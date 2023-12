«Kinfolk»: Φέρνει τη μνημειακή  τέχνη στα χέρια των Νεοϋορκέζων

Η πλατφόρμα ψηφιακής τέχνης εγκαινίασε μια έκθεση τεσσάρων καλλιτεχνών που είναι διαθέσιμη για προβολή σε καθορισμένους ιστότοπους μέσω της εφαρμογής τους, σε όλη τη Νέα Υόρκη

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια προσπάθεια μέχρι σήμερα όσον αφορά την καλλιτεχνική δημιουργία σε μία εικονική πραγματικότητα, που αναπτύσσεται μέσω προγραμμάτων τεχνολογίας. Η συμμετοχική έκθεση, «Signature Series», η οποία φιλοξενείται στην πλατφόρμα ψηφιακής τέχνης «Kinfolk» εγκαινίασε μια έκθεση τεσσάρων καλλιτεχνών (Pamela Council, Derrick Adams, Tourmaline και Hank Willis Thomas), η οποία τοποθετεί πρόσφατα μνημεία εικονικής πραγματικότητας (Augmented Reality - AR) σε καθορισμένους δημόσιους χώρους σε όλη την πόλη. Σημειώνεται ότι, είναι ένα τεχνολογικό προϊόν το οποίο αναπτύχθηκε από μία γνωστή, σε εμάς, εταιρεία που γνωρίσαμε με το «Pokémon Go», τη «Niantic Lightship». Οι προτομές του «Adams Alma Green» και «Victor Hugo Green» (Open Book), οι οποίες αποτελούν αφιερώματα στους δημιουργούς του «The Negro Motorist Green Book» που έστρεψε τους μαύρους ταξιδιώτες προς μη ρατσιστικές επιχειρήσεις από τη δεκαετία του 1930 έως τη δεκαετία του '60, τώρα είναι ορατές στην πλατεία του «Adam Clayton Powell Jr. Office», στο Χάρλεμ.

Μια νέα, ψηφιακή επανάληψη του «Council's Fountains for Black Joy - A Fountain for Survivors», της οποίας η φυσική έκδοση εγκαταστάθηκε στην Times Square το 2021, τώρα είναι επίσης διαθέσιμη στη χερσόνησο «Gansevoort».

Photo of Pamela Council’s “A Fountain for Survivors” by Michael Hull, courtesy of Times Square Arts.

Photo of Pamela Council’s “A Fountain for Survivors” by Michael Hull, courtesy of Times Square Arts.

Digital photo of Pamela Council’s «A Fountain for Survivors».

Η αρχή

Οι Idris Brewster, Glenn Cantave και Micah Milner συνίδρυσαν την «Kinfolk» το 2017 εν μέσω συζητήσεων σχετικά με την πιθανή αφαίρεση του μνημείου του Χριστόφορου Κολόμβου στο «Columbus Circle» του Μανχάταν. Εκείνη την εποχή, ο Brewster εργαζόταν για την Google και δίδασκε τέχνη μέσω της επιστήμης των υπολογιστών σε μαύρους μαθητές. Αυτές οι εμπειρίες τον ώθησαν να εξερευνήσει και να ξεδιπλώσει τις δυνατότητες της AR που αφορούν τον ακτιβισμό και τη δημόσια τέχνης.

«Ήθελα να αναδείξω νέες ιστορίες και νέες κοινότητες σε δημόσιους χώρους μέσω της τρισδιάστατης τεχνολογίας προβάλλοντας παράλληλα την αληθινή ιστορία του Κολόμβου», λέει στην εφημερίδα The Art Newspaper. «Η ιστορία διατηρείται σε αρχειακό επίπεδο», προσθέτει, «και ακόμα κι έτσι, η αρχειοθέτηση δεν ασχολείται με τις περισσότερες κοινότητες». Έτσι, το κίνητρο των ιδρυτών της «Kinfolk» αποτέλεσε η δυνατότητα ανέγερσης μνημείων χωρίς έγκριση από οποιονδήποτε δήμο ή ίδρυμα, καθώς και η έκθεση της νεολαίας στη δύναμη της δημιουργίας τεχνολογίας. Και αυτό επιτευχθεί μέσα από ένα κεφάλαιο το οποίο κατάφεραν να πάρουν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό τέχνης και τεχνολογίας «Eyebeam» και από ένα πρόγραμμα φιλοξενίας του «New Museum’s New Inc», οι οποίοι παρείχαν την αρχική ώθηση και ένα μεγαλύτερο δίκτυο καλλιτεχνών και συνεργατών.

Στις αρχές του 2023, έγινε το πρώτο βήμα με την ομαδική έκθεση του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης «Architecture Now: New York, New Publics», η οποία περιέλαβε το «Kinfolk's The Monuments Project», μια άλλη πρωτοβουλία που βασίζεται σε εφαρμογές και παρουσιάζει μνημειακά γλυπτά τα οποία απεικονίζουν φιγούρες μαύρων πολιτών που έγραψαν ιστορία σε όλη την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού «Toussaint Louverture» στο «Columbus Circle».

Kinfolk. The Monuments Project. 2022. Proposal for an augmented-reality

monument in honor of General Toussaint Louverture on Columbus Circle

Με πληροφορίες από The Art Newspaper/MoMA