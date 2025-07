Ο Elio D’Anna έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, ο διεθνώς αναγνωρισμένος συγγραφέας, φιλόσοφος και ιδρυτής του European School of Economics, Elio D’Anna, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο για μια εμπνευσμένη εκδήλωση. Ο συγγραφέας του παγκόσμιου best seller “The School for Gods” έρχεται να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του μέσα από μια κεντρική ομιλία και ένα live Q&A session με το κοινό, σε μια εκδήλωση διάρκειας 2,5 ωρών, με στόχο να αφυπνίσει, να εμπνεύσει αλλά και να προβληματίσει.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονο υποτιτλισμό διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ELIO D’ANNA

Ο Elio d' Anna είναι συγγραφέας best-seller, φιλόσοφος, στοχαστής, οικονομολόγος, επιτυχημένος επιχειρηματίας, ποιητής, μουσικός και ιδρυτής και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Σχολής Οικονομικών (ESE), η οποία σήμερα διαθέτει έξι κέντρα σε ολόκληρο τον πλανήτη (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μαδρίτη, Ρώμη, Φλωρεντία και Μιλάνο). Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις ιδιότητες του πολύπλευρου Elio D’Anna, ο οποίος μέσα από την λαμπρή επαγγελματική του σταδιοδρομία, έχει καταφέρει σήμερα να θεωρείται ως μία από τις πιο πρωτοπόρες, πνευματικές προσωπικότητες της Ευρώπης. Ό ίδιος πιστεύει ότι: "Ο κόσμος είναι όπως τον ονειρεύεσαι"

Το 2000 ο Elio D’ Anna, στην προσπάθεια του να αποτυπώσει το πνευματικό του «ταξίδι», έγραψε το εμβληματικό, "Η Σχολή των Θεών". Μέσα από αυτό ο D’ Anna, χρησιμοποιώντας αλληγορίες, υποβλητικά σχήματα, έντονους συμβολισμούς, αλλά και ρεαλιστικές καταστάσεις, αποπειράθηκε να παρουσιάσει ενδελεχώς, όλες τις πεποιθήσεις του σχετικά με τη δύναμη του ανθρώπου, αλλά και σχετικά με την ομορφιά και την ανεκτίμητη αξία της ανθρώπινης ζωής.

Ο Elio σε προτρέπει: "Τρώγε λιγότερο, ονειρέψου περισσότερο. Κοιμήσου λιγότερο, ανέπνεε περισσότερο. Πέθαινε λιγότερο και ζήσε για πάντα."

Η Σχολή των Θεών, παρότι από πολλούς έχει χαρακτηριστεί είτε ως ψυχολογικό, είτε ως κοινωνικό βιβλίο, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο συγγραφικό είδος. Αφηγείται μεν τη δημιουργία του ESE, ωστόσο, η σημασία του υπερβαίνει αυτό το πλαίσιο, καθώς λειτουργεί ως μανιφέστο που ανακοινώνει "την Ατομική Επανάσταση" και την εμφάνιση ενός νέου είδους ανθρώπου, αυτού που υπερβαίνει τον πόνο, τον φόβο και τη διχοτομική σκέψη. Αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα για μια μεταμορφωμένη ανθρωπότητα που αγκαλιάζει την αρμονία και την προσωπική ανάπτυξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Τίτλος: Elio D’Anna Live στην Κύπρο



Ημερομηνία: Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025



Ώρα: 20:00



Χώρος: Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός



Γλώσσα: Αγγλικά (με υποτιτλισμό)



Διάρκεια: 2,5 ώρες



Εισιτήρια: https://rialto.interticket.com/program/ellio-danna-live-in-cyprus-3259

Διοργάνωση: Limassol International Book Fair

Σε συνεργασία με: Θέατρο Ριάλτο

Στρατηγικός Συνεργάτης: Alternative Media