On Bodies 2024 | Με θεματική την «επούλωση» το φετινό πρόγραμμα - Όλες οι δράσεις

Η Στέγη Χορού Λευκωσίας διοργανώνει και φέτος το φεστιβάλ «On Bodies 2024» που θα πραγματοποιηθεί στις 16-19 Μαΐου 2024.

«On Bodies»

Το φεστιβάλ On Bodies είναι ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ χορού και performance της Κύπρου με σύγχρονες μορφές παραστατικών πρακτικών που ασχολούνται με τη χορογραφία και το σώμα ως μέσα δημιουργίας. Μέσα από τα 16 χρόνια πραγματοποίησής του, έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς δημιουργούς και ομάδες του νησιού να κάνουν τα πρώτα τους καλλιτεχνικά βήματα και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ευρύ κοινό.

Η έκδοση του 2024 που θα παρουσιάσουμε φέτος είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού της Στέγης που αφορά από τη μία την κοινωνική ανοικτότητα, την πολυμεσική ανταλλαγή, την καλλιτεχνική κινητικότητα και τη στήριξη της τοπικής κοινότητας με όσο το δυνατότερο καλύτερες εργασιακές συνθήκες.

Η φετινή θεματική του φεστιβάλ είναι η ΕΠΟΥΛΩΣΗ : η διαδικασία της θεραπείας μιας πληγής, η βοήθεια να ξεπεραστεί ένα τραύμα, η αποκατάσταση σε μια ψυχική ή σωματική κατάσταση χωρίς πόνο. Η αντιμετώπιση του τραύματος, και πιο συγκεκριμένα του συλλογικού τραύματος, είναι κάτι που χρειάζεται προσοχή και κατανόηση, ειδικά σε περιοχές που έχουν βιώσει συγκρούσεις και επιθετικότητα, όπως η Κύπρος.

Το φετινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει προτάσεις από νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες από Κύπρο και εξωτερικό που θα πραγματοποιηθούν στην κύρια σκηνή, στο κήπο και εξωτερικό χώρο της Στέγης Χορού Λευκωσίας καθώς και σε συνεργαζόμενους χώρους. Το συνολικό πρόγραμμα του φεστιβάλ επιμελήθηκε ο Πέτρος Κονναρής και τα κομμάτια από το ανοικτό κάλεσμα επιλέχθηκαν από τους Αριάννα Οικονόμου, Ανδρομάχη Δ. Lindahl, Παντελή Γεωργίου, Πέτρο Κονναρή και Έλενα Αγαθοκλέους.

Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

Ανοίγει το πρόγραμμα η Λία Χαράκη με το Body Unmuted που θα πραγματοποιηθεί στο the Studio, το πρώην Θέατρο ΠΟΛΙΣ, σε μία συνεργασία με το CYENS. Η κάθε επισκέπτρια, μπαίνει σε ένα δωμάτιο μια κάθε φορά, και ακούει τις ηχογραφήσεις που δημιουργήθηκαν, τοποθετώντας το σώμα της σε συγκεκριμένες θέσεις, που σκοπό έχουν να προκαλέσουν την ενσυναίσθηση ή την ταύτιση.

Το Body Unmuted είναι ένας ηχητικός περίπατος διάρκειας 40 λεπτών. Kάθε άτομο εισέρχεται στο χώρο κάθε 7 λεπτά με σειρά προτεραιότητας/σύστημα κρατήσεων που θα πραγματοποιείται επιτόπου στο χώρο. Το κοινό θα έχει πρόσβαση στο ηχοτοπίο μέσα από QR-code και χρειάζεται να φέρει το δικό του smartphone και ακουστικά. Θα υπάρχει βοήθεια και καθοδήγηση για την σύνδεση και την ομαλή μετάβαση στο περφόρμανς.

