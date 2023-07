Επιχορήγηση έργων ακαδημαϊκού και πολιτιστικού χαρακτήρα από ιαπωνική πρεσβεία

Την αποδοχή αιτήσεων επιχορήγησης για μονοετή και πολυετή έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Japan World Exposition 1970 Commemorative (JEC) ανακοίνωσε την Τρίτη η πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται, το «The Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund» συγκαταλέγει την Κύπρο στις χώρες στις οποίες δίνεται προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής έργων, με τους επιτυχόντες να δικαιούνται επιχορηγήσεις 3.000.000 γεν για έργα διάρκειας ενός έτους (περίπου 19.252 ευρώ) και 15.000.000 γεν (περίπου 96.264 ευρώ) για πολυετή έργα.

Σύμφωνα με την ιαπωνική πρεσβεία, δικαίωμα συμμετοχής έχουν έργα που συμβάλλουν στη διεθνή πολιτιστική ανταλλαγή ή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας με την Ιαπωνία και διεθνή έργα στους τομείς της εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής μελέτης σε βασικές φυσικές επιστήμες, εξαιρουμένης της μηχανικής και της ιατρικής επιστήμης.

Προστίθεται ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές μεταξύ 1 και 30 Σεπτεμβρίου μέσω διεθνούς αλληλογραφίας στη διεύθυνση KANSAI OSAKA 21st Century Association, Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Department, 29 F, Nakanoshima Center Building, 6-2-27 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, 530-0005 Japan.

Σημειώνεται επίσης ότι τα έργα από αιτητές με έδρα την Κύπρο υπό τον τίτλο «Peace Lab: In Search for Harmony between Man and Topos» και «MAPS: Mobile Agora for Participatory Spaces» προκρίθηκαν και επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα το 2021 και το 2022 αντίστοιχα, με το έργο που επιλέχθηκε το 2021 να πραγματοποιείται το 2022 λαμβάνοντας χορηγία 2.200.000 γεν (περίπου 15.000 ευρώ) και το έργο που επιλέχθηκε το 2022 να πραγματοποιείται τον Ιούλιο του 2023 λαμβάνοντας το ποσό των 1.000.000 γεν (περίπου 6.500 ευρώ).

Συμπληρώνεται ότι το πρόγραμμα επιχορήγησης αναμνηστικών ταμείων Japan World Exposition 1970 (πρόγραμμα επιχορήγησης JEC Fund) διαχειρίζεται μέρος των εσόδων από το Japan World Exposition του 1970 (Expo ’70) ως Ταμείο, έχοντας προσφέρει επιχορηγήσεις περίπου 19,3 δισεκατομμυρίων γεν (JEC Fund Grants) σε περίπου 4.600 έργα από το 1971 για έργα που είχαν σχεδιαστεί για να συνεχίσουν την ιδέα του Expo '70 και να συμβάλλουν στην αμοιβαία κατανόηση των λαών.

Για το οικονομικό έτος 2024, το πρόγραμμα επιχορήγησης του Ταμείου JEC καλεί το κοινό να υποβάλει αιτήσεις για επιχορήγηση έργων συνολικού ύψους 115 εκατομμυρίων γιεν, καταλήγει η ανακοίνωση.