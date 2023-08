Θέατρο Ριάλτο | Όλο το πρόγραμμα για τον Σεπτέμβριο

Από Andre Rieu, Χριστιανόπουλο σε παιδικές παραστάσεις, χορευτικά περφόρμανς και stand - up comedy

Το θέατρο Ριάλτο, ο πνευματικός και πολιτιστικός πυλώνας της Λεμεσού, ανακοινώνει το πρόγραμμα παραστάσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επιστρέφει δυναμικά για να προσφέρει μια σεζόν που θα χαρίσει στους θεατές μοναδικές και ανεπανάληπτες καλλιτεχνικές εμπειρίες.

13 – 16/09 Σεπτεμβρίου (Τετάρτη - Σάββατο), 20:00 (Διάρκεια: 130’)

Το έργο που πάει λάθος I Alpha Κύπρου (6+)​

​O Alpha Κύπρου παρουσιάζει τη βραβευμένη με Olivier Award κωμωδία καταστροφών των Henry Lewis,Jonathan Sayer και Henry Shields. Η πιο πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, που γνώρισε τεράστια επιτυχία σε πάνω από 30 χώρες, επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Ριάλτο. Υπόθεση: Μια «ερασιτεχνική» ομάδα από ατάλαντους ηθοποιούς καλείται να φέρει εις πέρας το έργο μυστηρίου Ο φόνος στην Έπαυλη Χάμερσον. Το αποτέλεσμα είναι άκρως καταστροφικό και ξεκαρδιστικό.

Απόδοση-σκηνοθεσία: Φώτης Γεωργίδης. Ηθοποιοί: Μάριος Δημητρίου, Φώτης Γεωργίδης, Σοφοκλής Κασκαούνιας, Ανδρέας Τσιέλεπος, Άννα Γιαγκιώζη, Ιωάννα Λαμπροπούλου και Βασίλης Χαραλάμπους.

€20 / €15

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, 19:00 (Διάρκεια: 120’)

Andre Rieu's 2023 Maastricht Concert - Love is All Around

Η ετήσια γιορταστική συναυλία του André Rieu σε βιντεοσκοπημένη μετάδοση στο Θέατρο Ριάλτο. Ο Βασιλιάς του Βαλς θα παρουσιάσει μια ολοκαίνουργια συναυλία γεμάτη με ξεσηκωτική μουσική και ρομαντικά βαλς από τη γενέτειρα πόλη του, το Μάαστριχτ. Μαζί με την αγαπημένη του ορχήστρα Johann Strauss, τη γοητευτική χορωδία Gospel και καλεσμένους-έκπληξη, ο André δημιουργεί ένα διασκεδαστικό πάρτι όπου η αγάπη είναι παντού!

€15 / €10

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, 20:30 (Διάρκεια: 60‘) Performing Silence – Πέτρος Κονναρής Ι FlashArt 2023

Υπάρχει κάτι συγκινητικό στο να παίρνεις χρόνο να παρατηρείς μικρές λεπτομέρειες και να ανακαλύπτεις τι άλλο κρύβεται κάτω από την επιφάνεια. Να παρατηρείς τα χέρια να κατευθύνονται το ένα προς το άλλο, να ακούς μια βαθιά αναπνοή, να συνοδεύεις το ταξίδι κάποι@ στην πολυτιμότητα και στο _______. Το Performing Silence επιστρέφει δύο χρόνια μετά τις πρώτες παρουσιάσεις του και ερευνά πώς να ακούσεις μια διακριτική παρουσία που δεν είναι κραυγαλέα, να αφουγκραστείς μια ησυχία που συνήθως καλύπτεται από θόρυβο και ένταση.

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Πέτρος Κονναρής. Με τους/τις: Ελεάνα Αλεξάνδρου, Γεωργία Ανδρέου, Πασκάλ Καρόν, Αθηνά Γεωργίου, Άννη Χούρη, Μαριλένα Κυριάκου, Κάλια Μαλιαλή, Αριάνα Μαρκουλίδου, Δέσποινα Μιχαηλίδου, Αλέξης Βασιλείου. Δραματουργία: Ροδιά Βόμβολου. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Τερψιχόρη 2021 των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ.

