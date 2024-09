Open House Festival 2024

To Open House Festival επιστρέφει στη Λεμεσό με σύγχρονο χορό και performance

Το Διεθνές φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και Performance Open House επιστρέφει στο κέντρο της Λεμεσού από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου με παραστάσεις, εργαστήρια και συζητήσεις από την τοπική και διεθνή σκηνή. Το φεστιβάλ ενεργοποιεί 8 διαφορετικούς χώρους πολιτισμού και καλεί το κοινό να περπατήσει το κεντρο της πόλης γνωρίζοντας παράλληλα την σύγχρονη χορογραφική δημιουργία.

Η φετινή έκδοση του φεστιβάλ ασχολείται με τις διαχρονικές έννοιες της μεταφόρφωσης και της μετάβασης ενώ παράλληλα καταπιάνεται με ζητήματα δεξιοτεχνίας στη σύγχρονη παραστατική δημιουργία. Tο 15ο Open House επιχειρεί να διερευνήσει το πως η σωματικότητα μπορεί να μεταβάλει την ταυτότητα και την εμπειρία του δημιουργού αλλά και του θεατή, θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης υπογραμμίζοντας την υποκειμενικότητα και την αστάθεια της σύγχρονης εποχής.

Στις 3 Οκτωβρίου στις 18:30 το a dance for the end of the world της Διαμάντως Χατζηζαχαρία ανοίγει το φεστιβάλ στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη ενώ στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης PULSE της Σουζάνας Φιαλά η οποία παντρεύει με περίτεχνο τρόπο τις γνώσεις της στη χορογραφία και το performance με τον προγραμματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Η έκθεση θα διαρκέσει καθόλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Στις 20:30 η πολυβραβευμένη Ιταλική παραγωγή Graces της Silvia Gribaudi παρουσιάζεται στο Θέατρο Ριάλτο συμπληρώνοντας την πρώτη μέρα με έναν κωμικό τόνο.

Στις 4 Οκτωβρίου μεταφερόμαστε στο Ξυδάδικο όπου ο Δημήτρης Χειμώνας σε συνεργασία με τον Zach Schoenhut παρουσίαζουν το to kill a beast ερευνώντας την αποτυχία στις απόπειρες για συνύπαρξη και για διαμοιρασμό εξουσίας. Στις 20:30 ο Πολυχώρος Συνεργείο θα φιλοξενήσει την αγγλική παραγωγή Iterations του Tom Cassani o οποίος μοιράζεται το πώς τοποθετώντας ένα νόμισμα στην τσέπη γίνεται έργο ζωής, συνδυάζοντας την μαγεία και την χορογραφία.

Στις 5 Οκτωβρίου η μέρα ξεκινά με δραματουργικές συζητήσεις στις Αποθήκες Παπαδάκη και συνεχίζει με την παρουσίαση του falling for (you) της Ιόλης Κασκάνη στο Arena Athlesis - μία παράσταση όπου η πτώση επιτρέπεται να συμβεί. Στις 19:30 η Αντρούλα Καφά στο Ξυδάδικο μοιράζεται το Sonic Offering, έναν ηχητικό διαλογισμό καλώντας μας να αναπνεύσουμε, να ακούσουμε βαθιά και να ενώσουμε τη φωνή μας με αυτή των γύρω μας. Η μέρα κλείνει στη Β’ Δημοτική Αγορά (Θέατρο Versus) με την γαλλοβεγλική παραγωγή Bless the Sound that Saved a Witch like me του Benjamin Kahn. To Bless… είναι ένα σωματικό και ηχητικό ταξίδι που φέρνει στην επιφάνεια την κραυγή ως την πιο άμεση, ακουστική μορφή έκφρασης επιτακτικής ανάγκης στον πολιτικό και δημόσιο χώρο.

Στις 6 Οκτωβριου το φεστιβάλ μεταφέρεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης για το And now in a leap, confident that what leaps, leaps as evidence of what we do not hear in all the leaps της Nour Paris, ένα έργο πρόσκληση σε μία κοινή στιγμή απόλαυσης και ανάτασης. Στις 20:30 το Ξυδάδικο θα υποδεχτεί την γαλλική παραγωγή REFACE από την καλλιτεχνική κολεκτίβα Les Idoles. Το REFACE είναι ένα μέρος για να παίξεις, ένα μέρος για να προσποιηθείς ότι είσαι κάποιος άλλος, είναι μια παράσταση για τεχνάσματα, κινηματογράφο και ψέματα. Το φεστιβάλ κλείνει με τους Stranger in the body και το performance - concert Dreams of Sahara στο Tapper. Οι Stranger in the body γεφυρώνουν το αρχαίο με το σύγχρονο, συνδυάζοντας post-punk και techno μουσική με στοιχεία από το Βιβλίο των Νεκρών και τη μυστικιστική φύση. Το τετραήμερο ολοκληρώνεται με ένα αξέχαστο πάρτυ λήξης!

Το φεστιβάλ εμπλουτίζεται με παράλληλες δράσεις:

Το προγραμμα performative γραφής Dear Festival & Friends σε επιμέλεια και συντονισμό Ροδιάς Βόμβολου και Μπετίνας Παναγιωτάρα καλεί καλλιτέχνες, ερευνητές, συγγραφείς και μέλη του κοινού να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ συλλογικά και να γράψουν σε μορφή επιστολών τις σκέψεις/αντιδράσεις που προκύπτουν από τις παραστάσεις Βρείτε το ανοιχτό κάλεσμα εδώ.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις παραστάσεις του φεστιβάλ.

Η Σουζάνα Φιαλά, ως παράλληλη δράση της έκθεσης PULSE, παραδίδει εργαστήρια ένας προς έναν για την χρήση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Comfy UI καλώντας σας να βυθιστείτε στον κόσμο της ψηφιακής δημιουργικότητας που θα μετατρέψει τις καλλιτεχνικές σας ιδέες και τη φαντασία σας σε εντυπωσιακές οπτικές πραγματικότητες. Βρείτε την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Για το το αναλυτικό πρόγραμμα των παραστάσεων επισκεφθείτε το www.dancehouse.com.cy

Προπώληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com

Για την παράσταση GRACES: rialto.interticket.com

FB: Open House Festival

IG: @dancehouselemesos

Πληροφορίες: 25340618

Διοργάνωση: Στέγη Χορού Λεμεσού

Θεσμικός Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

* Το φεστιβάλ χρηματοδοτείται από το χορηγικό πρόγραμμα για φεστιβάλ τεχνών ΚΥΠΡΙΑ| Χορηγοί: Δήμος Λεμεσού, Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, Ιταλική Πρεσβεία Κύπρου | Πρεσβευτής Νεολαίας: Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας |Υποστηρικτές: Θέατρο Ριάλτο, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη, Δήμος Λεμεσού, Limassol Today |Χορηγός επικοινωνίας: Πολίτης, Κανάλι 6.

