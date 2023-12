«On the move» | Αυτή την Κυριακή στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο

Η ζωτική σχέση μεταξύ (των συνθηκών) του αναγκαίου και του ικανού

Τι σημαίνει ο τίτλος αυτής της παράστασης; Σημαίνει την αναγνώριση, καταρχάς, την υπέρβαση, ακολούθως, και την κατάργηση, εντέλει, όλων των πρέπει που κάθε τίτλος/νόρμα/στερεότυπο υποτίθεται ότι πρέπει να σημαίνει. Ναι, αυτό σημαίνει. Το οποίο, μεταφράζεται σε παραστατική ανάδειξη (αποκάλυψη) της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ του αναγκαίου και του ικανού, του «πρέπει» και του «μπορεί».

On the move: Η αμφίδρομη βαθιά σχέση μεταξύ του «πρέπει» και του«μπορεί», μεταξύ (των συνθηκών) του αναγκαίου και του ικανού.

Τι σημαίνει; Σημαίνει πολλά, σημαίνει (ως και) τα πάντα! Σημαίνει, όλες τις πιθανές και απίθανες κινήσεις, όλες τις λογικές και παράλογες ενδείξεις, που συνθέτουν την μια και μοναδική Παρτίδα – σύνθεση άπειρων παρτίδων – τούτης της τόσο λογικής και συνάμα παράλογης ζωής.

Κάποια από τα μοτίβα και τις κινήσεις της παράστασης «On the move» αντλούν την έμπνευση τους από την συλλογή (64 ποιημάτων) με τίτλο «Παρτίδα» του Αντρέα Κουζέλη.

Τι είναι και τι σημαίνουν οι 64 ποιητικές θέσεις/κινήσεις (On the move) της Παρτίδας του Ανδρέα Κουζέλη;

Κάθε νέο βήμα γνωριμίας με κάθε νέο απ’ τα ατέλειωτα δημιουργήματα με τα οποία ο αγαπημένος φίλος Ανδρέας ακατάπαυστα μας εφοδιάζει εκστασιάζοντας το νου και απογειώνοντας τη ψυχή μας, έχει τον μαγευτικό χαρακτήρα του αποκαλυπτικού. Τι μας αποκαλύπτει; Καταρχάς και υπεράνω όλων, κρυμμένα μυστικά και κωδικούς από τα δημιουργήματα του παρελθόντος του, υποχρεώνοντάς μας να επιστρέψουμε πίσω σε αυτά, να τα ανακαλύψουμε ξανά από την αρχή.

Ο λογοτεχνικός τρόπος του Ανδρέα Κουζέλη προσομοιάζει με μια ατέλειωτη συνωμοσία της ελεύθερης σκέψης, στο κέντρο της οποίας ανύποπτες στροβιλίζονται όλες – μία προς μία – οι ερμηνευτικές βεβαιότητες που η ίδια έχει σε προηγούμενο χρόνο υποβάλλει, παγιδεύοντας με την άγρια χαρά που χαρακτηρίζει τις επαναστατημένες υπάρξεις, όσους κι όσες ήθελαν βεβιασμένα να νομίζουν πως είχαν και έχουν καταλάβει, αυτά που μονάχα η αληθινά ελεύθερη, η επαναστατημένη μέσα από το DNA της σκέψη, είναι σε «θέση» να καταλάβει.

Η νέα, ποιητική ως προς τη μορφή της τούτη τη φορά, «Παρτίδα» του Ανδρέα Κουζέλη, προσωπικά σε μένα που είχα τη χαρά και τη τύχη να συνεργαστώ μαζί του και στο παρελθόν, αποκωδικοποίησε στοιχεία ζωτικά της τότε σκέψης του που επί χρόνια εντός μου παρέμεναν διφορούμενα ή και αναπάντητα, συνοδευόμενα από την μαγική (μεταμορφωτική) δύναμη του ταμένου να απαντηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον υπαρξιακού ερωτηματικού.

On the move: Ναι, ήξερα πάντα – το ομολογώ - πως κι ο Ανδρέας ήξερε τα ερωτήματα που (μου) είχε υποβάλλει, όπως και ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή – μέσα στην αέναη κίνηση του χρόνου - η στιγμή η κατάλληλη (ερμηνευτικά) να μου τ’ απαντήσει.

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων του «Dance Waves festival / Bridges over the waves» με την χορηγία του προγράμματος Κύπρια.

Συντελεστές παράστασης

Ιδέα, χορογραφία: Έλενα Χριστοδουλίδου

Χορεύουν: Βιβή Χριστοδουλοπούλου, Νικόλ Γιάννακα, Μαρία Μασώνου

Επί σκηνής: Αντρέας Κουζέλης

Μουσική: Χάρης Σοφοκλέους, Κoki Nakano, Shida Shahabi

Σκηνογραφία, κοστούμια: Ελένη Ιωάννου

Φωτογραφίες: Ιωάννα Σινκλαίρ

Παραγωγή: Dance Lab Nicosia

Πληροφορίες

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023, 19.00

Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο: Νέας Έγκωμης 8, Έγκωμη.

Εισιτήρια στην είσοδο του θεάτρου την μέρα της παράστασης.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο 22781104.