Φεστιβάλ χορού και παραστατικών τεχνών On Bodies 2025

Δημοσιεύθηκε 29.04.2025

Η Στέγη Χορού Λευκωσίας διοργανώνει το φεστιβάλ On Bodies 2025 που θα πραγματοποιηθεί στις 22-25 Μαΐου 2025. Το φεστιβάλ On Bodies είναι ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ χορού και performance της Κύπρου με επίκεντρο τα τελευταία χρόνια τη σύνδεση της τέχνης του χορού με τη σημερινή πραγματικότητα.

Σε συσχέτιση με την περσινή θεματική της επούλωσης, το On Bodies 2025 θα εστιάσει στην ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: την ικανότητα προσαρμογής—είτε ως άτομα, είτε ως κοινότητες, είτε ως αλληλοσυνδεδεμένα δίκτυα—σε προκλήσεις της ζωής. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της υγιούς λειτουργίας μπροστά σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου και την αντοχή σε παρατεταμένα ή σοβαρά τραύματα, είτε προσωπικά είτε περιβαλλοντικά. Το φεστιβάλ εξερευνά στοιχεία, πρακτικές και εμπειρίες που σχετίζονται με το ανθεκτικό σώμα σε διάφορα προσωπικά, συλλογικά, κοινοτικά και κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια και πώς η ανθεκτικότητα τροφοδοτεί τους μηχανισμούς επιβίωσης στις μέρες μας.

Ενσωματώνοντας διάφορες μορφές παραστάσεων σύγχρονης χορογραφίας (έργα σκηνής, διαδραστικές/συμμετοχικές δημιουργίες, performance lectures, τοποειδικά περφόρμανς, έργα μεγάλης διάρκειας, κ.α) προσβλέπουμε στην κριτική συσχέτιση με τις ανησυχίες και προβληματισμούς που υπάρχουν στις μέρες μας.

Το φετινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει προτάσεις από νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες από Κύπρο και εξωτερικό, καθώς και εργαστήρια, συζητήσεις και πάρτι. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στην κύρια σκηνή και στη γειτονιά της Στέγης Χορού Λευκωσίας, καθώς και στο πάρκο Αθαλάσσας. Το συνολικό πρόγραμμα του φεστιβάλ επιμελήθηκε ο Πέτρος Κονναρής και τα κομμάτια από το ανοικτό κάλεσμα επιλέχθηκαν μαζί με τους Αριάννα Οικονόμου, Ανδρομάχη Δ. Lindahl, Παύλο Μάριο Κτωρίδη και Χάρις Ιακώβου.

Την Πέμπτη 22.5 ξεκινούμε με την ομάδα Interference net. (CY) και τον επιτελεστικό περίπατο Συνάντηση στον Άγιον Αντρέα για διερεύνηση των πολυεπίπεδων γεωγραφιών που περιβάλλουν την Στέγη Χορού Λευκωσίας. Συνεχίζουμε με τον Ahmed El Gendy (EG/NL) και το έργο i feel you like the moon feels the earth που μοιράζεται προσωπικές ιστορίες για το πως η εγγύτητα, η σιωπή, και ο χρόνος μεταβάλλουν τη συσχέτιση με αγνώστους.

Την Παρασκευή 23.5 τη βραδιά στη Στέγη ανοίγει ο Γιώργος Μπίζιος (CY) με το έργο right in the center of the matter, μια παραστατική σύνθεση που προτείνει μια διαδικασία ενεργοποίησης της καρδιάς. Συνεχίζουμε με το The Mangonel Project της Αυγουστίνας Τρίαρου (CY) και μεταβαλλόμενα, φορτισμένα σώματα στα πρόθυρα της σύγκρουσης, που κινούνται, περιστρέφονται και πέφτουν. Τη βραδιά κλείνει ο Satoshi Kudo (JP/SE) και το Unreliable Narrator, μια περίπλοκη χορογραφία αποδομημένων και διακεκομμένων κινήσεων σε συνδυασμό με ημιτονικούς ήχους. Ο Satoshi επίσης, στις 21 και 22 Μαΐου, θα πραγματοποιήσει χορευτικό εργαστήρι με βάση το πρωτότυπο του κινησιολόγιο.

Το Σάββατο 24.5 η Κωνσταντίνα Σκαλιώντα (CY) με την παράσταση SIDE EFFECTS, διεκδικεί την σκηνή ως τόπο και αποκαθιστά την ορατότητά της ως γυναίκα, κόντρα σε μια πατριαρχική κοινωνία που συνεχώς αποσιωπεί και εξαφανίζει την εμπειρία της. Η Mariia Bakalo (UKR) στην επιτελεστική διάλεξη how to hold in one piece εξιστορείται, μέσα από την αφηγούμενη κίνηση, εμπειρίες σχετικά με την αντίσταση, την ανθεκτικότητα και την επιβίωση. Ολοκληρώνουμε τη βραδιά με την Νάγια Τ. Καρακώστα (CY) και το Awake όπου μαζί με την ομάδα της εξερευνούν τις μικρές καθημερινές κινήσεις του ξυπνήματός τους, που ενσωματώνουν την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα.

