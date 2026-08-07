Το Open House Festival 2026 επιστρέφει με διεθνείς συμμετοχές και επίκεντρο το σώμα ως τόπο μνήμης και ελπίδας

Η φετινή διοργάνωση του Open House Festival φέρνει κοντά καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας έργα που κινούνται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, τη μνήμη, το μέλλον και τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα.

Στο φετινό lineup περιλαμβάνονται οι παραστάσεις «Slamming» της Ξένιας Κογχυλάκη (Ελλάδα), «Remembrance: Crystal Tears» της Hend Elbalouty (Αίγυπτος/Γερμανία), με τη συμμετοχή Κυπρίων performers, «The Beast, The Moons» της Elizabete Francisca (Νότια Αφρική), «There's Something About Birds» της Αριάννας Μαρκουλίδου (Κύπρος), «Maneater» του Hazem Header (Αίγυπτος), σε συνεργασία με τη NÜT Dance Company (NDC), «Heart/Matter» (working title) του Γιώργου Μπιζιού (Κύπρος) και «Mesaoria» του Ηλία Κλαρκ (Κύπρος). Μέσα από τον χορό, την περφόρμανς, τη μουσική και υβριδικές μορφές σκηνικής έκφρασης, οι καλλιτέχνες προτείνουν διαφορετικές οπτικές πάνω στην απώλεια, την ανθεκτικότητα, τον εκτοπισμό και την ελπίδα, αναδεικνύοντας το σώμα ως τόπο μνήμης, συνάντησης και μεταμόρφωσης. Από τελετουργίες πένθους και συλλογικής αντίστασης μέχρι αφηγήσεις για σύνορα, μεταναστεύσεις, πολιτικά τοπία και προσωπικές διαδρομές, το σώμα αναδεικνύεται ως τόπος μνήμης, συνάντησης, μεταμόρφωσης και ελπίδας.

Το Open House Festival 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Ακρόαση για συμμετοχή στην παράσταση «Remembrance»

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η χορογράφος Hend Elbalouty προσκαλεί performers να συμμετάσχουν σε μονοήμερο εργαστήριο, το οποίο θα λειτουργήσει και ως ακρόαση για την επιλογή δύο χορευτών που θα συμμετάσχουν στη νέα της δημιουργία «Remembrance», η οποία θα παρουσιαστεί στις 4 Οκτωβρίου.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 15:00.

Το έργο προσεγγίζει το γυναικείο πένθος ως δύναμη αναγέννησης και συνέχειας, μετατρέποντας τη θλίψη σε μια συλλογική, τελετουργική εμπειρία μέσα από το σώμα, τη φωνή και τη μνήμη. Η παράσταση επεκτείνει την έννοια της μνήμης πέρα από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβάνοντας τη φύση και τα μη ανθρώπινα όντα ως φορείς της, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στην απώλεια, την επιβίωση και την αναγέννηση.

Δείτε εδώ το trailer της παράστασης.Για περισσότερες λεπτομέρειες και δήλωση συμμετοχής εδώ.

Εργαστήριο φωτισμού για καλλιτέχνες παραστατικών τεχνών

Παράλληλα, η Στέγη Χορού Λεμεσού, στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης νέων δημιουργών Moving The New, διοργανώνει το εργαστήριο φωτισμού «Lighting Otherwise» με τον σχεδιαστή φωτισμού Βασίλη Πετεινάρη.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου, από τις 14:00 έως τις 19:00, και απευθύνεται σε καλλιτέχνες και δημιουργούς των παραστατικών τεχνών.

Μέσα από θεωρητική προσέγγιση, πρακτικές εφαρμογές και πειραματισμό, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν διαφορετικές μεθοδολογίες σχεδιασμού φωτισμού, συνδυάζοντας τον θεατρικό φωτισμό με εναλλακτικές πηγές φωτός και αναζητώντας νέους τρόπους δημιουργίας χώρου, ατμόσφαιρας και σκηνικής αφήγησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εισαγωγή στις δυνατότητες του 3D visualization ως εργαλείου σχεδιασμού και ανάπτυξης φωτιστικών ιδεών κατά τη δημιουργική διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για το εργαστήριο, καθώς και για την ακρόαση, θα ανακοινωθούν μέσω των επίσημων καναλιών του Open House Festival.

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