€ 12 / €10

22 – 24 Σεπτεμβρίου (Παρασκευή - Κυριακή), Στάνταρ Κκόμετυ Φεστιβάλ | Stand-up Comedy Festival (16+)​

​Οι Στάνταρ Κκόμετυ σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, διοργανώνουν το πρώτο φεστιβάλ stand-up κωμωδίας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Κυριάκου. Ένα τριήμερο που αρχίζει με open-mic, παραστάσεις μουσικής κωμωδίας και stand-up comedy δωρεάν για όλη την οικογένεια στην Πλατεία Ηρώων. Στη συνέχεια, το Φεστιβάλ μεταφέρεται στο Θέατρο Ριάλτο για δύο παραστάσεις, συστήνοντας για πρώτη φορά στο κοινό τους κορυφαίους Κύπριους stand-up κωμικούς. Το φεστιβάλ, θα συνεχίζεται στο Σουσού Bar για ποτό, μουσική, συζήτηση με τους κωμικούς και impromptu open-mic. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με ανοικτή συζήτηση (podcast) στη σκηνή του θεάτρου, ενώ το Φεστιβάλ θα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει την αυθεντική stand-up κωμωδία, μέσα από δωρεάν σεμινάρια και συζητήσεις. (Περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ).

€ 12/10 (€20 Κάρτα Φεστιβάλ)

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, 20:30 (Διάρκεια: 75‘)

Το Ταγκαλάκι – Ντίνος Χριστιανόπουλος | Αντώνης Μποσκοΐτης | Σε συνεργασία με το Βιβλιοτρόπιο​

Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο μεγάλος ποιητής και ο άνθρωπος των αντιφάσεων. Αυτές είναι οι δύο όψεις του που αναδεικνύονται μέσα από το θεατρικό έργο του Αντώνη Μποσκοΐτη.

Το έργο αποτελεί θεατροποίηση μίας συνέντευξης επικών διαστάσεων που είχε παραχωρήσει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος στον Αντώνη Μποσκοΐτη το 2013 και που είχε κάνει μεγάλη αίσθηση με τη δημοσίευσή της. Κείμενο - σκηνοθεσία: Αντώνης Μποσκοΐτης

Παίζουν: Χάρης Φλέουρας - Αντώνης Μποσκοΐτης. Μουσική: Γιώργης Χριστοδούλου

Το τραγούδι της παράστασης ερμηνεύει ο Παντελής Θεοχαρίδης σε στίχους Θωμά Κοροβίνη.

€15 / 12

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, 11:00 (Διάρκεια: 70’)

H μουσική δραπετεύει… I Π.Κ. Επιλογή (4+)​

Ένα μοναδικό διαδραστικό δρώμενο με τη συμμετοχή των παιδιών και μουσική με έργα για πιάνο 4 χέρια από την Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή. Μια μουσική περιπέτεια με ένα στοιχειωμένο κάστρο, ένα πιάνο που παίζει μόνο τρομακτική μουσική και μια οικογένεια μαγισσών, τεράτων και φαντασμάτων. Μαζί με τους μικρούς μας φίλους, θα λύσουμε μουσικούς γρίφους, θα ανοίξουμε κλειδωμένες πόρτες και θα ελευθερώσουμε τη μουσική!

Συγγραφή κειμένου: Κορίνα Βασιλείου, Εμψυχωτής επί σκηνής: Πένυ Φοινίρη, Πιάνο: Gergana Georgieva, Κορίνα Βασιλείου.

€8 / 6

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, 20:30 (Διάρκεια: 45’)

Επί Σκηνής MOS - Open House Festival I Στέγη Χορού Λεμεσού (8+)

Δύο περφόρμερ συνδιαλέγονται με εικόνες ασύνδετες μεταξύ τους και επιχειρούν να προσδώσουν τη δική τους καταγραφή στον χώρο. Το σώμα και η (μικρο)κίνηση συνυπάρχουν με παράδοξα αντικείμενα και υλικά, λειτουργώντας ως μέσα παραγωγής ήχου. Οι περφόρμερ γίνονται οι διαμεσολαβητές μεταξύ αρχείου και θεατή, προτείνουν τις προσωπικές τους αποτυπώσεις, συνθέτουν τη δική τους ηχητική διασκευή ενός μη γραμμικού κινηματογραφικού σεναρίου και, τελικά, επιλέγουν τι θα μπορούσε να ακούγεται.

Ιδέα & Χορογραφία: Ιωάννα Παρασκευοπούλου. Ερμηνεία: Γιώργος Κοτσιφάκης, Ιωάννα Παρασκευόπουλου. Δραματουργία: Έλενα Νοβάκοβιτς. Μία παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

€10 / 8

Πληροφορίες

E-ticket: www.rialto.com.cy

Ταμείο Θεάτρου: 77777745 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-15:00)

Θέατρο Ριάλτο, Ανδρέα Δρουσιώτη στη πλατεία Ηρώων 3040 Λεμεσός