Tο πρόγραμμα του Σαββάτου έχει στόχο να είναι φιλικό προς άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες μέσω εφαρμογής μεθόδων δημιουργικής προσβασιμότητας με ενσωματωμένα στοιχεία ακουστικής περιγραφής. Για τα έργα SIDE EFFECTS και how to hold in one piece, θα πραγματοποιηθούν απτικές ξεναγήσεις η ώρα 18:00 και για το έργο Awaken κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Επίσης, θα υπάρχει διερμηνεία στην ΚΝΓ για όλες τις παραστάσεις.

Την Κυριακή 25.5 οι arisandmartha (GR) στο ALL THAT MATTER or notes on performing friendship εξερευνούν επί σκηνής το συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο της φιλίας, της επαγγελματικής συνεργασίας, της σχέσης και της σκηνικής συνύπαρξης τους. Η Jana Jacuka (LV/NL) κλείνει το φεστιβάλ με το ΗΑ και αφαιρώντας όλους τους θεατρικούς περισπασμούς, εξερευνά την επιτελεστικότητα του γέλιου ως μηχανισμό διαφυγής.

Πέρα από τις παραστάσεις στη και γύρω από τη Στέγη Χορού Λευκωσίας πραγματοποιείται το Resisting Extinction της Olive Bieringa/ Body Cartography (NZ/NOR) με τη στήριξη του Perform Europe στο πλαίσιο του πρότζεκτ Resisting Extinction στις περιφέρειες. Η συμμετοχική αυτή παράσταση που θα γίνει στο πάρκο Αθαλάσσας πραγματεύεται την οικολογική κρίση και προσφέρει πρακτικές για να ζούμε και να πεθαίνουμε μαζί, πάνω, σε και με μια κατεστραμμένη γη.

Διοργανωτής: Στέγη Χορού Λευκωσίας

Θεσμικός Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου

Υποστηρικτές: Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου, Τerra Cypria, BirdLife Cyprus, Perform Europe Συνεργάτης Κινητικότητας: Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Εισιτήρια: €12/ €8* ανά μέρα

https://dancehouselefkosia.com/events-2/

*φοιτητές, ανάπηρα άτομα/ άτομα με αναπηρία, συνταξιούχοι

και φίλοι Στέγης Χορού Λευκωσίας με την χρήση του κουπονιού ‘‘REDUCED4’’ κατά τη

διάρκεια της αγοράς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Τετάρτη 21.5

10:00: rehearsal − Εργαστήρι

Satoshi Kudo (JP/SE) − Motion Qualia (120’) *

Πέμπτη 22.5

10:00: rehearsal − Εργαστήρι

Satoshi Kudo (JP/SE) − Motion Qualia (120’) *

17:30: Στέγη Χορού Λευκωσίας – Bodies in the Garden

Interference net. (CY) – Συνάντηση στον Άγιον Αντρέα (150’)

20:00: Στέγη Χορού Λευκωσίας – Bodies on Stage

Ahmed El Gendy (EG/NL) – i feel you like the moon feels the earth (45’)

Παρασκευή 23.5

17:00: Πάρκο Αθαλάσσας – Bodies in the Garden

Olive Bieringa και Otto Ramstad (NZ/NOR) – Resisting Extinction (150’) **

20:00: Στέγη Χορού Λευκωσίας – Bodies on Stage

Γιώργος Μπίζιος (CY) – right in the center of the matter (15’)

Αυγουστίνα Τριάρου (CY) – The Mangonel Project (30’)

Satoshi Kudo (JP/SE) – Unreliable Narrator (20’)

Σάββατο 24.5

10:00 και 17:00: Πάρκο Αθαλάσσας – Bodies in the Garden

Olive Bieringa και Otto Ramstad (NZ/NOR) – Resisting Extinction (150’) **

20:00: Στέγη Χορού Λευκωσίας – Bodies on Stage

Κωνσταντίνα Σκαλιώντα (CY) – SIDE EFFECTS (30’)

Mariia Bakalo (UKR) – How to Hold in One Piece (21’)

Νάγια Τ. Καρακώστα (CY) – Awaken (30’)

Κυριακή 25.5

10:00: Πάρκο Αθαλάσσας – Bodies in the Garden

Olive Bieringa και Otto Ramstad (NZ/NOR) – Resisting Extinction (150’) **

20:00: Στέγη Χορού Λευκωσίας – Bodies on Stage

arisandmartha (GR) – ALL THAT MATTER or notes on performing friendship (45’)

Jana Jacuka (LV/ NL) – HA (40’)

* Κόστος συμμετοχής €60 (€50 για φίλους της Στέγης). Περισσότερες πληροφορίες και

δήλωση συμμετοχής: https://dancehouselefkosia.com/blog/events/workshop-with-satoshi-

kudo-motion-qualia/

** Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Aπαραίτητη προκράτηση στο

https://forms.gle/gFD3Gk8Ee1U199th9