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Tο πρόγραμμα ξεκινά με την Ελισάβετ Παναγιώτου και το έργο childhood leftover που παρουσιάζει μια ποιητική αυτοβιογραφική ενδοσκόπηση γύρω από την παιδικότητα. Συνεχίζουμε με το έργο (W)holeman του Απόλλωνα Αναστασιάδη και ένα εσωτερικό διάλογο με τους φόβους και τις ανησυχίες.

Η Έλιαν Ρουμιέ, συμμετέχει στο φεστιβάλ με το 25km, ένα καλλιτεχνικό documentary και παράσταση χορού που προκύπτει από το αποτέλεσμα του περπατήματος των τεσσάρων γυναικών για 25km και μια ωδή στον εξαγνισμό της ψυχής και την εφήμερη επαφή με τη φύση.

Τη βραδιά κλείνει η ομάδα Physical Plastic και την Aneesha με μια υβριδική παράσταση χορού, φωνής και ήχου που εξερευνά την πολυπλοκότητα του θανάτου και του πόνου της απώλειας αλλά και τη διαδικασία συλλογικής θεραπείας.

*Στις 16 και 17 Μαΐου και παράλληλα με το φεστιβάλ, διοργανώνεται επίσης το Ατελιέ Healing: Becoming Well Again που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το EDN – European Dance Development Network και το Dance Gate Lefkosia- Cyprus.

Το πρόγραμμα του Ατελιέ επιμεληθήκαν οι Αριάννα Οικονόμου και Πέτρος Κονναρής και συμμετέχουν οι Κλίτος Τσιολής, Nihal Soganci, Δρ Σωκράτης Στρατής, Gervaise Savvias, Δρ Γαβριήλ Κουρέας, Αριάννα Οικονόμου, Δρ Έρικα Χαραλάμπους, Νάγια Τ. Καρακώστα, Έλενα Αγαθοκλέους, Ευαγόρας Βανέζης, Alexandra Waierstall, Λία Χαράκη, Ανδρομάχη Δ. Lindahl, Μπελίντα Παπαβασιλείου, Άννα Τζάκου, Melissa Garcia Carro, Πέτρος Κονναρής με ομιλίες, συζητήσεις, εργαστήρια, περιπάτους και άλλεςπαραστατικές δράσεις.

Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Tο έργο υπνοβάτης των Ηλίας Κλαρκ και Hannah Badura διερευνά την πολιτισμική ντροπή και ενοχή που απορρέει ως αποτέλεσμα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στην Κύπρο.

Ο Σωτήρης Σωτηρίου παρουσιάζει το έργο Βουβή Αντοχή για τις εσωτερικές ανεκπλήρωτες ανάγκες του εαυτού.

Το κομμάτι Eternally Alive - A2 της Στάλης Συμεών επισκέπτεται την ελληνική πανκ κουλτούρα με θαυμασμό, περιέργεια και σατιρική διάθεση εμπνευσμένη από το: Healing is the new punk και Punk is the old healing.

Η Μαρία Παπαχαραλάμπους και η Νεφέλη Κεντώνη - μητέρα και κόρη – στο έργο fsssssssssssss BOOOMMMM!!!!!! πλέκουν μια πολυεπίπεδη ιστορία για όλα όσα πρόθυμα και άθελά κληρονομούνται από γενιά σε γενιά.

Κυριακή 19 Μαΐου 2024

Ο Αλέξη Βασιλείου με το έργο ΣΑΚΡΑ μια ρυθμική, ηχητική και σωματική τελετουργία αναπαράστασης, πάνω στις καταβολές της γλώσσας, των συναισθημάτων και της ανθρώπινης εμπειρίας επηρεασμένη από την Ιεροτελεστία της Άνοιξης, του Igor Stravinsky.

[**Η παράσταση ΣΑΚΡΑ εκτυλίσσεται επί σκηνής - και οι ερμηνευτές εμφανίζονται γυμνοί, σε κοντινή απόσταση από τους θεατές, καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης.]

