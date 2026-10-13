Στους φιναλίστ των ευρωπαϊκών βραβείων REGIOSTARS το CYENS - Πώς να ψηφίσετε

Στους φιναλίστ των ευρωπαϊκών βραβείων REGIOSTARS 2026 βρίσκεται το CYENS Hub Nicosia, το έργο αποκατάστασης και επανάχρησης της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς Λευκωσίας, το οποίο συνδυάζει τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με την αστική αναζωογόνηση, την έρευνα και την καινοτομία.

Το έργο αποτελεί μία από τις 25 υποψηφιότητες που προκρίθηκαν στην τελική φάση των βραβείων, ανάμεσα σε συνολικά 274 συμμετοχές από όλη την Ευρώπη. Διαγωνίζεται στην κατηγορία «Μια ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη» (A Competitive and Smart Europe).

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Η Παλιά Δημοτική Αγορά, ένα χαρακτηριστικό κτήριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην εντός των τειχών Λευκωσία, κοντά στην Πράσινη Γραμμή, μετατράπηκε σε έναν σύγχρονο χώρο έρευνας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, φιλοξενώντας το Κέντρο Αριστείας CYENS.

Η ανάπλαση, συνολικής επένδυσης περίπου 7,8 εκατομμυρίων ευρώ με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, επιδίωξε να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό δημόσιο κτήριο, δημιουργώντας παράλληλα έναν χώρο ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των έξυπνων πόλεων και των διαδραστικών τεχνολογιών.

Η υποψηφιότητα αναδεικνύει τη δυνατότητα επανάχρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως μέσου αναζωογόνησης του αστικού ιστού, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας.

Τα βραβεία REGIOSTARS διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008 και αναγνωρίζουν έργα που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι φιναλίστ παρουσιάζουν σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, τα έργα τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Οι νικητές των πέντε κατηγοριών θα ανακοινωθούν το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026.

Ανοιχτή η ψηφοφορία

Παράλληλα με τα βραβεία της κριτικής επιτροπής, οι 25 φιναλίστ διεκδικούν και το βραβείο επιλογής του κοινού (People's Choice Award), το οποίο απονέμεται έπειτα από διαδικτυακή ψηφοφορία.

Το κοινό μπορεί να στηρίξει την κυπριακή υποψηφιότητα μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 13:00 ώρα Κύπρου.

Για να ψηφίσουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα των REGIOSTARS Awards, να εντοπίσουν το CYENS Hub Nicosia στην κατηγορία «A Competitive and Smart Europe» και να επιλέξουν «Vote for this project», επιβεβαιώνοντας την επιλογή τους.

Ο νικητής του βραβείου κοινού θα ανακοινωθεί επίσης κατά την τελετή απονομής, αύριο 14 Οκτωβρίου 2026.