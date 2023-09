Βρέθηκε άγαλμα νύμφης μετά από ανασκαφές στην Τουρκία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Evil does not exist» | Ο σπουδαίος Χαμαγκούτσι κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής στη... «Evil does not exist» | Ο σπουδαίος Χαμαγκούτσι κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής στη... 7:23 πμ