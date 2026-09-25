Οι επιγραφές που αλλάζουν όσα γνωρίζουμε για τις γλώσσες της αρχαίας Κύπρου

Στα νέα δεδομένα που προσφέρουν οι αρχαίες επιγραφές για τη γλωσσική και κοινωνική ιστορία της Κύπρου επικεντρώνεται η διάλεξη της Άρτεμις Καρνάβα, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που διοργανώνει η Αρχαιολογική Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η διάλεξη, με τίτλο «Unearthing the word: recent epigraphic updates to the archaeology of Cyprus», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:30, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων της Μονάδας. Το κοινό θα μπορεί να την παρακολουθήσει με φυσική παρουσία, αλλά και διαδικτυακά μέσω Zoom.

Κατά την τελευταία δεκαετία, τόσο η επανεξέταση ήδη γνωστών επιγραφών όσο και η ανακάλυψη νέων, οι οποίες χρονολογούνται στη δεύτερη και την πρώτη χιλιετία π.Χ., έχουν εμπλουτίσει σημαντικά τις μέχρι πρότινος περιορισμένες μαρτυρίες για τις γραπτές και προφορικές γλώσσες της αρχαίας Κύπρου.

Στη διάλεξή της, η Καρνάβα θα παρουσιάσει ορισμένα από τα σημαντικότερα νέα ευρήματα και όσα αυτά μπορούν να μας πουν για την εμφάνιση και την εγκατάλειψη συγκεκριμένων συστημάτων γραφής, καθώς και για τις πολιτισμικές επιρροές που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους.

Οι επιγραφές προσφέρουν παράλληλα στοιχεία που επιτρέπουν τη διάκριση ανάμεσα στις επίσημες και τις ανεπίσημες διοικητικές χρήσεις της γραφής, φωτίζοντας πτυχές της οικονομίας, της θρησκείας και των κοινωνικών κανόνων της αρχαίας Κύπρου.

Η διάλεξη είναι ελεύθερη και ανοικτή στο κοινό. Για τη διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω Zoom απαιτείται προηγούμενη εγγραφή.

Πληροφορίες

«Unearthing the word: recent epigraphic updates to the archaeology of Cyprus»

Ημερομηνία: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 19.30

Χώρος: Αρχαιολογική Ερευνητική Μονάδα ΠΚ, Αμφιθέατρο Ε010 [Παλιά Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Καλλιπόλεως]

Παράλληλη μετάδοση σε Zoom, με απαραίτητη εγγραφή.