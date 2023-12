«Say yes! Again and again» για δύο παραστάσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό

Επί σκηνής τρεις περφόρμερ από Κύπρο, Ολλανδία και Ελλάδα, οι οποίοι μέσω της κίνησης και του λόγου, μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες που τις/τους διαμόρφωσαν ως άτομα

Η ομάδα «Εν δράσει» παρουσιάζει την παράσταση «Say yes! Again and again», μια δημιουργία της Εύης Δημητρίου, σε συνεργασία με τις/τους περφόρμερ Ελευθερία Σωκράτους, Bas van der Kruk και Ράνια Γλυμίτσα, στο Θέατρο Δέντρο, στη Λευκωσία, και στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό.

H παράσταση «Say yes! Again and again», πραγματεύεται θέματα ταυτότητας με έμφαση στο φύλο. Η χορογράφος εμπνευσμένη από το βιβλίο Pleasure Activism: The pleasure of feeling good (Brown, AK Press, 2019), διερευνά το τι μπορεί να σημαίνει ο όρος «ακτιβισμός» σήμερα, εξετάζοντας τη δυναμική και τις θετικές επιπτώσεις του να μπορούμε να λέμε ΝΑΙ στον εαυτό μας, στα θέλω μας, στις ανάγκες μας.

Επί σκηνής τρεις περφόρμερ από Κύπρο, Ολλανδία και Ελλάδα, μέσω της κίνησης και του λόγου, μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες που τις/τους διαμόρφωσαν ως άτομα, διερευνώντας τους κοινωνικούς κανόνες, τις υποκειμενικότητες, και τις κανονιστικές πιέσεις. Η έρευνα για την παράσταση ξεκίνησε με το έργο Say Yes! και εξελίχτηκε στο έργο «Say yes! Again and again», με σκοπό να διερευνήσει τις προσωπικές αποφάσεις που μας διαμορφώνουν στο εδώ και το τώρα.

Λίγα λόγια για την Χορογράφο

Η Εύη Δημητρίου είναι χορογράφος/χορεύτρια και περφόρμερ με έδρα την Κύπρο. Μέσα από μια πολυθεματική προσέγγιση του χορού, του θεάτρου, των παραστατικών τεχνών και του κινηματογράφου, η δουλειά της αντανακλά ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής δικαιοσύνης και της πολιτικής της φροντίδας. Το καλλιτεχνικό της έργο έχει προβληθεί εκτενώς σε περιοδείες ανά την Ευρώπη, αλλά και την Ασία, την Αφρική και τις ΗΠΑ.

Συντελεστές Παράστασης

Χορογραφία: Εύη Δημητρίου

Σε συνεργασία με τις/τους περφόρμερ: Ελευθερία Σωκράτους, Bas van der Kruk, Ράνια Γλυμίτσα

Σύμβουλος δραματουργίας: Τζωρτζίνα Κακουδάκη

Σχεδιασμός φωτισμού: Aleksandar Jotovik

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Μιχάλης Παπαμιχαήλ

Εκπαίδευση φωνής: Cathryn Robson

Επιμέλεια κοστουμιών: Κρίστια Μιχαηλίδου

Σε συζήτηση στην 1η φάση του έργου με τον: Παύλο Κουντουριώτη

Φωτογραφία: Παύλος Βριωνίδης

Γραφικά: Δέσποινα Καννάουρου

Παραγωγή: Ομάδα Εν Δράσει

Σημαντικές πληροφορίες

Όριο ηλικίας: +16 / Διάρκεια: 50’

Τιμές εισιτηρίων: 7 – 5 ευρώ

Παραστάσεις:

Λευκωσία: Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2023, Θέατρο Δέντρο 20.30

Πληροφορίες: 99349716

Online Eισιτήρια: Sold Out Tickets tinyurl.com/27f6d4ud

Λεμεσός: Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 Θέατρο Ριάλτο/ Επί Σκηνής

2 παραστάσεις: 18:30 και 20:30

Εισιτήρια: www.rialto.com.cy / t: 77 77 77 45 / Online Eισιτήρια: https://rialto.interticket.com/program/say-yes-again-and-againeui-djimitriou-2881?lang=el

