Η Μάγδα Αργυρίδου η επόμενη φιλοξενούμενη του προγράμματος D.A.I.R. του Dance Lab Nicosia

Δημοσιεύθηκε 23.07.2026 14:20

Η Μάγδα Αργυρίδου είναι χορεύτρια σύγχρονου χορού από τη Λεμεσό, με σπουδές στη Γερμανία και συμμετοχή στο Biennale College Danza της Βενετίας. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς χορογράφους στην Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ συμμετείχε και στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Την επόμενη φιλοξενούμενη του προγράμματος D.A.I.R. (Dance Artists in Residency) 2026 ανακοίνωσε το Dance Lab Nicosia, καλωσορίζοντας τη χορεύτρια σύγχρονου χορού Μάγδα Αργυρίδου.

Γεννημένη στη Λεμεσό, η Αργυρίδου ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στο μπαλέτο στη σχολή Nadina Loizidou School of Ballet, ενώ στη συνέχεια σπούδασε σύγχρονο χορό στη Contemporary Dance School of Hamburg (CDSH) στη Γερμανία, όπου φοίτησε από το 2014 έως το 2017.

Το 2020 επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Biennale College Danza της La Biennale di Venezia, συνεργαζόμενη με τους χορογράφους Marie Chouinard, Marco D'Agostin και Xavier Le Roy. Από το 2017 έως το 2025 δίδαξε μπαλέτο και σύγχρονο χορό σε σχολές της Κύπρου.

Ως περφόρμερ έχει συνεργαστεί με σημαντικούς χορογράφους από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων οι Πάνος Μαλακτός, Χάρης Κούσιος, Λία Χαράκη, Φώτης Νικολάου, Johannes Wieland, Σπύρος Κουβαράς, Παναγιώτης Τοφή, Δάφνη Μουγιάση, Ελένη O'Keefe, Άντρια Μιχαηλίδου, Χλόη Μελίδου και Εύη Παναγιώτου, παρουσιάζοντας έργα σε φεστιβάλ εντός και εκτός Κύπρου. Από το 2021 διατηρεί σταθερή καλλιτεχνική συνεργασία με τη Milena Ugren Koulas.

Παράλληλα, συμμετείχε στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, σε χορογραφία και καλλιτεχνική επιμέλεια του Παναγιώτη Τοφή.

Έχει επίσης εργαστεί ως βοηθός χορογράφου στις παραγωγές «What a Wonderful World» της Όλγας Μάρκαρη και «NO I'M NOT» του Πάνου Μαλακτού, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου το 2023 και το 2024, αντίστοιχα.