασμα από το μήνυμα που είχε στείλει τότε στους συγγραφείς του τόμου, στο οποίο εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες του, τονίζοντας ότι το έργο του στην Κύπρο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη συμβολή της ερευνητικής του ομάδας. Παράλληλα, εξέφραζε τη χαρά του που πολλοί από τους συνεργάτες του συνέχισαν να δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αρχαιολογία και να αναπτύσσουν νέα ερευνητικά προγράμματα.

Το σημείωμα του Todd: «Όσον αφορά το έργο μου στην Κύπρο, το Vasilikos Valley Project, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που κατάφερα να δημοσιεύσω σχεδόν το σύνολό του. Αυτό, όμως, δεν θα μπορούσε ποτέ να είχε γίνει χωρίς τη βοήθεια πολλών μελών της ερευνητικής ομάδας και συναδέλφων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πολλοί από αυτούς συνέχισαν να εργάζονται στην κυπριακή αρχαιολογία και, κυρίως, που αρκετοί ξεκίνησαν νέα ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή, συνεχίζοντας την πορεία που είχαμε χαράξει με τις προηγούμενες προσπάθειές μας».

«Χαρακτηριστικό της γενναιοδωρίας του Ian Todd ήταν η διαρκής στήριξη προς φοιτητές και συναδέλφους. Ήταν πάντοτε πρόθυμος να μοιραστεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες του και να ενθαρρύνει τη συνεργασία, συμβάλλοντας στην προώθηση της κατανόησής μας για το παρελθόν της Κύπρου», σημειώνει το CAARI.

Το Ινστιτούτο εκφράζει, τέλος, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Alison South, καθώς και στους συγγενείς, τους φίλους και τους συνεργάτες του.