Τσεχία: Ευρήματα της Εποχής του Χαλκού υποδηλώνουν αρχαία τελετουργική προσφορά

Για περισσότερα από 3.000 χρόνια παρέμεναν κρυμμένα κάτω από το έδαφος ενός αρχαίου υγροτόπου. Όταν οι αρχαιολόγοι τα έφεραν στο φως, όμως, δεν βρήκαν απλώς έναν ακόμη θησαυρό της Εποχής του Χαλκού: τα λυγισμένα δρεπάνια και το σπασμένο με ισχυρό χτύπημα ξίφος δείχνουν ότι κάποιος είχε καταστρέψει σκόπιμα τα πολύτιμα αντικείμενα πριν τα αφήσει εκεί, πιθανότατα στο πλαίσιο μιας τελετουργικής προσφοράς.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη έγινε κοντά στο Κογιετίν της Τσεχίας, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικής παρακολούθησης των εργασιών για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Μπρνο–Πρέροφ.

Σύμφωνα με το Αρχαιολογικό Κέντρο Όλομουτς (Archeologické centrum Olomouc), το οποίο ανακοίνωσε επίσημα την ανακάλυψη στις 29 Ιουλίου, τα χάλκινα αντικείμενα χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια και ανήκουν στον πολιτισμό των Urnfield, που αναπτύχθηκε στην Κεντρική Ευρώπη κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

Δρεπάνια, ξίφος και κοσμήματα

Ο θησαυρός εντοπίστηκε στα τέλη Μαΐου σε σημείο που λίγο νωρίτερα βρισκόταν κάτω από νερό. Η θέση στην οποία βρέθηκαν τα αντικείμενα είναι, σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την ερμηνεία της ανακάλυψης.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται οκτώ παραμορφωμένα χάλκινα δρεπάνια, ένα ολόκληρο δρεπάνι, τμήμα λεπίδας ξίφους, κομμάτια κοσμημάτων και άλλα χάλκινα αντικείμενα. Βρέθηκαν επίσης τρεις χάλκινες ράβδοι και δύο ημιτελή αντικείμενα.

Οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν το εύρημα ως έναν μεικτό «θησαυρό θραυσμάτων», στον οποίο κυριαρχούν φθαρμένα τμήματα εργαλείων που είχαν χρησιμοποιηθεί κανονικά στην καθημερινή ζωή πριν καταλήξουν στον υγρότοπο.

Και ακριβώς εκεί βρίσκεται το στοιχείο που έκανε την ανακάλυψη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Τα κατέστρεψαν σκόπιμα πριν τα αφήσουν

Η ανάλυση των σημαδιών πάνω στα αντικείμενα έδειξε ότι δεν υπέστησαν όλες τις ζημιές τους από την καθημερινή χρήση.

Το τμήμα του χάλκινου ξίφους φαίνεται ότι κόπηκε με ένα και μοναδικό ισχυρό χτύπημα, πιθανώς με σμίλη ή τσεκούρι, ενώ αρκετά από τα δρεπάνια είχαν λυγιστεί σκόπιμα.

Φωτ.: Archaeological Center Olomouc

Ο ειδικός Michael Kamarád, ο οποίος εξέτασε τα ίχνη χρήσης, ανέφερε ότι στα αντικείμενα εντοπίστηκαν τόσο σημάδια κανονικής χρήσης όσο και σκόπιμης καταστροφής, η οποία συνδέεται με το στάδιο της απόθεσής τους και όχι με την εργασία για την οποία χρησιμοποιούνταν.

Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τους αρχαιολόγους στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα δεν επρόκειτο για μια κρυψώνα μετάλλου που κάποιος σκόπευε να ανακτήσει αργότερα.

Η επικρατέστερη ερμηνεία είναι ότι τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν εσκεμμένα στον τότε υγρότοπο στο πλαίσιο μιας τελετουργικής πράξης ή ως προσφορά.

Οι υγρότοποι ως τόποι προσφορών

Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από άλλες αρχαιολογικές ανακαλύψεις της Εποχής του Χαλκού. Αντικείμενα από χαλκό και μπρούντζο έχουν βρεθεί σε υδάτινα ή ελώδη περιβάλλοντα και σε άλλες περιοχές, με τους ερευνητές να εξετάζουν σε πολλές περιπτώσεις το ενδεχόμενο να συνδέονται με τελετουργικές πρακτικές.

Το εύρημα του Κογιετίν αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή στην ίδια περιοχή είχαν ήδη εντοπιστεί ίχνη εκτεταμένου προϊστορικού οικισμού. Οι προηγούμενες σωστικές ανασκαφές αποκάλυψαν περισσότερα από 1.200 αρχαιολογικά κατάλοιπα, αποδεικνύοντας ότι η περιοχή κατοικήθηκε επί χιλιάδες χρόνια.

Στην ίδια τοποθεσία είχε βρεθεί και συγκέντρωση σιδερένιων αντικειμένων από τον πρώιμο Μεσαίωνα, η οποία όμως φαίνεται να είχε εντελώς διαφορετική, πρακτική χρήση και να σχετιζόταν με εργαστηριακή δραστηριότητα.

Τα χάλκινα ευρήματα υποβάλλονται πλέον σε συντήρηση και περαιτέρω επιστημονικές αναλύσεις. Οι αρχαιολόγοι ευελπιστούν ότι η μελέτη τους θα αποκαλύψει περισσότερα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταστράφηκαν και εναποτέθηκαν, αλλά και για τις πεποιθήσεις των κοινοτήτων που ζούσαν στην κεντρική Μοραβία πριν από περισσότερες από τρεις χιλιετίες.