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το έργο Æffective Choreography του André Uerba ένα διαλογιστικό περφόρμανς με γυμνά σώματα ως τοπία που εξερευνούν την οικειότητα ως πρακτική συνύπαρξης. Ο δημιουργός συναντήθηκε και δούλεψε μαζί με τοπικούς καλλιτέχνες για την παρουσίαση του έργου στο πλαίσιο του φεστιβάλ «On Bodies 2024».

Ephemeral Symbiosis pt.I : Flumen Publicum

Επίσης, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχει η οπτικοακουστική εγκατάσταση Ephemeral Symbiosis pt.I : Flumen Publicum της Ρίας Αλεξάνδρου, η οποία μεταβάλλει τον κήπο της Στέγης Χορού Λευκωσίας και διερευνά την ανθρώπινη παρέμβαση και επιμέλεια της φύσης.

Η συμμετοχή της Αλεξάνδρου στο φεστιβάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πρόγραμμα κινητικότητας της Στέγης Χορού Λευκωσίας με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 | the Studio, 17.00-22.00

Λία Χαράκη (CY) - Body Unmuted – Διάρκεια: 40’ [16+]

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 | Στέγη Χορού Λευκωσία και γειτονιά, 19.30

Ελισάβετ Παναγιώτου (CY) - childhood leftovers - Bodies on Stage - Διάρκεια: 22’

Απόλλωνας Αναστασιάδης (CY) - (W)holeman - Bodies on Stage - Διάρκεια: 15’

Έλιαν Ρουμιέ (GR/SY) - 25km - Bodies in the Garden and Film - Διάρκεια: 27’

Physical Plastic και Aneesha (CY/US) - She was - Bodies on Stage - Διάρκεια: 30’

Σάββατο 18 Μαΐου 2024 | Στέγη Χορού Λευκωσίας, 19.30

Σωτήρης Σωτηρίου (CY) – Βουβή Αντοχή - Bodies on Stage - Διάρκεια: 20’

Ηλίας Κλαρκ και Hannah Badura (CY/PT) - υπνοβάτης - Βοdies on Stage - Διάρκεια: 20’

Στάλη Συμεών (GR) - Eternally Alive - A2 - Bodies on Stage - Διάρκεια: 30’

Νεφέλη Κεντώνη και Μαρία Παπαχαραλάμπους (CY) - fsssssssssssss BOOOMMMM!!!!!! - Bodies in the Garden - Διάρκεια: 25’

Πάρτυ

Κυριακή 19 Μαΐου 2024 | Στέγη Χορού Λευκωσίας, 19.30 [18+]

Αλέξης Βασιλείου (CY) – ΣΑΚΡΑ – 40’ **

André Uerba/ SHORT HOPE (PT/DE) - Æffective Choreography - 90’

οngoing

Ρία Αλεξάνδρου- Ephemeral Symbiosis pt.I : Flumen Publicum - Bodies in the Garden- καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Γενικές πληροφορίες

Φεστιβάλ χορού και παραστατικών τεχνών On Bodies 2024

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 16-19 Μαΐου 2024

Χώρος διεξαγωγής: Στέγη Χορού Λευκωσία,

https://dancehouselefkosia.com/events-2/

Εισιτήρια: €14/ €10* ανά μέρα [*φοιτητές, συνταξιούχοι και φίλοι Στέγης Χορού Λευκωσία] | Body Unmuted/The studio - Εισιτήρια μόνο στην είσοδο: 10 ευρώ/ 8 ευρώ (μειωμένη τιμή).

Διοργανωτής: Στέγη Χορού Λευκωσίας

Θεσμικός Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου

Υποστηρικτές: Dance Gate Lefkosia-Cyprus, EDN - European Dance Development Network, Goethe-Institut, CYENS - the studio, Kyriakides Piano Gallery

Συνεργάτης Κινητικότητας: Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΙΚ