Μήνες μετά... προκηρύχθηκε τελικά η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - Αποκτά διαγωνιστικό χαρακτήρα και «ταξιδεύει» στην Ευρώπη

Αλλαγές στη μορφή της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου εισάγει από τη φετινή διοργάνωση το Υφυπουργείο Πολιτισμού, με τον θεσμό να αποκτά διαγωνιστικό χαρακτήρα και τις παραγωγές που θα διακριθούν να αποκτούν τη δυνατότητα παρουσίασης εκτός Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027, με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας της κυπριακής χορογραφικής δημιουργίας στο εξωτερικό.

Η βασική αλλαγή αφορά την εισαγωγή διαγωνιστικού χαρακτήρα στον θεσμό. Οι παραγωγές που θα διακριθούν και θα επιλεγούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν, πέραν της Λευκωσίας, σε Αθήνα, Βερολίνο και Λονδίνο. Πρόκειται για πόλεις στις οποίες, όπως αναφέρει το Υφυπουργείο, αναπτύσσει και στηρίζει δράσεις εξωστρέφειας μέσω των πολιτιστικών του κέντρων.

Το Υφυπουργείο εντάσσει τη νέα μορφή της Πλατφόρμας στην προσπάθεια σύνδεσης της κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας με το ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιβάλλον, με έμφαση στην προβολή των δημιουργών στο εξωτερικό και στη δημιουργία ευκαιριών για συνεργασίες και κινητικότητα.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα ανέφερε ότι στόχος είναι να δοθεί στους Κύπριους δημιουργούς η δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους σε διεθνές κοινό και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες. Χαρακτήρισε, παράλληλα, την πρωτοβουλία ως μία από τις πρώτες στοχευμένες δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην Πλατφόρμα θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από τις 12 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2026, στις 14.00, μέσω της πλατφόρμας Grants4Arts.

Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου αποτελεί ετήσιο θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού και διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, με τη συνεργασία της Στέγης Χορού Λεμεσού.