Κυπριακή παραγωγή στο Φεστιβάλ Επιδαύρου: Ο Πάνος Μαλακτός με το «BRIGHTEST HEROINE» στην Πειραιώς 260

Δημοσιεύθηκε 30.04.2026 14:53

Η νέα σόλο δημιουργία του Πάνου Μαλακτού, BRIGHTEST HEROINE, επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στο Athens Epidaurus Festival 2026, στον χώρο της Πειραιώς 260, έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας του φεστιβάλ.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Αθήνα στις 22, 23 και 24 Ιουλίου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Ευρώπης. Πρόκειται για μια κυπριακή παραγωγή που εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Λίγους μήνες πριν τη διεθνή της παρουσία, η παράσταση παρουσιάζεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό, στο Sinergio Theatre, στις 1, 2 και 3 Μαΐου 2026.

Ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο καινούριος παλεύει να γεννηθεί. Είναι η ώρα των τεράτων. Το νέο σόλο του Πάνου Μαλακτού, με τίτλο “Brightest Heroine”, σκηνοθετεί μια σωματική απόπειρα αντίστασης απέναντι στα τέρατα του παρόντος. Μία χορογραφική εξερεύνηση του σώματος που αντιδρά, κινητοποιείται και εξεγείρεται.

Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία δοκιμασία αντοχής. Το σώμα γίνεται πεδίο πολιτικής πράξης. Φορτίζεται με τη δύναμη της συλλογικής εξέγερσης και αφηγείται τη συναισθηματική και κινητική διαδρομή της αντίστασης, της εξάντλησης και της επανεκκίνησης.

Η ηρωίδα είναι στην τελευταία πίστα του παιχνιδιού, εκεί όπου συγκρούεται με το τελικό τέρας. Όμως σε έναν κόσμο όπου τα ξόρκια δρουν χωρίς φανερούς μάγους πίσω τους, ποιος είναι ο εχθρός; Υπάρχει κάποια αποφασιστική κίνηση που θα μπορούσε να τερματίσει τη μάχη; Ή μήπως η μάχη είναι σχεδιασμένη να μην τελειώνει ποτέ;

Το κοινό προσκαλείται σε έναν χώρο όπου τα όρια μεταξύ ψηφιακής και φυσικής πραγματικότητας θολώνουν, όπου η μάχη και ο απόηχός της συνυπάρχουν, και όπου η άρνηση της παραίτησης προτείνεται ως μία χειρονομία αντίστασης σε έναν κόσμο που όλο και περισσότερο μοιάζει να μας τρολάρει.

Συντελεστές

Σύλληψη / χορογραφία / ερμηνεία: Πάνος Μαλακτός

Δραματουργία: Ηλίας Αδάμ

Σκηνικά / κοστούμια: Ορέστης Λαζούρας

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Πετεινάρης

Μουσική παραγωγή: Teo.x3

Βοηθώντας: Μελίνα Σοφοκλέους

Διεύθυνση παραγωγής: TooFarEast

Ειδικές ευχαριστίες: Nick Von Kleist

Πληροφορίες

Για Κύπρο

Ημερομηνίες: 1, 2 & 3 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30

Χώρος: Sinergio Theatre, Ελευθερίας 91, Λεμεσός

Τιμή εισιτηρίων: €15

Προπώληση: https://buytickets.at/panosmalactos/2173012

Για Αθήνα

Ημερομηνίες: 22, 23 & 24 Ιουλίου 2026

Χώρος: Πειραιώς 260, Athens Epidaurus Festival