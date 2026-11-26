Έξι Ελληνοκύπριες και έξι Τουρκοκύπριες επαγγελματίες χορεύτριες συναντώνται επί σκηνής για να αφηγηθούν, μέσα από τη γλώσσα του σώματος και της κίνησης, ιστορίες γυναικών που έχουν βιώσει την έμφυλη βία, στο δικοινοτικό χορόδραμα «Μ’ Ακούς; – Beni Duyan?».

Το έργο αποτελεί έμπνευση του χορογράφου και σκηνοθέτη Γιώργου Δημόπουλου, ο οποίος συνδημιουργεί με τη χοροθεραπεύτρια Μαρία Χαραλάμπους, ενώ τη δραματουργία υπογράφει η Αγγελίνα Μήτκα.

Με αφετηρία τις βιωμένες εμπειρίες γυναικών, η παραγωγή διερευνά τις διαφορετικές μορφές της έμφυλης βίας, τις επιπτώσεις τους στη ζωή των γυναικών, αλλά και τη δύναμη της αλληλεγγύης, μέσα από μια κοινή καλλιτεχνική δημιουργία που υπερβαίνει τον κοινοτικό διαχωρισμό.

Μια πρώτη εικόνα του έργου παρουσιάστηκε μέσα από την προβολή του προωθητικού φιλμ της παραγωγής και ενός σύντομου καλλιτεχνικού δρώμενου.

Πέρα από την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από το ζήτημα της έμφυλης βίας, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην έμπρακτη στήριξη του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και της τουρκοκυπριακής οργάνωσης KAYAD (Woman-to-Life Support Association). Στους δύο οργανισμούς θα διατεθούν ισόποσα όλα τα καθαρά έσοδα των παραστάσεων.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι χορεύτριες Zehra Koccat, Σταυρίνα Χαραλάμπους, Dila Oranli, Σταυριανή Τταντή, Selsu Solman, Χάρις Γεωργίου, Hayal Gezer, Μαρία Ανδρέου, Peren Varanogullari, Αγγελίνα Αναστασιάδου, Doğa Arifoğlu και Στέφανη Παστελλά.

Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρουσιάζεται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) και το Σπίτι της Συνεργασίας (Home for Cooperation), με τη στήριξη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, του Aridemi Foundation, διπλωματικών αποστολών, του Συνδέσμου Χοροθεραπείας Κύπρου και της Σχολής Χορού The Dance Central.

Μέρος των δραστηριοτήτων της παραγωγής χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, μέσω του Grow Civic του Civic Space.

Πληροφορίες

«Μ’ Ακούς; - Beni Duyan?»

Ημερομηνίες: 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Προπώληση εισιτηρίων: soldoutticketbox.com

Τοποθεσία: Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία