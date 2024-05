Στοιχεία για την πολεοδομική οργάνωση της Νέας Πάφου και το μέγεθος της οικιστικής νησίδας έφερε στο φως αρχαιολογική έρευνα

Όπως αναφέρεται, η κοινή αρχαιολογική αποστολή στη Νέα Πάφο των Πανεπιστημίων Βαρσοβίας και Jagiellonian Κρακοβίας, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Βαρσοβίας, ολοκλήρωσε την τέταρτη ερευνητική περίοδο

Νέα στοιχεία για την πολεοδομική οργάνωση της πόλης της Νέας Πάφου και το μέγεθος της οικιστικής νησίδας της έφεραν οι ανασκαφικές έρευνες της αρχαιολογικής αποστολής των Πανεπιστημίων Βαρσοβίας και Κρακοβίας στη Νέα Πάφο (Κάτω Πάφο), με το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού να ανακοινώνει την Τρίτη την ολοκλήρωση των εργασιών.

Όπως αναφέρεται, η κοινή αρχαιολογική αποστολή στη Νέα Πάφο των Πανεπιστημίων Βαρσοβίας και Jagiellonian Κρακοβίας, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Βαρσοβίας, ολοκλήρωσε την τέταρτη ερευνητική περίοδο στο πλαίσιο του προγράμματος «MA-P Maloutena και Agora in the layout of Paphos: modeling the cityscape of the Hellenistic and Roman Capital of Cyprus», η οποία περιλάμβανε ανασκαφή και μελέτη υλικού. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται επίσης το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, η Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας και το Πολυτεχνείο του Βρότσλαβ.

Σημειώνεται ότι κατά την εαρινή περίοδο (Απρίλιος/Μάιος 2023) διεξήχθη μελέτη και προετοιμασία δημοσίευσης του αρχαιολογικού υλικού που ανακαλύφθηκε κατά τα προηγούμενα έτη.

Προστίθεται ότι κατά τη θερινή/φθινοπωρινή περίοδο (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2023) διεξήχθη ανασκαφή με 50 συμμετέχοντες εκ των οποίων, 20 μέλη του προσωπικού, 10 διδακτορικούς φοιτητές, 12 φοιτητές αρχαιολογίας, 3 φοιτητές συντήρησης και 5 εθελοντές. Κατά το διάστημα αυτό, πέραν της διεξαγωγής ανασκαφών, έγιναν εργασίες συντήρησης στο χώρο, γεωφυσικές έρευνες, επεξεργασία κεραμικού και γυάλινου υλικού που είχε ανακαλυφθεί σε προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους, καθώς και τεκμηρίωση αρχιτεκτονικών μελών τα οποία επίσης είχαν ανακαλυφθεί προγενέστερα.

Υπενθυμίζεται ότι η πόλη της Νέας Πάφου σχεδιάστηκε βάσει του Ιπποδάμειου πολεοδομικού συστήματος και στόχος του τρέχοντος ερευνητικού προγράμματος είναι η επαλήθευση του ρυμοτομικού σχεδίου και της πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης, καθώς και η τρισδιάστατη αποτύπωση της όψης της σε διάφορες χρονικές περιόδους της εξέλιξής της.

Σημειώνεται ότι η ανασκαφική έρευνα επικεντρώθηκε - όπως είχε συμβεί και κατά το προηγούμενο έτος - στην αναζήτηση καταλοίπων του οδικού συστήματος της πόλης, ώστε να επιβεβαιωθεί το υποθετικό μέγεθος της οικιστικής νησίδας στη Νέα Πάφο. Πράγματι, συνεχίζει η ανακοίνωση, στην τοποθεσία Μαλούτενα, στην δοκιμαστική τομή TT.X, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας το πλάτος της οικιστικής νησίδας καθορίστηκε στα 105 μέτρα.

Προστίθεται ότι το δεύτερο σκέλος της έρευνας περιλάμβανε την περιοχή γύρω από την Αγορά αλλά και το εσωτερικό της πλατείας. Στη δοκιμαστική τομή TT.XVI επιβεβαιώθηκε η υποθετική διασταύρωση της κάθετης οδού Ρ με την οριζόντια οδό 4. Κατάλοιπα της οδού P εντοπίστηκαν και από την Αυστραλιανή αρχαιολογική αποστολή στα νότια του θεάτρου και του Νυμφαίου, στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται, «μπορεί να λεχθεί ότι η οδός Ρ ήταν κομβικής σημασίας για την πόλη, εφόσον συνέδεε το λόφο Φανάρι, την Αγορά και το θέατρο, διασχίζοντας το κέντρο της πόλης μέχρι τη ανατολική πύλη των τειχών».

Ακόμη, υποδεικνύεται ότι στη δοκιμαστική τομή TT.XVII επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη της οδού M και αποκαλύφθηκε το εξωτερικό όριο της ανατολικής στοάς της Αγοράς. Ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε ότι η ανατολική στοά, όπως και η νότια στοά, ήταν τριπλή κατά την τελευταία φάση της Πρώιμης Ρωμαϊκής περιόδου.

Τέλος, σημειώνεται ότι μεγάλη επιτυχία αποτέλεσε και η διοργάνωση διεθνούς θερινού σχολείου διάρκειας δύο εβδομάδων, με τίτλο Augmented Archaeology (εφαρμογή συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας στην αρχαιολογία) με τη συμμετοχή 10 μαθητών από Κύπρο, Γερμανία, Λίβανο, Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

